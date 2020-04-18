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Все про:Китай (583) Міноборони (3277) закупівлі (169)

 Міноборони закуповує тести, маски і апарати ШВЛ для армії у китайської фірми, яка торгує модемами, - ЗМІ

Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйонів гривень з китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажі обладнання операторів зв’язку та телекомунікацій. Від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше сам працює в структурі Міноборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший").

Закупівлі на загальну суму понад 69 мільйонів гривень відбулися за спрощеною процедурою, встановленою Кабміном 20 березня. Ця постанова дозволяє замовнику не проводити тендер в класичному розумінні, а просто оприлюднити звіт та договір в електронній системі закупівель.

На порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro 15 квітня оприлюднені низка договорів на поставку товарів медичного призначення категорії COVID-19 для потреб військової медицини – переможцем зазначена одна й та сама китайська фірма Combasst Industry Development Co, Limited.

Загалом Міністерство оборони закуповує: 21 комплект апаратів штучної вентиляції легень (на суму 21 136 500 грн); 10 тисяч захисних щитків для обличчя (на суму 280 600 грн); 1 тисячу пірометрів (інфрачервоні термометри) (на суму 1 120 875 грн); 150 тисяч респіраторів FFP2 (на суму 9 607 500 грн); 55 тисяч респіраторів FFP3 (на суму 5 924 625 грн); 15,5 тисяч комплектів багаторазових комбінезонів ("костюм біологічного захисту") (на суму 8 887 700 грн); 2,5 млн одноразових тришарових медичних масок (на суму 17 537 500 грн).

Днем пізніше Міноборони оприлюднило договір із цією ж китайською фірмою, що спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні, на поставку партії експрестестів для діагностики коронавірусної хвороби у кількості 20 000 (на суму 5 142 300 грн).

У договорах зазначено, що строк поставки товарів – 10 календарних днів з моменту оплати (всі контракти укладені на умовах передоплати), але до 23 травня 2020.

Відповідно до даних Prozorro це перша закупівля медичного устаткування Міністерства оборони від початку пандемії.

Китайська фірма Combasst Industry Development, яка буде постачати всі перелічені товари, зареєстрована в Шанхаї. Судячи з сайту компанії, вона не спеціалізується на медичному обладнанні та устаткуванні і не пропонує його в публічно наявному в асортименті. Натомість позиціонується як "високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві комунікаційних та цифрових аудіопродуктів". В асортименті сайту: медіаконвертори, мультиплексори, модеми, обладнання для запису та передачі відео, обладнанням для телефонії.

Згідно з інформацією Національної публічної інформаційної системи надійності підприємств Китаю (урядова агенція КНР), компанія Сombasst створена наприкінці 2001 року.

Міноборони закуповує тести, маски і апарати ШВЛ для армії у китайської фірми, яка торгує модемами, - ЗМІ 01

Журналісти "Схем" зв’язались з директором та власником компанії – китаєць Гуань Цзюнь (Guan Jun) повідомив телефоном, що всі товари будуть китайського виробництва, закуплені у інших фірм.

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"Я володію компанією Combasst, так. Це замовлення включає багато різних типів товарів і ми маємо їх закупити в китайських виробників, окрім того я також володію медичною фірмою в Шанхаї. І ми будемо закупляти всі товари на території континентального Китаю і доправляти в Україну, в мене в Україні є один співробітник, і в нас є дозволи висилати товари по світу", – заявив він.

Назви конкретних виробників, в яких він закуповує тести, ШВЛ та інші товари для України Гуань Цзюнь не зміг назвати, і не надіслав до редакції, як обіцяв, протягом кількох днів після розмови.

В Україні Combasst представляє громадянин України Андрій Миколайович Біленький, який діє на підставі довіреності від 6 квітня – це день, коли Міністерство оголосило про пошук постачальників. Власник китайської фірми Гуань Цзюнь стверджує, що це "його друг" і ствердно відповідає на питання чи сам Біленький працює в Міністерстві оборони. За даними двох джерел "Схем" у системі МО, цей чоловік працює в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Журналісти розшукали у реєстрах декількох громадянин України з таким самим ПІБ, один з них, 1966 року народження зареєстрований за адресою Електриків, 33 в Києві, що є адресою Головного управління розвідки України.

Ігор Хоменко, командувач Медичних сил Збройних Сил України, який підписав договір, у розмові з журналістами він зазначив, що Combasst Industry Development була єдиною фірмою, яка надіслала пропозиції, а на зауваження про те, що вона не є спецалізованою, зазначив: "Я в курсі. Там перевіряли цю фірму спецслужби – СБУ та контррозвідка. Сказали, що товар є і те, що фірма може бути посередником – не є проблемою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу, - Помпео

На запитання чи є Андрій Біленький, який підписав договір від імені переможця тендеру, співробітником Міноборони, Ігор Хоменко відповів: "Може і є, не знаю. Наскільки я знаю він не є зараз співробітником, але він є співробітником якихось структур".

Начальник управління медичного постачання Командування Медичних сил Збройних Сил України Віталій Фурдик, який також візував частину договорів, повідомив, що "пропозицій було більше десяти" і з різних країн – таких, як Чехія, Польша, Германія, Китай, проте після розгляду департаментами аудиту, юридичного та фінансового, Combasst обрали як таку, що "погодилась покрити весь асортимент за найменшими ціновими пропозиціями".

"Нам через апарат аташе зайшло підтвердження, що ця фірма китайська дійсно є і в неї є довідка про відсутність заборгованості, і вона дійсно може виконати контракт. На момент переговорів прибув їх представник з дорученням від фірми і належним чином оформленими ціновими пропозиціями на кожне найменування", – зазначив він.

На питання про те, чи є Андрій Біленький співробітником Міноборони чи Головного управління розвідки, Віталій Фурдик відповів: "Я не скажу чи є він співробітником, але на нього оформлене доручення та довіреність від цієї компанії".

"Схеми" надіслали запити до всіх вищезгаданих структур – Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Міністерства закордонних справ.

Сам Андрій Біленький у телефонній розмові з журналістами "Схем" пообіцяв поговорити пізніше, але після цього вимкнув телефон – тож поставити йому питання про те, чи працює він в Міноборони чи Головному управлінні розвідки, яким чином став представником китайської фірми і головне – товари якого виробника вона планує поставити в Україну, не вдалося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189969
 
 
 Топ коментарі
 
Коли вже до людей дійде, що кухарка повинна бути на кухні, а не купляти апарати штучної вентиляції легенів для МО?
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Таку золоту жилу як коронавірус зелена влада ні за що не буде випускати з рук. Шахраю з 95 кварталу та його оточенню такий шанс другого разу може не випасти.
З одного боку рука на крані бюджетних потоків, а з іншого можливість закупляти матеріли одноразового призначення - кількість яких ніхто ніколи не зможе перевірити.
Їх зупинить лише дно в бюджеті.
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"Какая разница?" стало не только мемом, но и нормой жизни
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Нє, це зєлєний прахфісіоналізм, і просто ані любят скорасть!
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Аваков власник Тріолану, який має дружні зв'язки з китайськими виробниками телекомунікаційного обладнання. Ось через старі налагоджені зв'язки влада і мутить корупційні схеми! Замість того щоб виробляти все це в Україні і продавати закордон, ми як дебіли купляємо в китайців через мутні прокладки!
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Минобороны закупает тесты, маски и аппараты ИВЛ для армии

Миллениум 2000 - 2020...
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И так, наступил момент истины. 26,9 млрд. гривен, т.е. половина "стабилизационного фонда" благополучно отправлена на выплаты пенсий, как и мы говорили. Другая половина фонда не существует вообще, ее просто еще не собрали. Так так медицина профинансированна только на первый квартал (мы неоднократно об этом говорили), то на нее денег нет. Потому было принято решение о сокращении и увольнении части медицинских работников. Типа "второй этап реформы". Оформление решения произойдет 21 апреля 2020 года. Действительно , зачем Степанову медработники - он на одних халатах 20 млн. гривен снял. И никаких расходов !
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С "бригады" Клименко- Арбузова времен Хведоровича...?
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Твари конченные . по предоплате за деньги можно забыть . нибудет нихрена !!! Только жирные генералы чиновники обогатятся . за такое нужно сразу садить с конфискацией до 10 го колена Минобороны закупает тесты, маски и аппараты ИВЛ для армии у китайской фирмы, которая торгует модемами, - СМИ - Цензор.НЕТ 7676
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Єрмаки, свинарчуки це діти відносно зєтварєй.
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Какие новые? "Старых" свинарчуков подозревали, но так ничего и не нашли (ведь выборы закончились), а тут попил открытым текстом
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Так, але вони - правильні. Вони зелені. Яскраво зелені.
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нет,это истинные свинарчуки.а то были гладковские.
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"Какая разница?" стало не только мемом, но и нормой жизни
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З Китаю тепер взагалі щось стрьомно купувати...
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"Названия конкретных производителей, у которых он закупает тесты, ИВЛ и другие товары для Украины, Гуань Цзюнь не смог назвать и не прислал в редакцию"

І що? Взагалі, це комерційна тайна. Інформація править світом...
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Вы купите в аптеке лекарство неизвестного производителя?
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По-перше, такі закупівлі, зазвичай, відбуваються з відповідними документами та сертифікатами. По-друге, ця китайська фірма - звичайний посередник, який знає де може закупити необхідні товари. Так працює вся економіка - купівля-продаж.
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Таку золоту жилу як коронавірус зелена влада ні за що не буде випускати з рук. Шахраю з 95 кварталу та його оточенню такий шанс другого разу може не випасти.
З одного боку рука на крані бюджетних потоків, а з іншого можливість закупляти матеріли одноразового призначення - кількість яких ніхто ніколи не зможе перевірити.
Їх зупинить лише дно в бюджеті.
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Коли вже до людей дійде, що кухарка повинна бути на кухні, а не купляти апарати штучної вентиляції легенів для МО?
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Сенсация!
А, например, Xiaomi, производящая мобильные телефоны, роутеры, модемы и тд сейчас тоже выпускает респираторы. Даже Apple сейчас респираторы производит, на сколько я читал, а Илон Маск на автозаводах наладил производство аппаратов ИВЛ.
Ждем сенсации - "аппараты ИВЛ были закуплены у фирмы, которая торгует автомобилями"?
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Полностью перехватил то, что я хотел написать.
Цензор любит подливать бензин в сухую траву.
Надо же взвинчивать петрусиков. То ли написавший статью провокатор, то ли сам цензор становится таким. Ну а местных тролляк хлебом не корми, соревнуются между собой в тупоумии. Да и фиг с ними.
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Це Ви, часом, не на честь цього Тьєррі назвалися? Міноборони закуповує тести, маски і апарати ШВЛ для армії у китайської фірми, яка торгує модемами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9032

Тьєррі Боде, лідер ультраправої партії "Форум за демократію", яка ініціювала референдум про підписання Угоди про асоціацію з Україною, зізнався в контактах з українофобом Корніловим.
Сайт розслідувань Zembla та радіостанція De Nieuws BV повідомили про зміст листування Боде в месенджері WhatsApp. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
В Україні Тьєррі Боде став відомий у 2016 році, коли він на чолі своєї організації (тоді ще не партії) став ініціатором проведення референдуму щодо угоди про асоціацію України та Євросоюзу.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3189909
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Цьому ніку значно більше років, аніж політичній діяльності якогось-там Боде.
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Хорошо, что хоть не в Химках деревянными членами.
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Вдвое-втрое выше нормы получай говна страна !!! Лозунг ЗЕленокрадіїв .
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Очередной "лыжный инструктор". Порошенко пора проходить стажировку у этого мелкого гаденыша.
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країна, при ЗЕ в натуре стала афуенно едына...афуевшие судьи за 50
штук в месяц уже работать отказываются, так как не отобьют «вложенное в должность»,
но при этом мрази желают, чтоб несчастные медсестры бегали спасать их от вируса за сраную минималку…
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Может им Федоров контакты подбросил?
В Запорожье имеется фирма, которая закупает у китайских кустарей через посредника разный электронный хлам, клеит на них бирки openbox и втюхивает нашим туземцам.
Что интересно, кроме Украины и России услугами этих умельцев никто не пользуется.
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и втюхивает нашим туземцам.

народ любит понты и пугается "пандемии"...
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ну,цены,судя по статье-вполне приемлимые...закупать поодиночке у каждого производителя,а не оптом у посредника вполне могло оказаться дороже...
единственное-как с качеством.
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и что? а соковыжималки, пылесосы, троллейбусы, трактора и прочая "мелочь" от ракетного концерна "Южмаш" (ЮМЗ) ...как-то никого не смущало раньше ))))
другое дело, действительно ли они это выпускают...не пустышка ли?!
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Вдвое-втрое выше нормы получай говна страна !!! Лозунг ЗЕленокрадіїв .
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Только что прочитал,что англичан,обманули китайцы,и почти все закупленные ими тесты пылятся на складах...
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а почему респираторы по розничной цене закупают?
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корупція була при попередниках зараз все по чесноку,така ціна бо китаєць особисто тестує на собі кожен виріб окремо)
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як казав один "геній "кожен з вас президент" тому маєш можливість вибивай собі 600% премії в зубожилій країні.
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Борцуни з корупцію, де ви? Де наєм, білецький, семенченко і т.д? Чи похрін на військових
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В Китаї та в Західній Європі виробники електроніки перейшли на виробництво ІВЛ... Дебільний редактор Цннзору цього не знає?
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Так Лукашенко отказался от тестов на коронавирус изготовленных в россии и китае, потому что они бракованные!! А руководство ВСУ, что тупые или интернет не смотрят или взятку огромную получили от россиян и китайцев!!? Бараны !! Блин!!
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Бараны !! Блин!!

Аби гроші- гріха не буде!...
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K0५EGAR

@Rage4oK

·4 ч

Глядя на подобные сравнения приходит осознание глубины пропасти, в которую мы скотились за 30 лет. Я не думаю, что из неё можно выбраться в принципе. Ведь пока мы ГОД принимаем анти коломойский закон, остальные страны, участники рынка, осваивают 5-нм литографию и летят на Марс.

Міноборони закуповує тести, маски і апарати ШВЛ для армії у китайської фірми, яка торгує модемами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2954
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Нє, ну а чьо? WiFi-роутер насправді по конструкції і програмному забезпеченню дуже схожий на апарат ШВЛ. І виготовляє його той же Хунвейбін в тому ж підвалі. Ручна збірка, карл! Як, ви не чули про провідну, всесвітньо відому фірму-виробника медобладнання Суньвиньhuiвчай?
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какая вам в жопу разница, чья фирма и представитель - вам шашечки или ехать, я посмотрел цены - вполне разумные, а тесты китайцы сейчас в продаже не позиционируют вот ********** журналюги...
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