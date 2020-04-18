 Міноборони закуповує тести, маски і апарати ШВЛ для армії у китайської фірми, яка торгує модемами, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший").

Закупівлі на загальну суму понад 69 мільйонів гривень відбулися за спрощеною процедурою, встановленою Кабміном 20 березня. Ця постанова дозволяє замовнику не проводити тендер в класичному розумінні, а просто оприлюднити звіт та договір в електронній системі закупівель.

На порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro 15 квітня оприлюднені низка договорів на поставку товарів медичного призначення категорії COVID-19 для потреб військової медицини – переможцем зазначена одна й та сама китайська фірма Combasst Industry Development Co, Limited.

Загалом Міністерство оборони закуповує: 21 комплект апаратів штучної вентиляції легень (на суму 21 136 500 грн); 10 тисяч захисних щитків для обличчя (на суму 280 600 грн); 1 тисячу пірометрів (інфрачервоні термометри) (на суму 1 120 875 грн); 150 тисяч респіраторів FFP2 (на суму 9 607 500 грн); 55 тисяч респіраторів FFP3 (на суму 5 924 625 грн); 15,5 тисяч комплектів багаторазових комбінезонів ("костюм біологічного захисту") (на суму 8 887 700 грн); 2,5 млн одноразових тришарових медичних масок (на суму 17 537 500 грн).

Днем пізніше Міноборони оприлюднило договір із цією ж китайською фірмою, що спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні, на поставку партії експрестестів для діагностики коронавірусної хвороби у кількості 20 000 (на суму 5 142 300 грн).

У договорах зазначено, що строк поставки товарів – 10 календарних днів з моменту оплати (всі контракти укладені на умовах передоплати), але до 23 травня 2020.

Відповідно до даних Prozorro це перша закупівля медичного устаткування Міністерства оборони від початку пандемії.

Китайська фірма Combasst Industry Development, яка буде постачати всі перелічені товари, зареєстрована в Шанхаї. Судячи з сайту компанії, вона не спеціалізується на медичному обладнанні та устаткуванні і не пропонує його в публічно наявному в асортименті. Натомість позиціонується як "високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві комунікаційних та цифрових аудіопродуктів". В асортименті сайту: медіаконвертори, мультиплексори, модеми, обладнання для запису та передачі відео, обладнанням для телефонії.

Згідно з інформацією Національної публічної інформаційної системи надійності підприємств Китаю (урядова агенція КНР), компанія Сombasst створена наприкінці 2001 року.

Журналісти "Схем" зв’язались з директором та власником компанії – китаєць Гуань Цзюнь (Guan Jun) повідомив телефоном, що всі товари будуть китайського виробництва, закуплені у інших фірм.

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"Я володію компанією Combasst, так. Це замовлення включає багато різних типів товарів і ми маємо їх закупити в китайських виробників, окрім того я також володію медичною фірмою в Шанхаї. І ми будемо закупляти всі товари на території континентального Китаю і доправляти в Україну, в мене в Україні є один співробітник, і в нас є дозволи висилати товари по світу", – заявив він.

Назви конкретних виробників, в яких він закуповує тести, ШВЛ та інші товари для України Гуань Цзюнь не зміг назвати, і не надіслав до редакції, як обіцяв, протягом кількох днів після розмови.

В Україні Combasst представляє громадянин України Андрій Миколайович Біленький, який діє на підставі довіреності від 6 квітня – це день, коли Міністерство оголосило про пошук постачальників. Власник китайської фірми Гуань Цзюнь стверджує, що це "його друг" і ствердно відповідає на питання чи сам Біленький працює в Міністерстві оборони. За даними двох джерел "Схем" у системі МО, цей чоловік працює в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Журналісти розшукали у реєстрах декількох громадянин України з таким самим ПІБ, один з них, 1966 року народження зареєстрований за адресою Електриків, 33 в Києві, що є адресою Головного управління розвідки України.

Ігор Хоменко, командувач Медичних сил Збройних Сил України, який підписав договір, у розмові з журналістами він зазначив, що Combasst Industry Development була єдиною фірмою, яка надіслала пропозиції, а на зауваження про те, що вона не є спецалізованою, зазначив: "Я в курсі. Там перевіряли цю фірму спецслужби – СБУ та контррозвідка. Сказали, що товар є і те, що фірма може бути посередником – не є проблемою".

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На запитання чи є Андрій Біленький, який підписав договір від імені переможця тендеру, співробітником Міноборони, Ігор Хоменко відповів: "Може і є, не знаю. Наскільки я знаю він не є зараз співробітником, але він є співробітником якихось структур".

Начальник управління медичного постачання Командування Медичних сил Збройних Сил України Віталій Фурдик, який також візував частину договорів, повідомив, що "пропозицій було більше десяти" і з різних країн – таких, як Чехія, Польша, Германія, Китай, проте після розгляду департаментами аудиту, юридичного та фінансового, Combasst обрали як таку, що "погодилась покрити весь асортимент за найменшими ціновими пропозиціями".

"Нам через апарат аташе зайшло підтвердження, що ця фірма китайська дійсно є і в неї є довідка про відсутність заборгованості, і вона дійсно може виконати контракт. На момент переговорів прибув їх представник з дорученням від фірми і належним чином оформленими ціновими пропозиціями на кожне найменування", – зазначив він.

На питання про те, чи є Андрій Біленький співробітником Міноборони чи Головного управління розвідки, Віталій Фурдик відповів: "Я не скажу чи є він співробітником, але на нього оформлене доручення та довіреність від цієї компанії".

"Схеми" надіслали запити до всіх вищезгаданих структур – Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Міністерства закордонних справ.

Сам Андрій Біленький у телефонній розмові з журналістами "Схем" пообіцяв поговорити пізніше, але після цього вимкнув телефон – тож поставити йому питання про те, чи працює він в Міноборони чи Головному управлінні розвідки, яким чином став представником китайської фірми і головне – товари якого виробника вона планує поставити в Україну, не вдалося.