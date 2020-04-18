 27 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Київщині, всього 280 заражених, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

В Обухівському р-ні – 45 (20 – смт Козин , 4-с. Романків, 8 – м. Українка, 12 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка);

– у Києво-Святошинському р-ні – 86 (16 – с. Софіївська Борщагівка, 10 – Крюковщина, 21 – м . Вишневе, 9– м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка; 2 –с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 3 – Білогородка, 1- Капітанівка, 1- с. Нове, 1- с. Гнатівка);

2 – у Баришівському р-ні;

4 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка, с. Фурси – 2, м. Узин);

7 – у Бориспільському р-ні, (2- с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 1 – с. Гора, с. Кийлів);

12 – у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 2, Требухів –4, Погреби – 1, с. Велика Димерка – 1);

3 – у Бородянському р-ні;

5 – у Васильківському р-ні;

2 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці);

1 – у Іванківському районі;

6 – у Макарівському р-ні;

2 – у Миронівському р-ні;

3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні;

1 – у Поліському р-ні;

1 – у Рокитнянському р-ні;

7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

7 – у м. Біла Церква;

13 – у м. Бровари;

16 – у м. Бориспіль;

1 – у смт Бородянка;

9 – у м. Буча;

3 – м. Васильків;

8 – м. Вишгород;

15 – у м. Ірпінь;

4 – у м. Фастів;

1 – у смт Ворзель;

2 – у м. Гостомель;

1 – у смт. Коцюбинське;

1 – у смт Ставище;

4 – у м. Кагарлик;

3 – у м. Переяслав;

2 – у смт Рокитне;

1– у смт Іванків;

2 – смт Володарка.

З них на стаціонарному лікуванні – 80 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 200 осіб.

Із них діти – 17: (смт Козин ; Обухів; с. Лісники; с. Гатне; с. Борщагівка; м. Бориспіль, м. Ірпінь; Поліський район, м. Фастів, м. Бровари, Василівський район).

Одужало 16 людей.

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Встановлено медичне спостереження за 2660 контактними особами.