 У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села. МОТОРОШНЕ ВІДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані моторошні кадри пожеж.
Відео опубліковано на каналі "ГляделкаUA" і називається: "Пожежі вже ніхто не гасить. Очевидець пожеж під Житомиром. Село Острови Овруцького району".
Як передає Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані моторошні кадри пожеж.
Відео опубліковано на каналі "ГляделкаUA" і називається: "Пожежі вже ніхто не гасить. Очевидець пожеж під Житомиром. Село Острови Овруцького району".
На видео не увидел ни одного человека, который хотя бы попытался что-то потушить. Это же не июль или август месяц, когда на улице +40, это только АПРЕЛЬ!!!
загоряння? Чи може чекали на Авакова з Зеленським щоб приїхали та затоптали вогонь.
горить Україна, в багатьох місця, а він про недопалки, дбл. дивись,бо коли горітема срака в зелюка з рюкзаковичем-твій застряглий язик теж зашквариться.
Лісники ледь самі не погоріли.
иди на процедуры уже
Впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
загоряння? Чи може чекали на Авакова з Зеленським щоб приїхали та затоптали вогонь.
Україну підпалюють зсередини, це вже очевидно. Лапті не гаять часу.
То все рептилоиды подставляют бедолаг....................
Рубать нужно не руки а головы , им -всем до единого , начиная с Кравчука , включая и твою люлю ,, но тебе в карман нагадил один лишь Порох . При котором Украина , хоть немного начала соответствовать своему названию . Вот это то тебя и бесит ,, как и кацапов .
Причина такої думки:
з Чернобильскою зоною межує Білорусь. Такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!