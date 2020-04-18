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Все про:Житомирщина (557) пожежа (2176)

 У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села. МОТОРОШНЕ ВІДЕО

У Житомирській області продовжують бушувати пожежі. Зокрема лісова пожежа перекинулася на село Острови Овруцького району.

Як передає Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані моторошні кадри пожеж.

Відео опубліковано на каналі "ГляделкаUA" і називається: "Пожежі вже ніхто не гасить. Очевидець пожеж під Житомиром. Село Острови Овруцького району".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати": Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189967
 
   
 Топ коментарі
 
Масштабные разрушительные пожары уже охватили Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и другие области Украины. Мирослав Гай и Тарас Березовец считают, что это не случайные ЧП.
Последние недели Украина пылает. Лесные и степные пожары фиксируют не только в Чернобыле, но и по всей Киевской области, а также на Черниговщине, Житомирщине, Полтавщине, в Днепропетровской области. Политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в Telegram показал онлайн-карту пожаров в Европе за 17-18 апреля, которая публикуется на сайте Еврокомиссии. Согласно ей, положение Украины тяжелое. "Украина вся в огне. В соседних странах ничего подобного нет. Расскажите теперь, что это совпадение", - написал он.
Со схожим заявлением в Telegram также выступил известный волонтер Мирослав Гай. Он считает, что масштабы могут быть диверсиями. "Поджоги идут массовые, в разных областях, захватывают территории больших городов. Поджог во все времена в истории человечества был хорошим средством войны. Это прекрасное средство дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Везде пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию о теракте, либо диверсии", - написал волонтер.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
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очередная демонстрация импотенции зелёной власти. возможно было бы немного смешно, если бы это не была моя страна В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села - Цензор.НЕТ 1515
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не прошло и года президентства Зеленского

сгорели Нотр-Дам,
Японский замок,
Умер Оманский султан....

пандемия по всей планете Земля
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При Порошенко такого не было даже когда кацапня наступала, как вот при ЗЕкловуне на ровном месте
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пожарникам тоже выдали футболки "маю право на помилку"? (это сарказм)
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Думаю, що підпали це робота диверсійних груп, а поліцейські виловлюють якись п"яндичок та вішають усі підпали на них. Тут вже необхідне екстрене засідання РНБО.
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ну у рашці давно натренувалися на Бурятії.
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Кстати шо там ЗЕбилам по Г+Г Мосийчукча уже рассказала шо это снимали биндеравцы на львовской киностужии???
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Главное, что Чорновол под домашний арест отправили - теперь СБУ спит спокойно У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 7636
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Мммда... А когда то, были люди как люди. Но превратились в равнодушных, не очень умных зомби. Только небольшая часть активных людей еще борется (пытаются бороться): добровольцы, волонтеры, активисты. Но они только капля в море. В море равнодушных, ВНИЧЕГОНЕВЕРЯЩИХ зомби. Понятия не имею, насколько у них еще хватит сил бороться с этой глупостью, безразличием, желанием большинства опустить руки и просто сдаться, капитулировать.
На видео не увидел ни одного человека, который хотя бы попытался что-то потушить. Это же не июль или август месяц, когда на улице +40, это только АПРЕЛЬ!!!
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Что за чушь? Причём тут месяц, или типа пожар в квартире зимой может потушить каждый, т.к. на улице -10? Когда горит на такой площади лучшее, что можно сделать - сохранить своё здоровье, и документы, если успеете
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Всяка пожежа розпочинається з сірника, недопалка і дебіла. Невже в селі ніхто не бачив
загоряння? Чи може чекали на Авакова з Зеленським щоб приїхали та затоптали вогонь.
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пожежа починаєтся з....."Здесь всегда зажигает Наш Вечерний Квартал!".
горить Україна, в багатьох місця, а він про недопалки, дбл. дивись,бо коли горітема срака в зелюка з рюкзаковичем-твій застряглий язик теж зашквариться. У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 2553
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Есть служба (не волонтеры с копеечными коптерами), которая согласно своим служебным обязанностям должна заниматься подобным - ДСНС, причём и наблюдением, и локализацией, и ликвидацией последствий, в противном случае возникает вопрос - а за что они деньги получают? Причём ещё год назад этого вопроса не возникало, удивительное совпадение...
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дома можно было предварительно бульдозерами/лопатами обкопать, не дать доступа огню. Огонь то не вчера возник! Уже неделю как горит! Я БЫ СВОЙ ДОМ ПОПЫТАЛСЯ СПАСТИ. Если у Вас денег много и вы давно хотели построить себе новый дом, то так тоже может быть!
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Ви бачили коли лісову пожежу при сильному вітрі ? Перекидає полум'я за 100-200 м.Саме цю пожежу допомагав гасити https://censor.net.ua/n3187900
Лісники ледь самі не погоріли.
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Зеленський- віслюк, ой, вісник Апокаліпсису.
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Та не, всё правильно. "Віслюк Апокаліпсису".
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шо за пекло? Кинуті хати горять, чи з людьми?
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я думаю що горить .якесь давно покинуте село. тому ніхто з пожежних і не тушить.
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Покинутое село с магазином и складом?
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на відео я не побачив конкретно ні магазину .ні складу .а розказувати можна що завгодно.
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Население по переписи 2001 года составляет 519 человек. Так что не покинутое.
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Путлер победит УКРАИНУ,и даже Сирию,Мозамбик,Анголу,Ливию и прочее дерьмо.............. У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 4015 рюсскае быдло...чегож вы такое ТУПОЕ............ У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 4015
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Потлер обосрался с нефтью, да так шо аж Патлер позавидует, не говоря уже о Пытлере.
иди на процедуры уже
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Украина выживет,Степан Бандера,знал чтоооо делать еще 70 лет назад.................
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так поджогами занимается организованная группа, менты почему-то их поймать не могут - зато люди уже на видео фиксируют... авякановцы рюкзаковичи в общем
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Нарид сам и поджигает - из машины окурками. Мають те шо мають.
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Не звени рогами, зебил. Сколько есть видео с камер, где спецом люди поджигают.
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Киев, Житомир, Львов. Не кажется, слишком много "случайных" загораний травы и торфа. Так не бывает. Пора искать диверсантов - поджигателей.
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А что их искать? Нарид сам и поджигает - из машины окурками. Мають те шо мають.
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после сухой зимы недопалками можно всю страну спалить.
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Курил, только влажность лесного покрова была другой .
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Як і казав Голобородько, треба просто перестати гасити і вогонь сам зупинитися
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Полоний,Новичок,КоронавмРУС,завтра будет новый Вирус..ПУТЛЕР Фуйло......
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"Громада мовчить". Сама ж громада и подпалила, потому что такие обычаи в селе, им же лень убирать мусор, они его жгут, придурки.
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Какая "громада" в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в Чистиловском орнитологическом заказнике У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 4551 ?
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звернув увагу на кордон з Білорусією. За межами кордону пожари відсутні, такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!
Впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".

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Накануне великого розпродожу земли,села горять ,дали будэ
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а какая связь между горением села и правом на земельный пай ?
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перестаньте срати шоколадом ! вам його ще жерти !
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Чомусь за Пєті гімно їли тільки такі проф. лайножери як ти
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краще з розумним втратити, чим з дурним знайти. Тому від нас всі шарахаються, бо сьогодні вибрали коміка, а вчора олігарха-брехуна. отак 23 роки . тому, жери мовчки.
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Ясно одно, то что заявляет власть в своих сводках - вранье!
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Всяка пожежа розпочинається з сірника, недопалка і дебіла. Невже в селі ніхто не бачив
загоряння? Чи може чекали на Авакова з Зеленським щоб приїхали та затоптали вогонь.
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а возмещать кто будет или тоже дождь потушит как в чаэс и у путлера
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Потеру побоку, рассияне и не пикнут. Патлер вообще взрывал их и ниче.
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Глубокая мысль! Дебил.
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Дебилы если не от коронавируса и росийских градов так от самоподжогов сдохнут
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Землю продадут а сами на Польшу гастарбайтерами уедут сдыхать на полях клубники
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запросто - пока кто-то рассекает на порше, кто-то считает копейки зарплаты. Сам айтишник - но увы, если не работаешь на запад - денег вполне с трудом хватает до след зп. Не везде понимают ценность сотрудника ....
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Аваков у французів козирних катерів закупив та гелікоптерів. А як там у нас з пожежними машинами? Всім вистачає?

Україну підпалюють зсередини, це вже очевидно. Лапті не гаять часу.
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а самое главное, не знаешь, где именно в следующий раз, хуже не будет
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Щас шел по Оболони в магазин, навстречу 3 (!!!) полицая в масках... Ну, оно и понятно, слоняться по набережной в поисках ..."организованных групп КУПАЛЬЩИКОВ БЕЗ МАСОК" - это не пожары тушить ни за поджигателями бегать!
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Блин ну сколько можно уставших от войны, плена, бюджета, вируса, омана, смертей наших Героев на фронте с рф вот так мучать - так не долго и шизофрению заработать. Хотя идиотизм и шизофрения это почти рядом.
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главная задача Украины- пережить Зеленского
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Там ещё и опзж с росийским финансированием, а это не шутки - как голосовал юг, восток, да и центр на последних выборах - понятно, что избиратели зелёного цвета отойдут, вопрос куда.
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Зеля некому ничего не должен. Не мешайте спать бубочке
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контрпродуктивная версия, что сам Зеленский эти пожары и устраивает. Это деятель планетарного масштаба, он не разменивается на мелочи. Он сказал, нужно просто перестать гореть - бац, пошел дождь, всё потухло. Он сказал - всё потушено - бац, вспыхнуло не только там, где потушено, но и в Днепропетровской области. Ему нужно запретить открывать рот, и высказывать любые суждения на тему радиационной безопасности украинских АЭС, трубопроводов, опасных производств, эпидемий чумы, холеры и сибирской язвы
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ну так сходили на выборы по-приколу. теперь по-приколу зеленский тушит ваши пожары. зато прикольный кастрик получился.
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Да, да, это совсем не ублюдки поджигатели сухостоя, которые из-за утилизации за копейку, удавятся и лучше сожгут село!
То все рептилоиды подставляют бедолаг....................
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Вчера был в Выступовичах там страшно В Овруче идет сбор вещей и продуктов пострадавшим ПОЖАРНЫМ надо питьевая вода продукты А где дырявая ЗЕБИЛЬНАЯ власть где ПИД Р БУБОЧКА записывает обращение к 73 дибилам
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В стране нету власти . То что есть , это пародия на неё . .
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Или какой-нибудь очередной Шайтанов, которому он дал хенерала.
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Давня і надійна схема - випалити села, а землю, що звільнилася - продати. Закон уже є.
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От дурноватое! Звідки ви такі ідіоти вилазите? Де вас виводять?
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Блин, лучше бы уже склады с боеприпасами взрывались.
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Постукайте по дереву. Зєля робив все, що робив Пєця. Тільки склади не підривав У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 3716
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Не трынди У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 1435 .. Порох их тоже не ******** . Не надоело ещё , носиться с этой ахинеей , сулима . ?
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Так, так, він тільки руки відрубував. Чи руки теж не рубав?
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А хто их , и кому - рубав , за все годы независимости .? Ни один " дэржавный дияч " .!! У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 2586 .
Рубать нужно не руки а головы , им -всем до единого , начиная с Кравчука , включая и твою люлю ,, но тебе в карман нагадил один лишь Порох . При котором Украина , хоть немного начала соответствовать своему названию . Вот это то тебя и бесит ,, как и кацапов .
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впевнений на 100% що пожари це дії "Руського міра".
Причина такої думки:
з Чернобильскою зоною межує Білорусь. Такий же ліс, така ж суха трава, і народ з такими ж звичаями. Але пожарів немає...?!
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Это она и есть . Не сами они конечно , с помощью местных . Как грится - деньги не пахнут . У Житомирській області лісові пожежі перекинулися на села - Цензор.НЕТ 5566 .
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Посмотрел,86% проголосовали за Зельонку,пусть к нему и обращаются и волонтеров среди таких же как они ищут
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Конечно же, Оманскому Вислюку это не нужно. Запилит новый видосик, его фаны схавают это ведро гавна и ссак и добавки попросят...
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Бидло, що підпалює траву потрібно саджати за грати. А про диверсії - я не здивуюся, якщо так і є.
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Російські диверсійні групи нам палять, треба щоб наші ДРГ те саме робили і на росії. Бий російських окупантів на землі, воді і повітрі! Якщо не будете знищувати російських окупантів на фронті, на ворожій території і в середині України, вони все українське спалять і винащать!
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