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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 З Китаю щотижня прибувають літаки, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в Україні, - Степанов

На початку епідемії Україна взагалі не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, костюми біологічного захисту в Україні просто не виробляється.

"На початку епідемії Україна взагалі  не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту. Чому я підкреслюю специфічними, тому що вони мають відповідати певним стандартам. Наприклад, костюми біологічного захисту в Україні, які відповідають цим стандартам, просто не виробляються. Основною країною, де все це виробляється, є Китай", - пояснив він.

Степанов зазначив, що щотижня в Україну прибувають літаки з Китаю, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в нашій країні.

"Кожного тижня літають літаки з відповідним вантажем, який відразу розподіляється на всі області. Ми поступово поповнюємо наші заклади охорони здоров'я засобами індивідуального захисту", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189965
 
 
 Топ коментарі
 
В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Питання до ГлавЗебіла: Як це могло статися?
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пральна, степашка. нехрен украинским фирмам работу давать. фирме твоей эспузы подручней брать откаты с китайцев. Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 2283
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Ты же скунс, сам воняешь, что никакой карантин и средства защиты не нужны.
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Чому досі в Україні не виробляються всі необхідні засоби захисту? Хтось взагалі ставив завдання Укроборопрому та іншим державним та комерційним виробництвам організувати виробництво засобів захисту медиків і населення та матеріалів і комплектуючих для них? Хтось виділяв на це кошти? Хтось контролює що сьогодні виробляється чи не виробляється в Україні? Є державне замовлення на викуп засобів захисту в українських виробників? Нічого немає! Повна бездіяльність! Апарати ШВЛ роблять волонтери а Укроборонпром з менеджерами які отримують сотні тисяч гривень щомісяці відморозився, сказав що йому буде складно відновити виробництво апаратів які він колись виробляв! Ну це повний пістець! Це абсудр та маразм!
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при Порохе с Пастором создали высокотехнологическое оружие

при Зеленском не могут пошить одноразовую маску Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 5444
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Последние достижения
"предельно честных вяликих экономистов и поцреотов страны" зеленогнойных тварей

Областная государственная администрация Тернопольской области нагло игнорирует противоэпидемические мероприятия и допускает нахождение людей на территории где уже есть множество больных. Назначенный Зеленским Труш не желает закрывать Лавру на предусмотренный карантин.

Власть опаздывает и задерживает все жизненно необходимые решения. Причина - Зеленский. Он не информирован, ибо документов не читает, привычка откладывать на "потом" только усугубляет ситуацию. Например Зеленский не знает о пожарах в Житомирской области. Сбалансировать это мог бы премьер, но не этот. Ермак который понимает, что смена власти означает лично для него тюрьму, продолжает рассказывать Зеленскому сказки о "вселенском заговоре" против него. Мы уже не будем говорит о других приемах контроля за Зеленским. Контроль за распространением коронавируса потерян. Минздрав в открытую проводит внетендерные закупки. Минюст саботирует процесс в защиту интересов государства. Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Министерство экономики крутит схемы по обложению с\х предприятий данью.
Первым "экономическим" проектом нового министра экономики и сельского хозяйства Петрашко явился проект закупки специализированного програмного обеспечения, по которому дивное предприятие с дивным названием "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна. Просто и со вкусом. Чистая прибыль - 70 млн.$ в год.

Скончался монах Киево-Печерской Лавры прибывший туда недавно из Почаевской Лавры.
Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя.
МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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"В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты"

У зелі та його гопкомпанії запитай, чому?
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Особенно впечатляет цифра защитных костюмов. То есть вывезли ранее кем-то импортируемое. И наверняка из госрезерва.
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И после этого посмотреть на количество зараженных медиков без адекватной защиты.
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Это преступление,тероризм против народа Украины. Президент Зеленский,кто за это ответит? Если вы не решаетесь разбираться, ответите лично вы. Такие преступления не имеют срока давности.
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В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Питання до ГлавЗебіла: Як це могло статися?
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"Виноваты Порошенко, Сорос и Супрун. Мы сделали всё что могли - например продали маски и респираторы"
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А кто мешает нам українцям, таким працьовитим все робити в Україні?
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Закупить оборудование и организовать в Украине нельзя. Иначе невозможно украсть.
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какое оборудование?швейные машинки?да они на розетке по безналу,а за наличные на 7км в одессе...
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Ти за державні гроші купляєш товар. Звичайна людина такі операції на свому рівні виконує декілька разів на день. Купити в Китаї коли вже лоба розбив може людий. Тут багато розуму не треба.

Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9676
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возле меня 6 аптек.. маски в одной.. рядом 4 продмагазина.. маски есть в трех.. .. может в аптеках пора начиеать продавать овощи и маски там появятся.. дарю идею минздоровья.. ниблагадарите
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и сразу в аптеки по космическим ценам
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Например, костюмы биологической защиты в Украине, которые соответствуют этим стандартам, просто не производятсяИсточник: https://censor.net.ua/n3189965

Це що розраховано на зебілів? Що ж тоді продавали за кордон аж до 8 березня? Там що, теж зебіли, купували непотріб? І хто тепер мародери? Відповідайте Зе!коМанда.
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Костюмы биозащиты были в госрезерве, импортные. Ну по крайней мере так было еще недавно. Хотя уже это нужно назвать - в прошлой жизни.
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Грузоподъемность этих самолетов?

Я так понимаю: ящики стоят между пассажирскими креслами
На Руслан и Мрию у Украины денег нет ?
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классика жанра по марксу с энгельсом)) "человек отличается от пчелы, строящей идеальные шестигранные соты тем, что производит свои действия разумно, а не инстинктивно и может предвидеть результат своих действий" - где то так. здесь, о разуме и предполагаемом планировании своих действий для получения ожидаемых результатов даже речь не идёт. сруб максимального бабла уже стал одним из основных инстинктов приходящих к власти и сменяющихся в ней.
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ШотваРіцца

@dneprlena

·17 ч

Коля Недоносок і Дмитро Богдан - ВБИВЦІ (с) встановлено душевного пі***аса, який "замінував" Олександрівську лікарню. Ним виявився помічник народного депутата від "Слуги Народу" Миколи Тищенка - Дмитро Іванович Богдан 1988 р/н - зазначив Ігор Мосійчук
https://www.facebook.com/bovvlad/posts/2846189188764142

Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9055
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Якби цьому козлу дали довічне може комусь була б наука але наші суди до вбивць дуже гуманні,хоча гуманність повинна бути до їхніх жертв
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Хотели президента НА ВЕЛИКЕ ?

А он не способен на велике на работу ездить , ТЕМ БОЛЕЕ УВОЛИТЬ ЕРМАКА И РАДУЦКОГО , за бардак в стране
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Так он ещё и Кличко хотел уволить , за то что Кличко ездит на велике на работу
Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 2270
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Чому це озвучує Степанов, а не Бубачка? Це ж не абиякий піар!
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И могли бы в Европу поставлять защитное снаряжение наряду с Китаем, спрос огромный, а у нас плачутся что экономика в тяжелом положении.
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степанов, чючело, а в Украине нельзя организовать производство масок и ивл? баран.
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Просрал Зеленский Украину, за 10 месяцев своей работы президентом!!
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tZE inform

@tZEinform


Так так медицина профинансированна только на первый квартал (мы неоднократно об этом говорили), то на нее денег нет. Потому было принято решение о сокращении и увольнении части медицинских работников. Типа "второй этап реформы".







Оформление решения произойдет 21 апреля 2020 года. Действительно , зачем Степанову медработники - он на одних халатах 20 млн. гривен снял. И никаких расходов !
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