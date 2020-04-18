 З Китаю щотижня прибувають літаки, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в Україні, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, костюми біологічного захисту в Україні просто не виробляється.

"На початку епідемії Україна взагалі не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту. Чому я підкреслюю специфічними, тому що вони мають відповідати певним стандартам. Наприклад, костюми біологічного захисту в Україні, які відповідають цим стандартам, просто не виробляються. Основною країною, де все це виробляється, є Китай", - пояснив він.

Степанов зазначив, що щотижня в Україну прибувають літаки з Китаю, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в нашій країні.

"Кожного тижня літають літаки з відповідним вантажем, який відразу розподіляється на всі області. Ми поступово поповнюємо наші заклади охорони здоров'я засобами індивідуального захисту", - додав він.

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