 З Китаю щотижня прибувають літаки, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в Україні, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, костюми біологічного захисту в Україні просто не виробляється.
"На початку епідемії Україна взагалі не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту. Чому я підкреслюю специфічними, тому що вони мають відповідати певним стандартам. Наприклад, костюми біологічного захисту в Україні, які відповідають цим стандартам, просто не виробляються. Основною країною, де все це виробляється, є Китай", - пояснив він.
Степанов зазначив, що щотижня в Україну прибувають літаки з Китаю, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в нашій країні.
"Кожного тижня літають літаки з відповідним вантажем, який відразу розподіляється на всі області. Ми поступово поповнюємо наші заклади охорони здоров'я засобами індивідуального захисту", - додав він.
при Зеленском не могут пошить одноразовую маску
"предельно честных вяликих экономистов и поцреотов страны" зеленогнойных тварей
Областная государственная администрация Тернопольской области нагло игнорирует противоэпидемические мероприятия и допускает нахождение людей на территории где уже есть множество больных. Назначенный Зеленским Труш не желает закрывать Лавру на предусмотренный карантин.
Власть опаздывает и задерживает все жизненно необходимые решения. Причина - Зеленский. Он не информирован, ибо документов не читает, привычка откладывать на "потом" только усугубляет ситуацию. Например Зеленский не знает о пожарах в Житомирской области. Сбалансировать это мог бы премьер, но не этот. Ермак который понимает, что смена власти означает лично для него тюрьму, продолжает рассказывать Зеленскому сказки о "вселенском заговоре" против него. Мы уже не будем говорит о других приемах контроля за Зеленским. Контроль за распространением коронавируса потерян. Минздрав в открытую проводит внетендерные закупки. Минюст саботирует процесс в защиту интересов государства. Министр обороны выписывает премии в 400% себе и близлежащим. Министерство экономики крутит схемы по обложению с\х предприятий данью.
Первым "экономическим" проектом нового министра экономики и сельского хозяйства Петрашко явился проект закупки специализированного програмного обеспечения, по которому дивное предприятие с дивным названием "Менора-Агро" будет получать ежегодно $1 с каждой собранной тоны зерна. Просто и со вкусом. Чистая прибыль - 70 млн.$ в год.
Скончался монах Киево-Печерской Лавры прибывший туда недавно из Почаевской Лавры.
Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя.
МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
У зелі та його гопкомпанії запитай, чому?
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Питання до ГлавЗебіла: Як це могло статися?
Це що розраховано на зебілів? Що ж тоді продавали за кордон аж до 8 березня? Там що, теж зебіли, купували непотріб? І хто тепер мародери? Відповідайте Зе!коМанда.
Я так понимаю: ящики стоят между пассажирскими креслами
На Руслан и Мрию у Украины денег нет ?
ШотваРіцца
@dneprlena
·17 ч
Коля Недоносок і Дмитро Богдан - ВБИВЦІ (с) встановлено душевного пі***аса, який "замінував" Олександрівську лікарню. Ним виявився помічник народного депутата від "Слуги Народу" Миколи Тищенка - Дмитро Іванович Богдан 1988 р/н - зазначив Ігор Мосійчук
https://www.facebook.com/bovvlad/posts/2846189188764142
А он не способен на велике на работу ездить , ТЕМ БОЛЕЕ УВОЛИТЬ ЕРМАКА И РАДУЦКОГО , за бардак в стране
tZE inform
@tZEinform
Так так медицина профинансированна только на первый квартал (мы неоднократно об этом говорили), то на нее денег нет. Потому было принято решение о сокращении и увольнении части медицинских работников. Типа "второй этап реформы".
Оформление решения произойдет 21 апреля 2020 года. Действительно , зачем Степанову медработники - он на одних халатах 20 млн. гривен снял. И никаких расходов !