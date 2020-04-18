 У Росії за добу зафіксовано 4,7 тис. нових випадків COVID-19, всього 36,7 тис. хворих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Всього в Росії зареєстровано 36 793 хворих.
За останню добу хворі реєструвалися в 79 регіонах країни. Найбільше нових випадків виявлено в Москві - 2 649 інфікованих, в столиці вже 20 754 хворих на COVID-19. Ще 428 нових епізодів в Підмосков'ї, 139 - в Петербурзі.
Кількість жертв захворювання досягла 313. За добу померли ще 40 осіб, 21 з них в Москві.
За добу в Росії вилікувалися від коронавірусу 467 осіб, в тому числі в Москві - 162. За весь період у Росії одужало - 3 057 осіб.
Все життя цим займаються. А ну ж, кацапікі поднапрягітєсь до 770 тисяч.
за дивним збігом чи Божим проведінням, рашка прямо таки упакована відбірними дибілами, кажуть, винна зайва хромосома.
простым ни всем не повинным людям
из ста человек / всегда найдётся пару неадекватов /
росиян 150 млн
значит дебилов минимум 3 млн /отсюда и все /
не уподобляйтесь тем ,,народам,,в которых мат как --здрасти