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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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Все про:карантин (3119) Росія (26868) COVID-19 (3979) коронавірус (2661)

 У Росії за добу зафіксовано 4,7 тис. нових випадків COVID-19, всього 36,7 тис. хворих

У Росії за добу зареєстровано ще 4 785 випадків нової коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Всього в Росії зареєстровано 36 793 хворих.

За останню добу хворі реєструвалися в 79 регіонах країни. Найбільше нових випадків виявлено в Москві - 2 649 інфікованих, в столиці вже 20 754 хворих на COVID-19. Ще 428 нових епізодів в Підмосков'ї, 139 - в Петербурзі.

Кількість жертв захворювання досягла 313. За добу померли ще 40 осіб, 21 з них в Москві.

За добу в Росії вилікувалися від коронавірусу 467 осіб, в тому числі в Москві - 162. За весь період у Росії одужало - 3 057 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы русский? А пошел бы ты нах#й, русский", - літній москвич відповів кореспонденту "Русской планеты" на запитання про умови карантину. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189962
 
   
 Топ коментарі
 
Унітазія догоне і перегоне Америку. Дайошш!
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Плотнее , плотнее ряди товаришчи !
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Пусть ********** твари все здохнут !!! Останутся только адекватные !!!
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тогда будет шанс вернуть Крым.
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щойно здохне пуйло - рашка посиплеться.
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Я думаю тебе известен фразеологизм "Вилами по воде писано"
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ну значит и не было адекватных...только ватные В России за сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев COVID-19, всего 36,7 тыс. заболевших - Цензор.НЕТ 1573
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какое? на засрашке минимум десяток тушеу ******** циркулирует.
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Поэтому Кремль заставил РПЦ перенести все пасхальные мероприятия из РФ, на территорию ОРДЛо и Украины.
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Це херня в порівнянні з епідемією дебілізма, яка давно накрила у Запорєбрику мільйони істот.
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зачем показывать статистику по рашке? у пиндосов интересней показатели
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так тебе Рашка и сказала правду. от правды по Рашке даже мужественная Обама заверещит и бросится собирать помощь.
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пиндосы не едут зараженные в крым и ордило...а нам потом дегазацию делать В России за сутки зафиксировано 4,7 тыс. новых случаев COVID-19, всего 36,7 тыс. заболевших - Цензор.НЕТ 3136
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Специфика сайта такая. Хорошие новости не приносят столько просмотров как например про петуха из говна, или как самолёт разбился.
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дЫк, твоя рашка нічим іншим здивувати не може.
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Шо за кацманавт в якомусь задрищенську?
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цвет такой интересный...специально для ***** подбирали? дизайнеру плюс в карму.
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Унітазія догоне і перегоне Америку. Дайошш!
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у себе дивиться, московськи попи розносять заразу а зелене лайно мовчить, тільки над окремими громадянами знущаються коли мусора толпою, аваківськи подонки..
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Царь-бацила Ковид девятнацатый косит вату по-полной...
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Рашка має наздогнати штати.
Все життя цим займаються. А ну ж, кацапікі поднапрягітєсь до 770 тисяч.
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мордва от плана отстает. нужно бы поднажать и перегнать весь остальной мир.
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Поздравляю кацапов они вышли уже на почетное 10 место в мире по заражениях
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еще не вечер они стараются чтоб догнать сша ну хотя бы в тройку войти
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Брешут чебурашки.Умножьте на 5,как минимум.
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Это что ЦН открыл рублику позитивных новостей?
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при таком ничтожном колличестве заболевших и умерших по отношению к общему колличеству рабов и вечном игнорировании их потерь, вообще непонятно, почему параша зассала, как сивуха и ввела карантин? а эти строгие меры в самой мацкве? перенос коронования обнулённого ***** на царство, парад дидов, - вообще необьяснимо. какое варварское пренебрежение к этим двум основополагающим событиям года в руцком мирке. а колоссальные потери бабла церковниками связанные с карантином по опиуму для стада на пасху? почему не спасают экономику, не игнорируют мелочь людских потерь? ведь крепостные никогда не являются ценностью раши. были бы бабы живы. почему, вдруг откуда не возьмись появился такая о них забота? ))) ***** заныкавшееся в бункере и его приспешники стали вдруг гуманистами? или просто совпадение? )))
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В СанктПетербурге почти все больницы заполненны.А где же ваши несуществующие койки-места? За три месяца ничего не построив и только болтая(мясникяны-аферисты пустомели всякие на тв) правители России еще раз показали как им пофиг народ.Исчезли и их миллиардеры-никто не скидывается на русских.Зато мнгновенно бомбили "9 легион" одэров(азэров,а не туркоман сталинское) в Сирии и море Персидское(Гульсум, не Каспий) быстро украли(сделали общим,как и Черное м.) чтоб икру чужую воровать.Они теперь и больных от грипа в больницы везут в одни отделения с зар.ЧТОБ ЗАРАЗИТЬ ВСЕХ КОРОНОВИРУСОМ И УМЕНЬШИТЬ НАСЕЛЕНИЕ.Лижбы сами сто лет сидели.А деньги россиян ,в виде бриллиантов, на всяких яхтах шастают по чужим морям.Хорошо устроились как...Думают всегда так будет? НотерДам=Ян Од Эр Дам(Горящий Огонь муж крыша) в Париже сгорел неожиданно.А сейчас год не крысы , а СачАн(сычан на одэри) но можно проч.как Нимб Огня.
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К Питеру надо добавить мусоросборник токсичных отходов под городом у Колпина-Красный Бор.Там Матвиенко обьем со 100тыс.т. довела до 1млн.т.ЗА ЭТО ЕЕ И ПОВЫСИЛИ.Больше всех больных детей рождается в Колпино и как они начинают разговаривать кричат"Спасибо Матвиенко"Мусоросборник еще больше повышает силу коронавируса....
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Да. В Украине эпидемия развивается чуть медленнее. Введены более жесткие меры карантина. Но вирус никуда не денется и через месяц и через 3, и через 6. А сможет ли ваша страна поддерживать такой жесткий карантин все это время? Будет ли вам так же забавно когда то же самое будет и в ваших больницах?
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"карантин" у нас никто не будет потдерживать долгое время. А вот на твоей изгойной засрашке он не прекращается уже 20 лет. но все равно вы медленно дохните.
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ты Малышенко хоть правду про вирус в своей паРаше знаешь...?
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Сомневаюсь что правду о вирусе в своих странах знает хоть кто то.
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ты кацап за свою паРашу отвечай...\вас не будет - мир станет чище...\
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Давно тебе не бачила. Думаю, де Саша, чим займається, все в нього добре..
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а что "астраханский врач" делает рядом с итальянскими "коллегами"?
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Когда же вы уже все подохнете, твари великодержавные!
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судя по таблице на УП в России и Беларуси лучшая медицина в европе , а Вьетнам в Азии
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Iz 37 tysiac bolnix minimum pomrut 7 tysiac.Ucytyvaja rasku medicinu budet ecio bolse.A eto ecio tolko nacialo
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так, ви праві.
за дивним збігом чи Божим проведінням, рашка прямо таки упакована відбірними дибілами, кажуть, винна зайва хромосома.
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А как ***** красиво посещал медучреждения в москве и браво сообщал,о том, что медицина россии лучшая в мире!! А на поверку, как всегда большое враньё!! Даже простые маски покупают у Китая!! А как обсирали нашего Кличко, закрывшего метро в киеве, а сами сегодня вводят ещё большие ограничения в Москве,творя хаос и не разбериху!! но поздно батенька!! Эпидемия твёрдо шагает по москве!! Жаль только простых россиян, ведь сам путин вовремя смылся и спрятался глубоко и далеко в бункерах зауралья!! Вот и всё величие россии!!! Как и неработающие, сраные танки на красной площади и супер гипероружие, и мнимые самолёты пятого поколения и многое другое.. Короче Искандеры уже не смеются!!
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не злорадствуйте плохо сама больше
простым ни всем не повинным людям
из ста человек / всегда найдётся пару неадекватов /
росиян 150 млн
значит дебилов минимум 3 млн /отсюда и все /
не уподобляйтесь тем ,,народам,,в которых мат как --здрасти
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