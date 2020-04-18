 За добу в Україні на коронавірус захворіли 99 медиків, загальна кількість заражених лікарів - 978, - Степанов

Про це під час онлайн брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей та 99 медичних працівників.Були госпіталізовані 124 особи. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина - 29 осіб одужали", - розповів він.
"Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 5106 осіб, з них 332 дитини, а також 978 медичних працівників", - додав Степанов
За його словами, найбільше медиків, що заразилися COVID-19, перебуває у Вінницькій області.
Як результат десяток інфікованих по дорозі і ще пару десятків в лікарні.
От і виходить, що в умовах епідемії лікарні стають розсадником зарази. Поки що саме лікарні вносять основний вклад в поширення вірусу. Ну і церкви активно "допомагають".
Чтобы семейные врачи лечили от коронавируса и других опасных болезней? Ну и как - помогло?
В Україні 2 тисячі лікарень готові до лікування коронавірусу - Гончарук
Президент Зеленский заслушал доклад МОЗ по коронавирусу -
26.01.2020 16:00
СНБО проверяет готовность каждой области к противодействию коронавирусу
Среда, 26 февраля 2020, 13:58
"Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещание по борьбе с распространением коронавируса.
04.04.20 17:04
За минувшие сутки в Украине подтвердили 99 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работниковИсточник: https://censor.net.ua/n3189961
18.04.20
Три месяца подготовки и результат. Они ж имеют право на ошибку. Это лозунг зЕленой команды.
вирус, которого даже увидеть нельзя - отправил Яхве не просто в нокаут, а тупо - стирать простыню, или во что там на небесной тверди носят святоши?))
а не "боже" ли ваше наслало вирус, так как "маловерили", случайно?
так чего же переть против "волибоха"? или как всегда лицемерие?
В диагностике? Или констатации вершащегося пиз#еца под его руководством?