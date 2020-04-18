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 Суспільство, Здоров'я
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 78% померлих від COVID-19 українців мали супутні важкі захворювання, - Степанов

Це, насамперед, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок та інші серйозні хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Згідно з нашими даними, на сьогодні близько 78% померлих з COVID-19 мали супутні захворювання, це, насамперед, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, тобто важкі системні захворювання", - зазначив він.

За його словами, люди з такими захворюваннями в групі ризику і мають строго дотримуватися карантину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189959
 
 
 Топ коментарі
 
Если учесть что у нас в стране "относительно здоровы" максимум 15 %, то смертность среди людей у которых проблемы со здоровьем ни о чем не говорит.
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что по остальным 22 % - они просто умерли...
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Основные заболевания теперь в открытую называются сопутствующими, скоро их исключат из перечня заболеваний и останется одно единственное заболевание-это и есть не существующая реформа несуществующей медицины со страдальческими физиономиями лжеврачей, которые мнят себя Парацельсами. 😡
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Если учесть что у нас в стране "относительно здоровы" максимум 15 %, то смертность среди людей у которых проблемы со здоровьем ни о чем не говорит.
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А тем, кто с такими контактирует, например - дети, не нужны рекомендации, т.к. кто-то же должен их обслуживать?
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Як заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу, 17 квітня, в Україні на коронавірус захворіли 99 медичних працівників.
"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей і 99 медичних працівників. Були госпіталізовані 124 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина, що 29 осіб одужали", - повідомив Степанов.
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А кто у нас в Украине без сопутствующих заболеваний с такими пенсиями и зарплатами ? Покажите хоть одного такого или такую, кому за 40, если они не чиновники и не родственники-друзья-кумы-сваты чиновников ?
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Сахарный диабет у каждого десятого.
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С сопутствующими тяжёлыми заболеваниями можно довольно долго сидеть на краю обрыва жизни, пока лёгкий толчок в спину не даст старт твоему полёту вниз...
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78% померлих від COVID-19 українців мали супутні важкі захворювання. А серед виживших - 90%.
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Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу.
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ТАК ВОТ ДЛЯ ЧЕГО СДЕЛАЛИ И ЗАПУСТИЛИ КОРОНОВИРУС БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ !!!
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Основные заболевания теперь в открытую называются сопутствующими, скоро их исключат из перечня заболеваний и останется одно единственное заболевание-это и есть не существующая реформа несуществующей медицины со страдальческими физиономиями лжеврачей, которые мнят себя Парацельсами. 😡
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ну да, а то было 19 класов смертей, то ж глаза сломаешь, мозг напрягать, вникать, ща просто будет, да и основные зачем лечить
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ТОБТО ОСНОВНА ПРИЧИНА СМЕРТІ -КОРОНАВІРУС,А СЕРЦЕВО -СУДИННІ.ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ІНШІ ТЯЖКІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТО НЕ ВАЖЛИВО.
ЛЮДИ ТА СХАМЕНІТЬСЯ ВЖЕ НАРЕШТІ!!!! ПРОКИНЬТЕСЯ!
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Несчастье как раз в том, что все бодрствуют.
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Та да,народ виноват,что вы,всранное зебилье,заразили страну через завезенных жопомоев и туристов.
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Короче,если ты проснулся,и у тебя ничего не болит,то скорее всего ты умер
78% померлих від COVID-19 українців мали супутні важкі захворювання, - Степанов - Цензор.НЕТ 3239
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тому що майже 80% населення України вцілому має супутні захворювання... прям Америку відкрили...
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тебе за 50 проснулся ничего не болит
значит уже умер
что нибуть болит -- значит живой
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