 78% померлих від COVID-19 українців мали супутні важкі захворювання, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Згідно з нашими даними, на сьогодні близько 78% померлих з COVID-19 мали супутні захворювання, це, насамперед, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, тобто важкі системні захворювання", - зазначив він.
За його словами, люди з такими захворюваннями в групі ризику і мають строго дотримуватися карантину.
"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей і 99 медичних працівників. Були госпіталізовані 124 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина, що 29 осіб одужали", - повідомив Степанов.
ЛЮДИ ТА СХАМЕНІТЬСЯ ВЖЕ НАРЕШТІ!!!! ПРОКИНЬТЕСЯ!
значит уже умер
что нибуть болит -- значит живой