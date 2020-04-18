 78% померлих від COVID-19 українців мали супутні важкі захворювання, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Згідно з нашими даними, на сьогодні близько 78% померлих з COVID-19 мали супутні захворювання, це, насамперед, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, тобто важкі системні захворювання", - зазначив він.

За його словами, люди з такими захворюваннями в групі ризику і мають строго дотримуватися карантину.

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