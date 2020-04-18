 65 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, з них 26 у Лаврі, всього 770 хворих, - Кличко

Про це на сторінці в мережі "Фейсбкук" повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 65 людей.
З них – 6 медиків.
Загалом у Києві вже 770 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли: 24 жінки віком від 24 до 69 років. Та 41 чоловік - від 19 до 92 років.
До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Із зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання - 26 у Києво-Печерській Лаврі.￼
Я ще раз звертаюся до киян та всіх українців: залишайтеся вдома на Великодні свята! Не йдіть до церкви, не ходіть у гості. Проведіть ці дні з найріднішими людьми. Бережіть себе та своїх близьких!" - підсумував Кличко.
- Кто еси, раб божий? Крещён ли ты?
- Не раб божий я, но сын его… А крещён я Иоанном Крестителем, во Иордани…
- А чем докажешь? Крест твой где, еретик?!
И тут Христос «обалдел» - крестом стали христиане пользоваться лишь через несколько веков после его распятия…
а вот теперь-то все и пожалеете, что игнорировали сообщения о том,
как заработать не выходя из дома…
с агентом Avon в темном парке,
боролся полчаса маньяк....
в итоге приобрел две туши
и лак....
отец Евпатий под кагором
опасен даже просто так
а уж когда кадилом машет...
кто не присел - сам виноват
Очільники всіх правдивих церков світу звернулися до вірян з закликом СИДІТИ ВДОМА .
Дослухаємось , і все буде добре 👍😎