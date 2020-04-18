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 Суспільство
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Все про:повітря (53) забруднення (96) Київ (7723)

 Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10:20 18 квітня Київ знову посідає перше місце в списку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 344. Індекс повітря в столиці України розташований на позначці "небезпечно".

На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).

За прогнозами QIAir якість повітря прийде в норму вже завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря

Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.

Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.

За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.

Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря 01
Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря 02
Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189955
 
 
 Топ коментарі
 
так ось ви які перемоги зеленої влади... Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху - Цензор.НЕТ 1808
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Уррря! Хоч десь ми "впереди планетьі всей".
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Пока еще не горят, но уже скоро, очень скоро!
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Не треба сарказму. Потужне досягнення. При Пороху такого не було.
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Уррря! Хоч десь ми "впереди планетьі всей".
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Впірьод под водітєльством вєлікава Сталіна по завєтам Ілліча. Урря!
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Не верите,Виталя вчера все проверил.Все хорошо.
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Ні. Та такої інформацїї не знаходжу. Ви ж її маєте, то поділіться
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мы же ничего не производим. у нас же ничего не работает. ОТКУДА СМОГ ???
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Закривайте душники. Через них дим просочується в житло.
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так горит только Украина... - у соседей спокойно....
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
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Скорее пох..изм и распи...дяйство.
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Сухой лес. Легко загорается. Речки обмелели из-за отсутстствия снега.
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поджоги...
такого никогда не было до этого...
горит вся Украина в разных местах...
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Поджог не приведет к пожарам на области. Тут причины в сухой земле и ветре.
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а у соседей лес мокрый..?
или там шведы с немцами живут..., которые курят только в отведенных местах..?
Беларусь и Московия по границам не горят...
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Киев это куча маленьких речушек. А теперь эти речки обмелели. Земля высохла.
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Так соседи с Московие не воюют, и Чернобыльской зоны у соседей нет.
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ось вам. что можно сказать? большинство виновных в этом живут в Киеве...
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жозефина бонапард

@gozefinagold

·48 мин

І хтось ще скаже, що це не навмисні підпали?
У Тернопільській обл вчора загорівся Чистилівський орнітологічний заказник державного значення Пожежа виникла 17.04 на площі близько 8 га Тернопільська ДСНС відзвітувала,о 6:40 сьогодні пожежа ліквідована.

Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 6685

Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 509
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Киевляне ! Это карма ! Наказание за то , что считаете всех остальных украинцев вонючей провинцией .Ну и кто теперь вонючки ? ))
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Що ви мелите? "Вонючей провинцией" інших вважають, самі ж "понаєхавшиє". Весь центр Києва заселений саме новоприбулими, які вважають себе "киевлянистей всех киевлян"
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Если провинция подмывается, то не вонючая.
При чём тут Киев-не-Киев ?
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дим потихеньку залазить в наші квартири та хати.
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Необхідно задіювати військових для гасіння пожеж. В Збройних Силах України є військові пожежні танки, за допомогою яких можна буде дістатися до осередків пожежі.
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Ви там в Києві вже всі хворі на голову?! Є ж максимально - допустимі концентраціїї ( ПДК - на російській) шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, а є МДК повітря робочої зони! Якщо ліс горить, деревина. чи трава суха, а не різні пластмаси, то які шкідливі речовини можуть бути в повітрі? Смішно до сліз. коли якась дамочка виступає на Українському радіо і рекомендує періодично одягати респіратори (слава богу, про протигази річ не йшла!) закривати, чи відкривати періодично вікна, не виходити на вулицю без нагальної потреби тільки через високу загазованість і т. д. Якщо з"явився речник Кабміну по короновірусних справах в лиці Головного державного санітарного лікаря України. то він повинен знати, що функціїї держсанєпідслужби набагато ширші, чим просто подавати дані про захворюваність і смертність українців від короновірусної інфекціїї...
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а коли горить ліс, що немає шкідливих речовин?
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Треба дуже подякувати всім попереднім президентам та урядам, які не займалися країною, які тепер вилазять в телевізор і розказують, що і як треба робити.
То ж подякуємо: Кравчуку, Кучмі, Ющенку, Порошенку..і да!- Януковічу, ну і трохи вже -Зеленському! всім Єхануровим, Пустовойтенкам, Юлям, Азіровим, Яценюкам, Самокатнику Гончаруку і тд, ЩО МИ ВПЕРШЕ за післявоєнний час зустрічаємо Пасху в диму.

Бадилля та стерню палили роками - ніхто не штрафував , по селам не проводили роботу десятки років- то було питання часу, коли загориться ліс.
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Де фотка Зебуїна на фоні смогу? Чекаємо!
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