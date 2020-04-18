 Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 344. Індекс повітря в столиці України розташований на позначці "небезпечно".
На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).
За прогнозами QIAir якість повітря прийде в норму вже завтра.
Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.
Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.
За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.
Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
такого никогда не было до этого...
горит вся Украина в разных местах...
или там шведы с немцами живут..., которые курят только в отведенных местах..?
Беларусь и Московия по границам не горят...
жозефина бонапард
@gozefinagold
·48 мин
І хтось ще скаже, що це не навмисні підпали?
У Тернопільській обл вчора загорівся Чистилівський орнітологічний заказник державного значення Пожежа виникла 17.04 на площі близько 8 га Тернопільська ДСНС відзвітувала,о 6:40 сьогодні пожежа ліквідована.
При чём тут Киев-не-Киев ?
То ж подякуємо: Кравчуку, Кучмі, Ющенку, Порошенку..і да!- Януковічу, ну і трохи вже -Зеленському! всім Єхануровим, Пустовойтенкам, Юлям, Азіровим, Яценюкам, Самокатнику Гончаруку і тд, ЩО МИ ВПЕРШЕ за післявоєнний час зустрічаємо Пасху в диму.
Бадилля та стерню палили роками - ніхто не штрафував , по селам не проводили роботу десятки років- то було питання часу, коли загориться ліс.