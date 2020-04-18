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Все про:повітря (53) забруднення (96) Київ (7723)

 Через пожежі Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря. ІНФОГРАФІКА

Станом на 10:20 18 квітня Київ знову посідає перше місце в списку міст світу з найзабрудненішим повітрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 344. Індекс повітря в столиці України розташований на позначці "небезпечно".

На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).

За прогнозами QIAir якість повітря прийде в норму вже завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря

Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.

Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.

За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.

Через пожежі Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря 01
Через пожежі Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря 02
Через пожежі Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря 03

Одну з пожеж, в селі Острови Овруцького району Житомирщини, зняли на відео.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189955
 
 
 Топ коментарі
 
так горит только Украина... - у соседей спокойно....
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
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так ось ви які перемоги зеленої влади... Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху - Цензор.НЕТ 1808
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Пока еще не горят, но уже скоро, очень скоро!
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Пока еще не горят, но уже скоро, очень скоро!
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Не треба сарказму. Потужне досягнення. При Пороху такого не було.
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добре, що в Україні не залишилось складів з ***********

зенаркоман спалив би і їх...
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Уррря! Хоч десь ми "впереди планетьі всей".
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Впірьод под водітєльством вєлікава Сталіна по завєтам Ілліча. Урря!
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Не верите,Виталя вчера все проверил.Все хорошо.
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Ні. Та такої інформацїї не знаходжу. Ви ж її маєте, то поділіться
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мы же ничего не производим. у нас же ничего не работает. ОТКУДА СМОГ ???
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Если поджечь, то конечно горят.
Куда направлена роза ветров?
Когда в это же примрно время была Чернобыльская катастрофа, то воздушные массы несло прямо на Киев.
Вот и думайте, запоребриком то думают крепко, да и в Украине многие думают так же, как и запоребриком, ведь "одиннарот", ворошиловоградский (пока по 'особым дням", а дальше Луганск переименуют в Ворошиловград и на постоянной основе).
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Украину подожгли 73% дегенератов 21 апреля 2019 года.
То, что происходит сейчас - это уже последствия. Теперь просто, где тонко там и рвется.

Для меня нет особой разницы между дибилом поджигающим сухостой по приколу или потому, что так делали раньше, и дибилом, который делает то же самое по заданию за пару-тройку тысяч гривен.
Это одни и те же дибилы только с немного разной мотивацией к одному и тому же действию.

Беда Украины в долбоjobах, которыми она обильно населена.
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Да, 73% - это много, слишком много, я бы сказала.
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"Теперь просто, где тонко там и рвется."
Не само рвется, РВУТ.
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Закривайте душники. Через них дим просочується в житло.
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так горит только Украина... - у соседей спокойно....
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
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Скорее пох..изм и распи...дяйство.
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Сухой лес. Легко загорается. Речки обмелели из-за отсутстствия снега.
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Какой сухой лес загорается в апреле при Т 0 - +5 ???
Сейчас не знойное лето и на улице не +45 в тени...
Думай, что мелеш.
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Воздух сухой. Огонь легко распостраняется.
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поджоги...
такого никогда не было до этого...
горит вся Украина в разных местах...
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Поджог не приведет к пожарам на области. Тут причины в сухой земле и ветре.
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И это тоже, это просто благоприятный фактор. Помню как пытались чернобыльский лес поджечь, несколько раз и ничего не получалось, потому что погода не способствовала, а сейчас сел в машину поехал и кидай на обочину бутылку с бензином.
Жаль были б деньги, поехал так же в маскву, тем более аусвайс мне выдали, землячки етить его налево.
Это 100% диверсия.
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Люди постоянно жгут траву весной. Или шашлыки.
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Чтобы пожар распространился нужны условия.
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Чтобы пожар распространился нужен источник возгорания ! Условия - это второстепенное.
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а у соседей лес мокрый..?
или там шведы с немцами живут..., которые курят только в отведенных местах..?
Беларусь и Московия по границам не горят...
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Киев это куча маленьких речушек. А теперь эти речки обмелели. Земля высохла.
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какая связь между "речки обмелели. Земля высохла." и пожарами???
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Смотри. У нас там горит лесовая зона. Там всегда текли речки, они подпитывали почву, лес рос, трава, кусты. Оно всё гнило там и всё такое. Теперь же из-за отсутствия речек это всё превратилось в горючку. Там куча горящего элемента. Достаточно искры.
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Так соседи с Московие не воюют, и Чернобыльской зоны у соседей нет.
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ось вам. что можно сказать? большинство виновных в этом живут в Киеве...
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жозефина бонапард

@gozefinagold

·48 мин

І хтось ще скаже, що це не навмисні підпали?
У Тернопільській обл вчора загорівся Чистилівський орнітологічний заказник державного значення Пожежа виникла 17.04 на площі близько 8 га Тернопільська ДСНС відзвітувала,о 6:40 сьогодні пожежа ліквідована.

Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 6685

Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 509
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Киевляне ! Это карма ! Наказание за то , что считаете всех остальных украинцев вонючей провинцией .Ну и кто теперь вонючки ? ))
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Що ви мелите? "Вонючей провинцией" інших вважають, самі ж "понаєхавшиє". Весь центр Києва заселений саме новоприбулими, які вважають себе "киевлянистей всех киевлян"
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Центр Києва заселено дітками номенклатури та НКВД.
А ким же ще ?
Передовиками-колгоспниками та сталеварами ?
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Чайка Київ.Судя по тому что на акциях протеста в Киеве не увидишь киевлян , а только приезжают неравнодушные к судьбе страны граждане из провинции , делаю вывод что киевляне это зажравшаяся масса , которые считают что когда все ресурсы страны забираются в Киев , то это так и должно быть ! Киевлян же не волнует что вся страна из за этого в заднице ?
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Если провинция подмывается, то не вонючая.
При чём тут Киев-не-Киев ?
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дим потихеньку залазить в наші квартири та хати.
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В принципі кожен може зробити повітрозабірник із фільтрами і нагнітати вентилятором у помешкання тільки очищене повітря. Всередині буде трошки підвищений тиск і дим іззовні не проникатиме.
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дай інструкцію, як зажати фільтри та вперти їх в вікно із ПВХ
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Необхідно задіювати військових для гасіння пожеж. В Збройних Силах України є військові пожежні танки, за допомогою яких можна буде дістатися до осередків пожежі.
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Ви там в Києві вже всі хворі на голову?! Є ж максимально - допустимі концентраціїї ( ПДК - на російській) шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, а є МДК повітря робочої зони! Якщо ліс горить, деревина. чи трава суха, а не різні пластмаси, то які шкідливі речовини можуть бути в повітрі? Смішно до сліз. коли якась дамочка виступає на Українському радіо і рекомендує періодично одягати респіратори (слава богу, про протигази річ не йшла!) закривати, чи відкривати періодично вікна, не виходити на вулицю без нагальної потреби тільки через високу загазованість і т. д. Якщо з"явився речник Кабміну по короновірусних справах в лиці Головного державного санітарного лікаря України. то він повинен знати, що функціїї держсанєпідслужби набагато ширші, чим просто подавати дані про захворюваність і смертність українців від короновірусної інфекціїї...
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а коли горить ліс, що немає шкідливих речовин?
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Та є! Особливо, коли грубку дровами в сільській хаті , чи на дачі палять. що б зігрітися! Так ще буває крутіше, особливо у селян, коли туди вугілля засипають, з великим вмістом сірки! Та нічого, виживали! Мені смішно від тієї дамочки. яка не рекомендує виходити на свіже повітря, бо там загазовано. А те, що люди інколи гинули від неповного згоряння вугілля в грубці - то зовсім з іншої опери...
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Малыш, сухая возгонка даже самого натурпродукта в сигаретах и просто горение - несколько различные вещи! По конечным продуктам этих процессов. Впрочем, никто же тебе не мешает поехать в очаги пожара с той женщиной и там насладиться ароматом горящего леса по полной!
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Треба дуже подякувати всім попереднім президентам та урядам, які не займалися країною, які тепер вилазять в телевізор і розказують, що і як треба робити.
То ж подякуємо: Кравчуку, Кучмі, Ющенку, Порошенку..і да!- Януковічу, ну і трохи вже -Зеленському! всім Єхануровим, Пустовойтенкам, Юлям, Азіровим, Яценюкам, Самокатнику Гончаруку і тд, ЩО МИ ВПЕРШЕ за післявоєнний час зустрічаємо Пасху в диму.

Бадилля та стерню палили роками - ніхто не штрафував , по селам не проводили роботу десятки років- то було питання часу, коли загориться ліс.
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Де фотка Зебуїна на фоні смогу? Чекаємо!
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если сейчас каждого дебила, сжигающего траву и мусор не оштрафовать на приличные бабки - осенью палить будут с двойным усердием
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Тут такое дело что по погоде у нас такое будет продолжаться до конца месяца.
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А це правда що Зе дременув (чкурнув) із Києва разом із сім'єю ?
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Лет десять назад или больше, вокруг Москвы торфяники горели. Тоже неприятно было дышать. Сколько тогда было злорадства, на этом цензоре.
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А глубинка тамбовская или рязанская тогда не злорадствовала ?
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Лучше запах гари с Чернобыля чем запах говна с Бортничей.
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В нас люди дебіли,самі собі зло роблять а так як в нас державні органи бутафорія то маємо таку ситуацію
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Цензор чому українці мають читати висери мацкваротих мокшанєй?? Розділіть коментарі!! Дико бачити цих калхознікав
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А ці математики бували в Кам'янському чи Маріуполі чи Кривому Розі, наприклад? Чи там повітря кристально чисте вже???
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Когда-то один человек мне сказал, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак не учится даже на своих.
Я - не Кличко, который "прожил в Киеве 35 лет, но такого не помнит", и потому я помню, что именно в это время была устроена Чернобыльская катастрофа, потому что роза ветров такова, что воздушные массы в это время года идут именно на Киев.
Но помнинть об этом ни к чему, верно?
Равно как не следует думать о том, что определенные круги пойдут на все, абсолютно на все а не только на пожары в Чернобыле), чтобы вызвать недовольство населения, выступления населения против власти, чтобы воспользоваться этим и ввести российские войска уже не для защиты 'бубочки" (которого уже давно актер в мед. маске играет), а для воцарения "законноизбранного" Януковоща, который выгоден всем - и запоребрику, и Австрии (где у Азiрова главный кошелек находится).
Подготовиться к пожарам нельзя было, верно?
Тушить очаги возгорания, как только они начинались?
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Якщо смердить горілими ганчірками, то це горить торф. Не настільки небезпечно, скільки гидко.
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Бо на житомирщині і чорнобилі досі горить:
Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 8744
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Врадянські часи було класне покарання за незначні правопорушення - 15 діб примусових робіт.
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А мы все пиаримся как у нас все хорошо и как власть классно справляется с черезвычайными ситуациями!Привет Зеленскому! Что - красишься в гримерке, что бы опять на сцену выйти и ляпнуть нам что то про свою гениальность?
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НА СЧЕТ КИТАЯ И И НДОНЕЗИИ ПОНЯТНО - ПРОИЗВОДСТВА !!! А ВОТ НА СЧЕТ КИЕВА НЕОБХОДИМО ЗАДУМАТЬСЯ КАК НЕЖАЛЕТЬ ИНОСТРАНЦЕВ !!!
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возможно кто то шепнул "слугам " ,что вирус боится дыма,?- вот и "лечат" столицу неньки Украины обкуриванием... Через пожежі Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря - Цензор.НЕТ 8565
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Да ,так и есть .Вирус за дымом не видит людей ,
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