 Через пожежі Київ знову очолив список міст світу із найзабрудненішого повітря. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.
Зараз індекс забруднення повітря в Києві становить 344. Індекс повітря в столиці України розташований на позначці "небезпечно".
На другому місці - Шеньян (КНР), а на третьому - Джакарта (Індонезія).
За прогнозами QIAir якість повітря прийде в норму вже завтра.
Нагадаємо, о 10:50 17 квітня індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.
Пізніше ситуація з повітрям трохи налагодилася і Київ посів 9 місце в рейтингу.
За словами мера столиці Віталій Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.
Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини.
Одну з пожеж, в селі Острови Овруцького району Житомирщини, зняли на відео.
зенаркоман спалив би і їх...
Куда направлена роза ветров?
Когда в это же примрно время была Чернобыльская катастрофа, то воздушные массы несло прямо на Киев.
Вот и думайте, запоребриком то думают крепко, да и в Украине многие думают так же, как и запоребриком, ведь "одиннарот", ворошиловоградский (пока по 'особым дням", а дальше Луганск переименуют в Ворошиловград и на постоянной основе).
То, что происходит сейчас - это уже последствия. Теперь просто, где тонко там и рвется.
Для меня нет особой разницы между дибилом поджигающим сухостой по приколу или потому, что так делали раньше, и дибилом, который делает то же самое по заданию за пару-тройку тысяч гривен.
Это одни и те же дибилы только с немного разной мотивацией к одному и тому же действию.
Беда Украины в долбоjobах, которыми она обильно населена.
Не само рвется, РВУТ.
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
Сейчас не знойное лето и на улице не +45 в тени...
Думай, что мелеш.
такого никогда не было до этого...
горит вся Украина в разных местах...
Жаль были б деньги, поехал так же в маскву, тем более аусвайс мне выдали, землячки етить его налево.
Это 100% диверсия.
https://twitter.com/i/status/1251439151154593794
или там шведы с немцами живут..., которые курят только в отведенных местах..?
Беларусь и Московия по границам не горят...
жозефина бонапард
@gozefinagold
·48 мин
І хтось ще скаже, що це не навмисні підпали?
У Тернопільській обл вчора загорівся Чистилівський орнітологічний заказник державного значення Пожежа виникла 17.04 на площі близько 8 га Тернопільська ДСНС відзвітувала,о 6:40 сьогодні пожежа ліквідована.
А ким же ще ?
Передовиками-колгоспниками та сталеварами ?
При чём тут Киев-не-Киев ?
То ж подякуємо: Кравчуку, Кучмі, Ющенку, Порошенку..і да!- Януковічу, ну і трохи вже -Зеленському! всім Єхануровим, Пустовойтенкам, Юлям, Азіровим, Яценюкам, Самокатнику Гончаруку і тд, ЩО МИ ВПЕРШЕ за післявоєнний час зустрічаємо Пасху в диму.
Бадилля та стерню палили роками - ніхто не штрафував , по селам не проводили роботу десятки років- то було питання часу, коли загориться ліс.
Я - не Кличко, который "прожил в Киеве 35 лет, но такого не помнит", и потому я помню, что именно в это время была устроена Чернобыльская катастрофа, потому что роза ветров такова, что воздушные массы в это время года идут именно на Киев.
Но помнинть об этом ни к чему, верно?
Равно как не следует думать о том, что определенные круги пойдут на все, абсолютно на все а не только на пожары в Чернобыле), чтобы вызвать недовольство населения, выступления населения против власти, чтобы воспользоваться этим и ввести российские войска уже не для защиты 'бубочки" (которого уже давно актер в мед. маске играет), а для воцарения "законноизбранного" Януковоща, который выгоден всем - и запоребрику, и Австрии (где у Азiрова главный кошелек находится).
Подготовиться к пожарам нельзя было, верно?
Тушить очаги возгорания, как только они начинались?