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 Події, Суспільство
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 Ченці Почаївської лаври пройдуть тест на COVID-19

У Почаївській лаврі на Тернопільщині, де підозрюють спалах COVID-19, богослужіння відбуватимуться в храмах тільки з насельниками (постійними жителями), але без вірян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ВВС News Україна".

Однак віряни можуть бути на території лаври, хоча не в самих храмах.

За словами голови Кременецької районної ради Володимира Стефанського для того, щоб заблокувати Почаївську лавру так само, як Києво-Печерську, має бути рішення області.

Стефанський стверджує, що ще місяць тому домовилися з намісником лаври, що вони не будуть селити у себе паломників. І ця домовленість нібито виконується - автобуси не їдуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити. ВIДЕО

"Владика каже, що за час усіх навал лавра не закривалась. Зараз він її теж не закриє", - додав Володимир Стефанський.

Офіційно серед постійних мешканців лаври та монахів, за його словами, хворих на коронавірус не підтверджували. Але й тестування серед них не проводили.

Влада області домовилася з намісником лаври митрополитом Володимиром, що найближчим часом ченці монастиря пройдуть тест на коронавірус. Коли почнуть робити тестування - поки чиновники не знають.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Володимир В'ятрович заявив про те, що від коронавірусу помер монах Почаївської лаври.

Також у священника з молдавського міста Штефан-Воде діагностували коронавірус. На початку березня він подорожував в Україну для відвідування Почаївського монастиря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189954
 
 
 Топ коментарі
 
ось вже і люди с тестами прийшли...

Монахи Почаевской лавры пройдут тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6484
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лучше бы вы проверили всех монахов на связь с преступным миром...
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Кремлевский главбес сказал всем скрепышам в рай. Пневмония - хороший повод ускорить этот процесс. А там их ждут старые девственницы и Кобзон без парика.
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"...случаи заболевания коронавирусом не подтверждали. Но и тестирование среди них не проводили." - особенности национальной борьбы с эпидемией......
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Порохобот. Не московит. Но пасть открывать на церковь, пользуясь эпидемией - это скотство.
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То ви відкрили пащу на святу українську церкву, захищаючи ворожу московицьку.
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Святая украинская церковь - это титул, который нужно заслужить. Без дел - это слова пустые, авансом. На Пасху по факту,двери церквей заперты , а вы освящайтесь по телевизору. Антихристово коварство.
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цей титул успадкований з минулого тисячоліття.
прокиньтесь, нешановний.
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Еще Пасхи не было, медиков 20 процентов инфицировано, навезли сотни тысяч инфицированных со всей Европы, из очагов, а церковников делают крайними. Пусть кто угодно святит паски перед телевизором, я в храм пойду, пусть и в ограде только постою.
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А всем "нетоварищам" - доброй еды короны.
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Я тебе того не пожелаю, потому что у тебя мозгов нет.
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Мацковский пидорохат не церковь, а самопровозглашённая КГБ/ФСБешная шайка.
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яка то курва церква ??То секта свідків Гундяя. Цих паскуд кацапських треба давно вже гнати з України в коханий Козлостан до коханого Гундяя сцанимі ганчірками
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Взагалі-то, всі Лавра, як така, була розбудована в часи, коли вона належала УГКЦ. Але то вже таке. Питання в іншому - Лавра знаходиться на території громади Тернопільщини, а тому саме громада має вирішувати хто в Лаврі має хазяйнувати. Чи ПЦУ, чи УГКЦ, але, напевно, ні в якому разі не феесбешники.
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"В Уфе из больницы,которую закрыли на карантин сбежали семь врачей и медперсонал.
В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов.
Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы. Его задержали и вернули в медучреждение.
По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении пациента было возбуждено уголовное дело.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели."("Русский еврей", электронная газета)
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А люди не могут добиться тестирования, потому что "не контактировали с приехавшими из-за рубежа" например....
А разной швали, пожалуйста, сколько угодно и когда угодно! И в больничку их для профилактики, без симптомов.....
А вы подыхайте, не известно от чего и вообще, ждите очереди, может до вас дойдет! Монахи Почаевской лавры пройдут тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6283
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А церковь МП платит налоги государству, или они просто так на мои налоги гуляют?! Монахи Почаевской лавры пройдут тест на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7548
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Я не понял, почему за бюджетные деньги, т.е. за мои? Гундяев или ФСБ пущай своих согтрудников за свой счёт тестируют.
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Зараз усіх цих священників потрібно за ногу до батареї прив`язати. Хоч на пару місяців.
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Дуремары, что с вас возьмешь. Богоборческое время. Телевизор с Чумаком вам паски посвятит.
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Почаївська лавра пережила багато нашесть, але пограбували її лише раз, більшовики.
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Государство проявляет не уверенность в себе.Нужно было заранее 15 апреля ( для закупки продовольствия), объявить введение тотального карантина с запретом выходить ( всем) на улицу с утра 18,04 до вечера 20. 04. А не уговаривать церкви и прихожан ( тоже самое на 25-26 апреля, 1-3 мая,9-11 мая). А то непонятно РПЦ проводит элемент бактериологической войны ( по заданию из Кремля), или ждет картинку в СМИ ( по тому же заданию) о разгонах прихожан полицией. Кроме этого период пасхальных праздников для " служителей" это как новый год для лесников, сбор денежной "ренты" с населения, как же им отказаться от такого ( жаба давит). Ну и еще. А вдруг у народа войдет в привычку отмечать религиозные праздники дома и придут к выводу, что для общения с Богом им не нужна ни "компания", ни "проводники", ни" баскаки" по сбору дани.
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Пусть у народа что угодно входит в привычку, а христиане будут святить пасхи в храме. Дома святят не христиане.
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Всі космонавти, полярник, відрядженні, воїни на фронті, хворі в лікарнях виходить не христиане, що за беліберду ти написав?
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