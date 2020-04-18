 Ченці Почаївської лаври пройдуть тест на COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ВВС News Україна".

Однак віряни можуть бути на території лаври, хоча не в самих храмах.

За словами голови Кременецької районної ради Володимира Стефанського для того, щоб заблокувати Почаївську лавру так само, як Києво-Печерську, має бути рішення області.

Стефанський стверджує, що ще місяць тому домовилися з намісником лаври, що вони не будуть селити у себе паломників. І ця домовленість нібито виконується - автобуси не їдуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити. ВIДЕО

"Владика каже, що за час усіх навал лавра не закривалась. Зараз він її теж не закриє", - додав Володимир Стефанський.

Офіційно серед постійних мешканців лаври та монахів, за його словами, хворих на коронавірус не підтверджували. Але й тестування серед них не проводили.

Влада області домовилася з намісником лаври митрополитом Володимиром, що найближчим часом ченці монастиря пройдуть тест на коронавірус. Коли почнуть робити тестування - поки чиновники не знають.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Володимир В'ятрович заявив про те, що від коронавірусу помер монах Почаївської лаври.

Також у священника з молдавського міста Штефан-Воде діагностували коронавірус. На початку березня він подорожував в Україну для відвідування Почаївського монастиря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС