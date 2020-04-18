 На ранок 18 квітня зафіксовано 444 нових випадки COVID-19 в Україні, всього - 5106, померли 133 особи, 275 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 319 випадків;
Волинська область — 134 випадки;
Дніпропетровська область — 104 випадки;
Донецька область — 14 випадків;
Житомирська область — 197 випадків;
Закарпатська область — 166 випадків;
Запорізька область — 127 випадків;
Івано-Франківська область — 462 випадки;
Кіровоградська область — 234 випадки;
м. Київ — 770 випадків;
Київська область — 280 випадків;
Львівська область — 221 випадок;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 31 випадок;
Одеська область — 106 випадків;
Полтавська область — 49 випадків;
Рівненська область — 283 випадки;
Сумська область — 82 випадки;
Тернопільська область — 366 випадків;
Харківська область — 62 випадки;
Херсонська область — 56 випадків;
Хмельницька область — 41 випадок;
Чернівецька область — 840 випадків;
Черкаська область — 141 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.
Я НЕ ВЕРЮ! От себя добавлю-НИКОМУ!
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Детальніше про цей інструмент візуалізації читайте
у матеріалі.
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571
или 47880 в месяц или 1596 в сутки,
Тупое население
Также установлено, что эта ХИМЕРА полностью погибает только при температуре +92 град Цельсия в течение 15 (!) минут.
Обычные вирусы гриппа погибают при + 56 град Цельсия в течение 20 секунд"
/ из доклада МО россии.
08.03 - 1668, 52 человека умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 человек умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.03 - 2203, 69 человек умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 человека умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 человека умерли, 89 - выздоровели, новых 266
13.04 - 3102, 93 человека умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 человек умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 человек умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 человек умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 человек умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 человек умерли, 275 - выздоровели, новых 444
Пик коронавируса в Украине наступит 17 апреля, - Ляшко - вчера.
Причини смерті в Україні, 2018
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Детальніше про цей інструмент візуалізації читайте
у матеріалі "Просто цифри"
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571
или 47880 в месяц или 1596 в сутки
1. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 8923
2. Новоутворення 77551
3. Хвороби крові, кровотворних органів i окремі порушення із залученням імунного механізму 215
4. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин 2215
5. Розлади психіки та поведінки 1240
6. Хвороби нервової системи 4639
7. Хвороби ока та його придаткового апарату
8. Хвороби вуха та соскоподібного відростка 41
9. Хвороби системи кровообігу 387029
10. Хвороби органів дихання 12906
11. Хвороби органів травлення 24248
12. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 544
13. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 450
14. Хвороби сечостатевої системи 2498
15. Вагітність, пологи та післяпологовий період 39
16. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді 1269
17. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії 1207
18. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках 18839
19. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників 30718