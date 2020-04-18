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 На ранок 18 квітня зафіксовано 444 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5106, померли 133 особи, 275 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 319 випадків;
Волинська область — 134 випадки;
Дніпропетровська область — 104 випадки;
Донецька область — 14 випадків;
Житомирська область — 197 випадків;
Закарпатська область — 166 випадків;
Запорізька область — 127 випадків;
Івано-Франківська область — 462 випадки;
Кіровоградська область — 234 випадки;
м. Київ — 770 випадків;
Київська область — 280 випадків;
Львівська область — 221 випадок;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 31 випадок;
Одеська область — 106 випадків;
Полтавська область — 49 випадків;
Рівненська область — 283 випадки;
Сумська область — 82 випадки;
Тернопільська область — 366 випадків;
Харківська область — 62 випадки;
Херсонська область — 56 випадків;
Хмельницька область — 41 випадок;
Чернівецька область — 840 випадків;
Черкаська область — 141 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 33 співробітників "Укрзалізниці", які захворіли на COVID-19, одна у важкому стані й підключено до ШВЛ, - Криклій

На ранок 18 квітня зафіксовано 444 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5106, померли 133 особи, 275 - одужали, - МОЗ 01
На ранок 18 квітня зафіксовано 444 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5106, померли 133 особи, 275 - одужали, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189948
 
 
 Топ коментарі
 
коли всі захворіють - задовбе ще більше.
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що це за московська помийниця ?
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В умовах карантину немає поминок, це значно скорочує витрати, та й найпростіші труни не коштували 30 000, як треба заплатити за мішок та коробку.
Звичайно, що треба перевіряти інформацію, її мали би коментувати представники влади.
Але це пост Марійки Бурмаки, не думаю, що вона вигадує історію про своїх знайомих.
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ну - хоть я и резко против зележопых клоунов - но все-таки похоронами занимается не власть - это все частники, они и плату задирают.
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В пості не написано де саме треба купляти спеціальний мішок та коробку.
Чи це державна контора, чи приватні...
Держава має контролювати ціни, так само як вони моніторять ціни на продукти, бензин і т.д.
Штаби, комісії по короновірусу вони навіщо понастворювали?
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где этот бардак происходит? три дня назад соседку 82 года ударил инсульт, приехала скорая все в "целофане", забрали в больницу, сразу взяли анализ на коронавирус, родственников дальше дверей отделения не пустили, через окошко вещи передали и гудбай через три дня приходите, если что позвоним...а в вашей истории выписали домой с инсультом да и ещё и с короной ...хзшо..
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Ваша история трехдневной давности, описанная более давняя.
Напишите о бабушке-соседке, когда история ее госпитализации закончится чем-то конкретньім. Пусть она вьіздоравливает, но какие анализьі ей будут делать, не подхватит ли она "корону" в больнице, интересно.
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а что за две недели поменялось ? "новая реформа" начала работать ?
да и вы же здравомыслящая, вы же понимаете, чем истории заканчиваются с инсультом в 82 года..
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да нет, обычно дешевле раза в 2.
сами похороны.
конечно, если считать поминки и т.п. - то да, но здесь 30 000 за само только кремирование.
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тут, кста, есть важный момент - РАССАДНИКАМИ ЗАРАЗЫ СЕЙЧАС ЯВЛЯЮТСЯ НЕ СТОЛЬКО ЦЕРКВИ, СКОЛЬКО БОЛЬНИЦЫ.

не надо сейчас в больницу - если есть хоть малейшая возможность.
среди врачей куча случаев, они заражают всех больных.
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это скорее цена с кремацией и местом на кладбище. ..не ?
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Таку ціну може заплатити кожен, навіть тимчасово безробітний?
Держава має допомогти, якщо її керманичі і запровадили карантин.
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да ладно , самая "бедная", в самом "бедном" городе Украины , пожаловалась .. сколько стоит её корпоратив или концерт...я бы ещё понял бы , если бы пожаловался какой-нибудь водитель троллейбуса или пенсионер...
да и всегда есть выбор..
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да , сорри не дочитал, а всё равно не думаю что у неё подруга нищебродка, наверное подруга первый раз столкнулась с похоронами близких, и всегда есть выбор- хочет дешевле -пусть организовывает похорон сама...
а на врачей бы с такой историей стоило бы подать в суд...ну . если правда . что его с инсультом и подозрением на корону выписали домой
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ХТО каже заплатити ?

попрошу точні дані
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Нехай представники короно-штабів доведуть до громадськості процедуру поховання та адекватні ціни, щоб люди, яких спіткало горе, знали "наварюються на них чи ні.
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звертайтесь о власних депутатів.особливо мажоритарщиків.
А ще АКМу
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Мені поки що не треба, нехай і не знадобиться.
Мова про всіх громадян і про ефективність дій влади в умовах карантину.
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та ні .
Бурмака висвітлила важливу тему.

які на...уй 30 000 якщо держава ВИННА !
Епідемі ї-це її відповідальність
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Її обов'язок допомагати своїм громадянам.
Тим більше, якщо обіцяли золоті гори перед виборами, а замість того обвалили економіку ще до епідемії, ще восени прийняли рішення, що з травня 2020 року найбідніші верстви населення будуть платити по 20% свого доходу за комун послуги замість 15 %, які були при "злачинних" попоредниках.
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кстати , видели как в штатах хоронят тех кто не может заплатить ? - в ящик и в братскую могилу по сто гробов...
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Может так хоронят каких-то бомжей?
Смерность в США сейчас очень большая, с нашей не сравнить.
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про яку " ефективність дій влади в умовах карантин" йде мова. Я вас умоляю. Эта власть -власть политических "импотентов" и брехунов. Они и сам карантин -то организовать нормально не могут... Из последнего : на последнем заседании выделили из бюджета на ремонт Измаильского аэропорта (!) то ли 7 толи 70 млн.грн. , пля, и это при том .,что сейчас в условиях этой пандемии в Измаильской больнице не хватает ни масок, ни защит, ни лекарств, ни ивл... я честно даже не знал , что в Измаиле есть аэропорт..
а вы хотите , что бы они на похороны деньги выдавали-они эти похороны ещё и налогами обложат..
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я вже звернувся на сайт АКМу.
але потрібна масовість
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для чого ви постите фейк??? де 100% доказ .що це дійсно Марійка Бурмака???
Фраза в пості "Друзі.я цей пост приберу" відразу свідчить про те що цей гівновкид робиться для того щоб його вже потім ніхто не зміг провірити.тому йди нахер тупа тролиха!
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Сходіть до неї в ФБ і спитайте фейк це чи ні. Ви ж крутий копар...
Аватарка в наведеному пості точно така як в неї зараз.
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Не істери і не хами само.
В інших немає істерики, є питання до влади.
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зафиксировано 444 новых случая, 275 - выздоровели. Когда эти показатели будут равны, можно говорить о стабилизации, как в Германии.
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Прав был великий драматург Станиславский.
Я НЕ ВЕРЮ! От себя добавлю-НИКОМУ!
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Кому вы верите, до 1500 тысяч в сутки умерших можно на корону списывать в Украине , только боятся писать так как в италии и великобритании, все ж от страха и несуществующей болячки повсираются и перемрут из за своей святой веры владе ахаха. Ибо уровень общей образованности и логического мышления людей стремится к нолю, хотя в своей специальности абсолютные профессионалы могут быть ))
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пиши уже квадриллион, бумага все стерпит.
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Причини смерті в Україні, 2018
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Детальніше про цей інструмент візуалізації читайте
у матеріалі.
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571
или 47880 в месяц или 1596 в сутки,
Тупое население
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"...это БиоОружие в виде ХИМЕРЫ из минимум 4-х разных атогенов, объединённых искусственно в один ГетероГеном.
Также установлено, что эта ХИМЕРА полностью погибает только при температуре +92 град Цельсия в течение 15 (!) минут.


Обычные вирусы гриппа погибают при + 56 град Цельсия в течение 20 секунд"

/ из доклада МО россии.
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. Ибо уровень общей образованности и логического мышления людей стремится к нолю, хотя в своей специальности абсолютные профессионалы могут быть ))

Золотые слова! Я вот утверждаю, что это Миллениум 2020 вместо 2000...
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07.04 - 1462, 45 человек умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.03 - 1668, 52 человека умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 человек умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.03 - 2203, 69 человек умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 человека умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 человека умерли, 89 - выздоровели, новых 266
13.04 - 3102, 93 человека умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 человек умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 человек умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 человек умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 человек умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 человек умерли, 275 - выздоровели, новых 444


Пик коронавируса в Украине наступит 17 апреля, - Ляшко - вчера.
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Теперь уже пик 7-8 мая, потом будет июня и т.д.
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після паски через два тижні ((


кияни,див ситуацію в еквадорі..

західній Україні простіше..
у нас нема стільки московських церков
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Біля мого будинку в Луцьку є рпц прихід. Приготовив тухлі яйця.
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Для початку -бачите натовп біля "храму РПЦ" -викликайте міліцію)
них всі звінки фіксуються


Обіцяли ж спецназ з сльозоточивим газом ! )))
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Пока противоречия нет. 17 апреля - самый большой прирост +501 заболевший за сутки. Если дальше это число будет понижаться, значит, как в воду глядел. Если нет - вот тогда можно говорить об ошибке в его расчетах.
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подставляйте корону в желаемую графу, в 1,10,18,19 безпроигрышно вообще
Причини смерті в Україні, 2018
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Детальніше про цей інструмент візуалізації читайте
у матеріалі "Просто цифри"
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571
или 47880 в месяц или 1596 в сутки
1. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 8923
2. Новоутворення 77551
3. Хвороби крові, кровотворних органів i окремі порушення із залученням імунного механізму 215
4. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин 2215
5. Розлади психіки та поведінки 1240
6. Хвороби нервової системи 4639
7. Хвороби ока та його придаткового апарату
8. Хвороби вуха та соскоподібного відростка 41
9. Хвороби системи кровообігу 387029
10. Хвороби органів дихання 12906
11. Хвороби органів травлення 24248
12. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 544
13. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 450
14. Хвороби сечостатевої системи 2498
15. Вагітність, пологи та післяпологовий період 39
16. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді 1269
17. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії 1207
18. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках 18839
19. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників 30718
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Як заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу, 17 квітня, в Україні на коронавірус захворіли 99 медичних працівників.
"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей і 99 медичних працівників. Були госпіталізовані 124 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина, що 29 осіб одужали", - повідомив Степанов.
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А если бы примию за каждого пойманого с вирусом давали и страховку за умершего как в Италии.Не от старости ведь умер а от стихийного лиха.Шоб тогда творилось.За неделю достигли бы коллективного имунитета. И прблема решена спасать больше некого на карантине.
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А если бы примию за каждого пойманого с вирусом давали

А без маски на Колыму отправляли...
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статистика очікує(за аналогією з Даймон Принцес) біля 10 000 загиблих в Києві.
https://charter97.link/ru/news/2020/4/18/373411/?fbclid=IwAR1MpV1MuYAPed4W74pvFzifso3reSr5xrvMLkDn4OHWjBUym3JcPfDSuC8

вірус з того часу отримав три штами....
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Интересно а тех кто выздоровел отнимают от общего числа заболевших.
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