 На ранок 18 квітня зафіксовано 444 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5106, померли 133 особи, 275 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 319 випадків;
Волинська область — 134 випадки;
Дніпропетровська область — 104 випадки;
Донецька область — 14 випадків;
Житомирська область — 197 випадків;
Закарпатська область — 166 випадків;
Запорізька область — 127 випадків;
Івано-Франківська область — 462 випадки;
Кіровоградська область — 234 випадки;
м. Київ — 770 випадків;
Київська область — 280 випадків;
Львівська область — 221 випадок;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 31 випадок;
Одеська область — 106 випадків;
Полтавська область — 49 випадків;
Рівненська область — 283 випадки;
Сумська область — 82 випадки;
Тернопільська область — 366 випадків;
Харківська область — 62 випадки;
Херсонська область — 56 випадків;
Хмельницька область — 41 випадок;
Чернівецька область — 840 випадків;
Черкаська область — 141 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.
Звичайно, що треба перевіряти інформацію, її мали би коментувати представники влади.
Але це пост Марійки Бурмаки, не думаю, що вона вигадує історію про своїх знайомих.
Чи це державна контора, чи приватні...
Держава має контролювати ціни, так само як вони моніторять ціни на продукти, бензин і т.д.
Штаби, комісії по короновірусу вони навіщо понастворювали?
Напишите о бабушке-соседке, когда история ее госпитализации закончится чем-то конкретньім. Пусть она вьіздоравливает, но какие анализьі ей будут делать, не подхватит ли она "корону" в больнице, интересно.
да и вы же здравомыслящая, вы же понимаете, чем истории заканчиваются с инсультом в 82 года..
сами похороны.
конечно, если считать поминки и т.п. - то да, но здесь 30 000 за само только кремирование.
не надо сейчас в больницу - если есть хоть малейшая возможность.
среди врачей куча случаев, они заражают всех больных.
Держава має допомогти, якщо її керманичі і запровадили карантин.
да и всегда есть выбор..
а на врачей бы с такой историей стоило бы подать в суд...ну . если правда . что его с инсультом и подозрением на корону выписали домой
попрошу точні дані
А ще АКМу
Мова про всіх громадян і про ефективність дій влади в умовах карантину.
Бурмака висвітлила важливу тему.
які на...уй 30 000 якщо держава ВИННА !
Епідемі ї-це її відповідальність
Тим більше, якщо обіцяли золоті гори перед виборами, а замість того обвалили економіку ще до епідемії, ще восени прийняли рішення, що з травня 2020 року найбідніші верстви населення будуть платити по 20% свого доходу за комун послуги замість 15 %, які були при "злачинних" попоредниках.
Смерность в США сейчас очень большая, с нашей не сравнить.
а вы хотите , что бы они на похороны деньги выдавали-они эти похороны ещё и налогами обложат..
але потрібна масовість
Фраза в пості "Друзі.я цей пост приберу" відразу свідчить про те що цей гівновкид робиться для того щоб його вже потім ніхто не зміг провірити.тому йди нахер тупа тролиха!
Аватарка в наведеному пості точно така як в неї зараз.
В інших немає істерики, є питання до влади.
Я НЕ ВЕРЮ! От себя добавлю-НИКОМУ!
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Детальніше про цей інструмент візуалізації читайте
у матеріалі.
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571
или 47880 в месяц или 1596 в сутки,
Тупое население
Также установлено, что эта ХИМЕРА полностью погибает только при температуре +92 град Цельсия в течение 15 (!) минут.
Обычные вирусы гриппа погибают при + 56 град Цельсия в течение 20 секунд"
/ из доклада МО россии.
Золотые слова! Я вот утверждаю, что это Миллениум 2020 вместо 2000...
08.03 - 1668, 52 человека умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 человек умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.03 - 2203, 69 человек умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 человека умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 человека умерли, 89 - выздоровели, новых 266
13.04 - 3102, 93 человека умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 человек умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 человек умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 человек умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 человек умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 человек умерли, 275 - выздоровели, новых 444
Пик коронавируса в Украине наступит 17 апреля, - Ляшко - вчера.
кияни,див ситуацію в еквадорі..
західній Україні простіше..
у нас нема стільки московських церков
них всі звінки фіксуються
Обіцяли ж спецназ з сльозоточивим газом ! )))
Причини смерті в Україні, 2018
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Детальніше про цей інструмент візуалізації читайте
у матеріалі "Просто цифри"
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571
или 47880 в месяц или 1596 в сутки
1. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 8923
2. Новоутворення 77551
3. Хвороби крові, кровотворних органів i окремі порушення із залученням імунного механізму 215
4. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин 2215
5. Розлади психіки та поведінки 1240
6. Хвороби нервової системи 4639
7. Хвороби ока та його придаткового апарату
8. Хвороби вуха та соскоподібного відростка 41
9. Хвороби системи кровообігу 387029
10. Хвороби органів дихання 12906
11. Хвороби органів травлення 24248
12. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 544
13. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 450
14. Хвороби сечостатевої системи 2498
15. Вагітність, пологи та післяпологовий період 39
16. Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді 1269
17. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії 1207
18. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках 18839
19. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників 30718
"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей і 99 медичних працівників. Були госпіталізовані 124 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина, що 29 осіб одужали", - повідомив Степанов.
А без маски на Колыму отправляли...
https://charter97.link/ru/news/2020/4/18/373411/?fbclid=IwAR1MpV1MuYAPed4W74pvFzifso3reSr5xrvMLkDn4OHWjBUym3JcPfDSuC8
вірус з того часу отримав три штами....