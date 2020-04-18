 Із 33 співробітників "Укрзалізниці", які захворіли на COVID-19, один у важкому стані й підключений до ШВЛ, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"У міністерстві (інфраструктури. - Ред.), на щастя, жодного випадку коронавірусу. Найбільше хворих в Укрзалізниці - 33 людини, 1 людина підключена до апарату ШВЛ, 270 контактних осіб без симптомів і з негативними тестами - на самоізоляції. На 240 тисяч працівників Укрзалізниці статистика відповідає тій, яка є в Україні ", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 16 квітня 1114 залізничників перебувають на лікарняному з ГРВІ, у 50 з них є пневмонія, в 33 випадках - підтверджено інфікування коронавірусом.
Основное ,чтобы она соответствовала действительности .
Шведская принцесса София пошла на время пандемии работать волонтером в больницу для зараженных коронавирусом. В ее обязанности входит дезинфекция оборудования и подготовка медицинских препаратов для больных.
Принцесса София стала частью шведской королевской семьи в 2015 году, выйдя замуж за принца Карла Филиппа. У пары есть двое детей.
Комментарий на дёрти.ру:
- Когда-то и в России принцессы, княгини и жены/дочери политбомонда, фабрикантов работали сестрами милосердия, пока их не перестреляли.
- Это все потому что у неё бункера нет.
- Общался я годика полтора со шведами. Для них в подобном фото нет вообще ничерта необычного, даже наоборот - они такое поведение от публичных людей ожидают увидеть, а если те будут дохрена много о себе думать то шведы быстро напомнят им как надо себя вести.
- Вспоминается "российская принцесса", которая во время эпидемии немножечко зарабатывает миллиарды на тестах. В больницу она, конечно же, не пойдет. "Чужие здесь не лечат: http://www.yktimes.ru/новости/chuzhie-zdes-ne-lechat-okruzhenie-putina-zarabatyivaet-na-koronaviruse/
- Основатель нынешней шведской королевской династии тоже был мужик своеобразный. Помимо прочего имел на теле татуировку с надписью "Смерть королям!".
(В марте 1844 года высшие сановники Швеции, присутствовавшие при подготовке к погребению тела короля Карла XIV Юхана, просто обомлели, увидев вытатуированную на его теле фразу: "Смерть королям".
Дело в том, что в детстве король рос под именем Жан Батист Бернадот в семье французского ремесленника. Во время войн революционной Франции он выдвинулся на пост командира дивизии.
В наполеоновской армии Бернадот командовал корпусом, в 1804 году стал маршалом Франции. Завоевав популярность в Швеции освобождением захваченных в Голландии шведских пленных, Бернадот в 1810 году был избран шведским риксдагом принцем - наследником короля Карла XIII.