EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
  9248  191
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (989) карантин (3119) Лукашенко (577) COVID-19 (3979) коронавірус (2661)

 "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ним ухвалено рішення в жодному разі не закривати країну і не зупиняти виробництво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Лукашенка.

"Люди повинні розуміти, що ці непрості часи, які нам дісталися (це наша біда, не наша вина), треба пережити, - сказав він. - Люди повинні розуміти, що вони самі мають ворушитися".

За його словами, економічна діяльність в Білорусі не була повністю припинена, тому країні "складніше, ніж Росії".

"Дивіться економіку, щоб у нас не завалилося виробництво", - закликав Лукашенко. Те ж саме стосується і сільського господарства. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен. Я навіть не турбуюся за село. Ми спрацюємо. А промисловість ... Тому що кругом все зупинилося".

Нагадаємо, в Білорусі 4 779 підтверджених випадків COVID-19 і 42 летальних випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189946
 
   
 Топ коментарі
 
цензор, нахера выкладывать высеры клинического идиота - лукашенко?!
 показати весь коментар
 
я тебе больше скажу. Тормоза тоже придумали трусы.
 показати весь коментар
 
А то что хлебушек некому будет кушать, его не интересует.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Белорусское чудо рассыпается на глазах. Запад не поможет, ***** занят своими делами, как свой зад спасти.
 показати весь коментар
 
 
От коронавируса может не умрёшь, а от голода при отсутствии жрачки точно
 показати весь коментар
 
 
правильно , многим хлебушек уже не нужен будет, может даже и тебе усатый дурак
 показати весь коментар
 
 
"Памирать собрауся, а жита сей", беларуская народная мудрость.
 показати весь коментар
 
 
"Памирать собрауся, а жита сей", поэтому школы на дистанционное обучение не переведем! Мудрость, она такая мудрость..
 показати весь коментар
 
 
Перевели давно, вроде отменять собираются. А то белых медведей в Антарктиде ищут.
 показати весь коментар
 
Вы вкакой-то другой Беларуси живете
Новость за 7 апреля.
«Эпидемия коронавируса угрожает жизни детей». Правозащитники выступили за введение карантина в школах Беларуси

«Мы, граждане республики, считаем необходимым ввести карантин в общеобразовательных школах Республики Беларусь с возможностями дистанционного обучения для учащихся до конца учебного года, - говорится в обращении, размещенном на сайте petitions.by. - На данный момент эпидемия коронавируса в Республике Беларусь представляет угрозу для здоровья и жизни наших детей, поэтому мы предпочитаем соблюдать правила осторожности. Введение карантина с возможностями дистанционного обучения для учеников средних школ значительно снизит риск распространения вирусных заболеваний».
Авторы обращения отмечают, что внедрение дистанционного обучения уменьшит нагрузку на учителей и значительно улучшит качество образовательного процесса, поскольку в ситуации, когда часть учащихся посещают школу, а часть - на дистанционном обучении, это значительно усложняет работу учителей.
На 12:50 7 апреля петицию подписали 460 человек.
В конце прошлой недели в Беларуси было принято решение продлить школьные весенние каникулы на шесть дней, с 6 по 11 апреля включительно. В комментарии журналистам Александр Лукашенко заявил: «Я в этой ситуации сам нахожусь как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет».
 показати весь коментар
 
Всім,хто боїться короновіруса,жрать не давати. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину - Цензор.НЕТ 3088
 показати весь коментар
 
 
***
карантин немножко замедляет эпидемию коронавируса,
но резко ускоряет эпидемию вкарманеминуса
 показати весь коментар
 
 
Что,денег нет? Надо старательнее зарабатывать! "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину - Цензор.НЕТ 7892
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вам то хорошо, РФ кредит Молдове выписала.
 показати весь коментар
 
Але податі та комуналку шоп вчасно бошляли, офшорки самі себе не наповнять.
 показати весь коментар
 
 
Украинцы будут питаться обещаниями власти. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину - Цензор.НЕТ 705
 показати весь коментар
 
 
"Міноборони закуповує тести, маски та апарати ШВЛ для армії у китайської фірми, яка торгує модемами"

Китайська фірма, з якою Міноборони уклала договори на закупівлю медустаткування для боротьби з коронавірусом на понад 69 мільйонів гривень, спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні
Китайська фірма, з якою Міноборони уклала договори на закупівлю медустаткування для боротьби з коронавірусом на понад 69 мільйонів гривень, спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні
ПОДІЛИТИСЬ

Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйонів гривень з китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажі обладнання операторів зв'язку та телекомунікацій. Від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше сам працює в структурі Міноборони. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Закупівлі на загальну суму понад 69 мільйонів гривень відбулися за спрощеною процедурою, встановленою Кабміном 20 березня. Ця постанова дозволяє замовнику не проводити тендер в класичному розумінні, а просто оприлюднити звіт та договір в електронній системі закупівель.

На порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro 15 квітня оприлюднені низка договорів на поставку товарів медичного призначення категорії COVID-19 для потреб військової медицини - переможцем зазначена одна й та сама китайська фірма Combasst Industry Development Co, Limited.

Загалом Міністерство оборони закуповує: 21 комплект апаратів штучної вентиляції легень (на суму 21 136 500 грн); 10 тисяч захисних щитків для обличчя (на суму 280 600 грн); 1 тисяча пірометрів (інфрачервоні термометри) (на суму 1 120 875 грн); 150 тисяч респіраторів FFP2 (на суму 9 607 500 грн); 55 тисяч респіраторів FFP3 (на суму 5 924 625 грн); 15,5 тисяч комплектів багаторазових комбінезонів («костюм біологічного захисту») (на суму 8 887 700 грн); 2,5 млн одноразових тришарових медичних масок (на суму 17 537 500 грн).

Днем пізніше Міноборони оприлюднило договір із цією ж китайською фірмою, що спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні, на поставку партії експрестестів для діагностики коронавірусної хвороби у кількості 20 000 (на суму 5 142 300 грн).

У договорах зазначено, що строк поставки товарів - 10 календарних днів з моменту оплати (всі контракти укладені на умовах передоплати), але до 23 травня 2020.

Відповідно до даних Prozorro це перша закупівля медичного устаткування Міністерства оборони від початку пандемії.

Китайська фірма Combasst Industry Development, яка буде постачати всі перелічені товари, зареєстрована в Шанхаї. Судячи з сайту компанії, вона не спеціалізується на медичному обладнанні та устаткуванні і не пропонує його в публічно наявному в асортименті. Натомість позиціонується як «високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві комунікаційних та цифрових аудіопродуктів». В асортименті сайту: медіаконвертори, мультиплексори, модеми, обладнання для запису та передачі відео, обладнанням для телефонії.

Згідно з інформацією Національної публічної інформаційної системи надійності підприємств Китаю (урядова агенція КНР), компанія Сombasst створена наприкінці 2001 року.

У сертифікаті компанії Сombasst з Національної публічної інформаційної системи надійності підприємств Китаю зазначено, що вона була створена в 2001 році і в основному займається розробкою та продажем телекомунікаційного обладнання
У сертифікаті компанії Сombasst з Національної публічної інформаційної системи надійності підприємств Китаю зазначено, що вона була створена в 2001 році і в основному займається розробкою та продажем телекомунікаційного обладнання
Журналісти «Схем» зв'язались з директором та власником компанії - китаєць Гуань Цзюнь (Guan Jun) повідомив телефоном, що всі товари будуть китайського виробництва, закуплені у інших фірм.

«Я володію компанією Combasst, так. Це замовлення включає багато різних типів товарів і ми маємо їх закупити в китайських виробників, окрім того я також володію медичною фірмою в Шанхаї. І ми будемо закупляти всі товари на території континентального Китаю і доправляти в Україну, в мене в Україні є один співробітник, і в нас є дозволи висилати товари по світу», - заявив він.

Назви конкретних виробників, в яких він закуповує тести, ШВЛ та інші товари для України Гуань Цзюнь не зміг назвати, і не надіслав до редакції, як обіцяв, протягом кількох днів після розмови.

В Україні Combasst представляє громадянин України Андрій Миколайович Біленький, який діє на підставі довіреності від 6 квітня - це день, коли Міністерство оголосило про пошук постачальників. Власник китайської фірми Гуань Цзюнь стверджує, що це «його друг» і ствердно відповідає на питання чи сам Біленький працює в Міністерстві оборони. За даними двох джерел «Схем» у системі МО, цей чоловік працює в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Журналісти розшукали у реєстрах декількох громадянин України з таким самим ПІБ, один з них, 1966 року народження зареєстрований за адресою Електриків, 33 в Києві, що є адресою Головного управління розвідки України.

Ігор Хоменко, командувач Медичних сил Збройних Сил України, який підписав договір, у розмові з журналістами він зазначив, що Combasst Industry Development була єдиною фірмою, яка надіслала пропозиції, а на зауваження про те, що вона не є спецалізованою, зазначив: «Я в курсі. Там перевіряли цю фірму спецслужби - СБУ та контррозвідка. Сказали, що товар є і те, що фірма може бути посередником - не є проблемою».

На запитання чи є Андрій Біленький, який підписав договір від імені переможця тендеру, співробітником Міноборони, Ігор Хоменко відповів: «Може і є, не знаю. Наскільки я знаю він не є зараз співробітником, але він є співробітником якихось структур».

Начальник управління медичного постачання Командування Медичних сил Збройних Сил України Віталій Фурдик, який також візував частину договорів, повідомив, що «пропозицій було більше десяти» і з різних країн - таких, як Чехія, Польша, Германія, Китай, проте після розгляду департаментами аудиту, юридичного та фінансового, Combasst обрали як таку, що «погодилась покрити весь асортимент за найменшими ціновими пропозиціями».

«Нам через апарат аташе зайшло підтвердження, що ця фірма китайська дійсно є і в неї є довідка про відсутність заборгованості, і вона дійсно може виконати контракт. На момент переговорів прибув їх представник з дорученням від фірми і належним чином оформленими ціновими пропозиціями на кожне найменування», - зазначив він.

На питання про те, чи є Андрій Біленький співробітником Міноборони чи Головного управління розвідки, Віталій Фурдик відповів: «Я не скажу чи є він співробітником, але на нього оформлене доручення та довіреність від цієї компанії».

«Схеми» надіслали запити до всіх вищезгаданих структур - Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Міністерства закордонних справ.

Сам Андрій Біленький у телефонній розмові з журналістами «Схем» пообіцяв поговорити пізніше, але після цього вимкнув телефон - тож поставити йому питання про те, чи працює він в Міноборони чи Головному управлінні розвідки, яким чином став представником китайської фірми і головне - товари якого виробника вона планує поставити в Україну, не вдалося.
 показати весь коментар
 
***
и кто бы мог подумать всего пару месяцев назад, что чемпионат Беларуси по футболу
станет самым интересным спортивным событием в мире.
 показати весь коментар
 
 
Не надо.Я ихний чемпионат не смотрел,не смотрю и смотреть не буду,даже если в течении 10 лет он будет единственный чемпионат в мире. Но там говорят,что подписаны какие-то права на показ,(в Индию,что ли?) и потому им не хочется терять деньги. А люди ... еще нарожают.
 показати весь коментар
 
 
Не буду сейчас искать,( надо коливу делать,яйца красить,замариновать мясо...),но я что то помню про Индию. Может я ошибаюсь.Потому и в скобках написал.
 показати весь коментар
 
Если бы бацька не курил в школе учебник истории. то он зад как в средние века чума косила 2/3 Европы тех, кто не признавал карантина, а ходил к попам молиться.
 показати весь коментар
 
 
Как раз и на урожай на новый у сябров к концу пандемии на пару миллионов хавальников меньше будет.
 показати весь коментар
 
 
Все правильно каже Лукашенко.Цей рік і так не благополучний для врожаю,а в Україні ще не лох при владі.
 показати весь коментар
 
 
Минулу владу винуватили в голодоморі і геноциді.
Здається мені несправедливо...
І поточна ситуація це вже починає доводити. Ці злочини впроваджує в життя влада теперішня.
 показати весь коментар
 
 
Подивитись на демографію Білорусі, потім на демографію її сусідів-лузерів, убивць власних народів.
Хто зна хто ще "колгоспник".
 показати весь коментар
 
 
В Департаменте по гражданству и миграции сегодня сообщили о том, что число беженцев в Беларусь растет. Основной поток - из Украины.
В 2018 году за получением статуса беженца обратились около 900 человек (примерно на 150 больше, чем годом ранее). Кроме граждан Украины, это ещё афганцы и сирийцы. 90% заявок удовлетворяются. https://ont.by/news/chislo-bezhencev-v-belarus-rastet-osnovnoj-potok-iz-ukrainy

Китайцев, которых я всё чаще вижу и даже в банкоматах уже несколько лет надписи на китайском тоже считают, как ты думаешь, поклонник Лукашенко?
 показати весь коментар
 
вата плавно перетекает...в расейку не едут,там можно в сирию или ливию загреметь.а у лукаша все спокойно.
 показати весь коментар
 
 
Не обязательно, ведь есть ещё и записные патриоты, как например этот, отвечающий мне:

Alexander Jakovenko
ответил на ваш комментарий в теме На следующем этапе обмена, мы бы хотели вернуть людей, которые находятся в оккупированном Крыму и РФ, - Зеленский. ВИДЕО

не. выходит шо ты ватное говно, которое заходит сюда вылить грязь на пороха и боготворить капитулянта

18.04.2020 10:32 Открыть на форуме Мне нравится
 показати весь коментар
 
К 2050 году более половины мирового прироста населения будет сосредоточено в девяти странах: Индии, Нигерии, Пакистане, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте, США и Демократической Республике Конго.
 показати весь коментар
 
Наконец-то подписали кредит о 200 млн. долларов из рашки. Но,по оценкам экспертов,за этот кредит нужно будет платить за 11 лет,ТОЛЬКО В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ -40 млн долларов! Правда,выгодный кредит? Только для кого? Ну,а поскольку этот кредит уже получен и все бьют в барабаны,то наверное,более чем 400 млн. долларов денежной помощи из ЕС и от МВФ,можно и пренебречь! Но воровать то надо...Потому БУДЕМ получать,только уже без барабанов...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну если за 11 лет нужно переплатить всего 40 млн за 200 млн, то это примерно 2% годовых.
 показати весь коментар
 
Кремлёвский Фюрер уйдет, а успешная Беларусь всем нужна", - Лукашенко о том, почему в Беларуси нет как в Украине.....оно и понятно колония Беларусь с колхозным Президентом может задом крутить сколько хочет перед московско ордынским народом,но КОЧЕВНИКИ своё возьмут у осторожной Беларуси. "Пневмонія мине, а хлібець-то потрібен", - Лукашенко про те, чому в Білорусі немає суворого карантину - Цензор.НЕТ 5234
 показати весь коментар
 
 
Какие кочевники? Что ты несешь? Россия со времен Петра1 под немецкими жидами находится.
 показати весь коментар
 
 
Кочевники это те которые имеют большие пространства земли её не обрабатывают,а только завоёвывают под всяким предлогом другие земли с чужим добром , ордынская Московия вместе с колониями имеет население 92 млн человек(было 140 млн) с территорией где можно разместить 30 государств как Украина вместе с Крымом.
 показати весь коментар
 
 
Я давно говорил что нужно всему Миру называть Россию правильным словом МОСКОВИЯ,тогда весь обман с умом непонятным образованием под названием Россия, вылезет наружу.
 показати весь коментар
 
 
Держави з назвою Россия ніколи не було і нема зараз...так звані русскіє ніколи не скажуть вам де їхня етнічна територія, що є однією з причин, що жодний русскій не хоче мати національну державу русскіх...по суті що русскій, що савєцкій є тим самим. Чув, що деякі старі жителі підмосков'я відмовляються називати себе русскімі...кажуть ми мокшанє...
 показати весь коментар
 
 
Русские это петровское(Петра1) отродье,которое ещё и заполнило часть юго востока Украины,сейчас они себя называют советскими,
 показати весь коментар
 
Что касательно жителей иорданской долины,то они сейчас всем миром крутят ,они как те "ЗАМПОЛИТЫ" пристроены в каждом государстве ну а дальше вся политика(власть) собирается в узкий круг правителей Земли.
 показати весь коментар
 
 
Этот неадекват нас давно утомил, а он нем и его бреднях еще и на цензоре пишут.
Донес бы кто нибудь из ближайшего окружения, что не один заболевший COVID19 от голода не еще умер.
 показати весь коментар
 
 
Необходимо писать, т.к. только увидя что-то со стороны, можно и у себя ту же самую демагогию, в конце концов, увидеть...
Правда, у Луки, похоже, начинается маразм и это не самые его лучшие выступления...
 показати весь коментар
 
Про хлеб никто и не спорит, у нас тоже посевная полным ходом идет, семена и сельхозтовары продаются, техника ремонтируется.
Но на*уя проводить парад 9 мая?!! Это что, принесет деньги? Наоборот, это огромные траты и риск заразиться для десятков тысяч людей. Почему не ограничены массовые мероприятия, посещение церквей, футбол и т.п.? Беларусь пошла "своим путем", и боюсь, это будет путь пострашнее, чем у Италии.
 показати весь коментар
 
 
12 января 2001 года в независимой газете «Наша Свабода» была опубликована статья «Врачебное заключение», в которой приведено медицинское заключение врача-психиатра Д. Щигельского о психическом заболевании Лукашенко. Согласно архивным материалам, на которые ссылается психиатр, в частности, амбулаторной карте, у Лукашенко ещё в молодости неоднократно диагностирована мозаичная психопатия. Впервые диагноз был поставлен советскими гражданскими психиатрами в 1976 году, подтверждён военными психиатрами в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита в/ч 04104[163][164]
 показати весь коментар
 
 
Точно не знаю, но кто-то писал, что Лукашенко хотел повеситься, но его вытянули из петли и комиссовали...
 показати весь коментар
 
Никто не может предсказать - что в голове у мозаичного психопата...
 показати весь коментар
 
Даун, после епидемии твой хлебушек уже никому не будет нужен
 показати весь коментар
 
 
Может быть не "никому",но многим -точно,
 показати весь коментар
 
У этого хитрожопого бульбаша есть логика. Чем больше пенсов подохнет от пневмонии, тем лучше. Кормить не надо.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я верю только Зеленскому и вам советую. Это политик уровня Рузвельта или Черчиля.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А чем вам Чаплин не по душе ?
 показати весь коментар
 
Чого це не по душі, як на мене геніальний політик і державний діяч, просто йому не дали спрбувати себе.
 показати весь коментар
 
 
Ну да Вам из Германии виднее. Только Зеленский не политик, а артист разговорного жанра, который играет роль политика
 показати весь коментар
 
 
можемо спокійно передарувати вам - нехай і у вас помессійствує
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вы на Украине не понимаете что Бог вам в лице Зеленского подарил Лидера Нации который поднимет вас с колен. Это мессия.
 показати весь коментар
 
Олена, той хто пише На Україні, йде на..., нічого особистого, традиція.
 показати весь коментар
 
 
Я зрозумів, вам до Олени як москалю до українця, прощавайте.
 показати весь коментар
 
 
давно не спілкувалась з кацапами, тому складно визначити - це тролінг, чи особиста думка.
 показати весь коментар
 
Виявилось, що то болотна мордва, нехай собі крокує на...
 показати весь коментар
 
Так. Спалилась ватяна душонка на Оленці.
 показати весь коментар
 
 
У нас вот уже 30 лет каждый поднимается с колен индивидуально: народ отдельно, а мессии - отдельно.
 показати весь коментар
 
Лукашенко-это диктатор и политикан. У него методы правления згнившиго совка.
 показати весь коментар
 
 
Хих ...какой он бистрий!!! Хлебушек нужен всегда, если есть жизнь и есть ..вода...
 показати весь коментар
 
Поддерживать клинического идиота Луку, могут только такие же идиоты, которые завтра скопом пойдут в рашистские церкви МП.
 показати весь коментар
 
 
"Смерть можно пережить" - авторитетно заявил Батька.
 показати весь коментар
 
 
в истории с ковирусом есть тёмные пятна. но доказательством того, что карантин просто обязателен, является параша. *****, как наследнику дидов, вообще насрать на то сколько крепостных пустят на пазлы в краях далёких, повыздыхает от радиации того же взорванного ядрёного движка в нёноксе и тысячи подобных вещей. и тут на этом фоне даже раша вводит карантин, при всём том, что внешние обстоятельства, цена на нефть, санкции,... не в её пользу. значит потери могут быть настолько большими, шо бабы недорожают? ладно с рабами. но они пошли вообще на никогда не вообразимые вещи, перенесли обнуление самого ***** на вечное царство и даже победобесный парад с ношением дидов на палочках. даже гундяй пошёл на финансовые жертвы связанные с нелизанием мощей и прочих. а это уже теплее. раша - индикатор опасности происходящего. и если они не пренебрегли потерями крепосных, то это минимум указывает на реальную опасность происходящего. понятно, массовые потери населения в странах худо бедно противящихся её окупации, как беларусь и Украина, будут ей только бурно приветствоваться. она даже готова жертвовать своими попами в этих своих парафиях, только бы всё привести к наиболее массовой смертности. на своей то территории она сохраняет запас этих "душелюбов" для последующего экспорта. ну, а нанять себе дурилок картонных, которые за долю малую будут в сети призывать к отмене карантина не в самой раше, а где угодно, на это у них деньги найдутся. большее теряют. почему эти пианисти играют чем могут, с идеями "заботы о народе и экономике страны" не у себя в параше, а именно там где им пианину поставили? это вопрос который они предпочитают скромно не задевать. если они так любят Украину, то идите на рашские форумы и наяривайте там свои мелодии с этими же бреднями, которые несёте тут. чем больше там потенциальных убийц подохнет тем лучше. почему это не делают, - ответ на поверхности.
 показати весь коментар
 
Молодец Лукашенко! Правильно охарактеризовал эту болезнь, как пневмонию. Не поддался на уловки мирового правительства. Показал себя в качестве сильного руководителя. Дутерте на Филипиннах борется с наркомафией - тоже редкое исключение среди президентов. При всех своих недостатках эти два руководителя достойны уважения.
 показати весь коментар
 
 
а што па поваду етава віруса гаваріт КІМ ЧЕН ИН?
 показати весь коментар
 
 
Я слушал часть заседания ООН в 2014 году и удачно попал на северокорейского представителя и он говорил о главном: "США, гегемония, экспансия..." слово Украина я так и не услышал...
 показати весь коментар
 
***
в аграрном секторе всё строго
назвался курицей кудахчь
не тормозя работу пасек
и бахч
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору