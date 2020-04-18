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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
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Все про:Київська область (1207) пожежа (2176) Чорнобиль (160) ДСНС (2405)

 У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС

Станом на ранок суботи в Чорнобильській зоні відчуження відбувається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини в осередках пройдених вогнем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 18 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки, з них від ДСНС 579 рятувальників та 113 одиниць техніки, зокрема 3 вертольоти ДСНС (якими 17 квітня здійснено 134 скиди – 268 т води).

Також читайте: Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189945
 
 
 Топ коментарі
 
ТЛЕНИЕ! В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4575
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.
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пока киевляне дышат радиационным "тлением" третий день подряд, квартальный дегенерат забрал свою семью и полетел в Закарпатье. потому что ему насрать на пожары. он думает о себе и своей семье. а наивные зебилы слепо верят, что презедент будет их спасать
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Нужна адекватная ВЛАСТЬ! Нужны дополнительные силы и средства МЧС из других районов и областей. Нужна МЕЖДУНАРОДНАЯ помощь в лице авиации для тушения пожаров. КПСС при СССР устроило ЧЕРНОБЛЬ, ЗЕлёная камарилья устроила нам ВТОРОЙ ЧЕРНОБЛЬ! при этом, ЗЕлёная мразь сидит со своим семейством в Закарпатье.
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ТЛЕНИЕ! В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4575
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.
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Старий, слухай...це ж воно не сьогодні склалося.
Треба подякувати всім попереднім президентам та урядам, які не займалися країною, які тепер вилазять в телевізор і роказують, що і як треба робити.
То ж подякуємо: Кравчуку, Кучмі, Ющенку, Порошенку..і да!- Януковічу, ну і трохи вже -Зеленському! всім Єхануровим, Пустовойтенкам, Юлям, Самокатнику Гончаруку і тд, ЩО МИ ВПЕРШЕ за післявоєнний час зустрічаємо Пасху в диму.
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Опять папиредники? Наверное Витя Ростовский в Зоне поджигает назло Вове Оманскому. А клятый Петя Мальдивский не даёт Вове Оманскому возглавить РНБО для выработки и принятия мер по тушению пожара и не даёт ему обратиться за помощью соседних стран.
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Старий , пойми мене правильно. Можна 100 раз зібрати те РНБО - толку мало.
В селах палили стерню та бадилля роками , десятки років - ніхто на те не звертав уваги, бо в урядових та приватних мерседесах урядовців - подвійні-потрійні вугільні фільтри, в будинках - спліт -системи з очисткою повітря. То ж не працювали з населенням багато років, то було питання часу, коли вогонь перекинеться на ліси. Вирізали на полях - лісомуги захисні - маємо пильові бурі.
А коли загорілося, та вітер та суш - то хоч гопки скачи - мало, що зробиш., он глянь - Австралія, що тільки не робила і не змогла поки саме не вигоріло та не прийшов дощ.
Що стосується допомоги сусідніх країн, коли на невеликій площі, на буд.майданчику зібрати людей більш, ніж треба - почнеться безлад, машини та техніка почнуть зіштовхуватися одне з одним.
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Сегодня утром. Немировский район Винницкая область.Все затянуто дымкой и стойкий запах гари... Хотя про штаны чмошника я тоже думаю...
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Пожарную службу уничтожил Янукович в присутствии Порошенко, и Порошенко позже её добил отдав всё финансирование пожарных Ляшко как плату за голосование. Это знают все, так-что заткнись, дачник хренов.
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Не ори без дела! Горит Житомирская область

У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2900
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Нужен дождь и тепло,чтобы поднялась трава.Солнце сушит,холод не даёт расти.А выгорели Калифорния,Португалия,Испания,Австралия,Бразилия.Это так, на вскидку.
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Нужна адекватная ВЛАСТЬ! Нужны дополнительные силы и средства МЧС из других районов и областей. Нужна МЕЖДУНАРОДНАЯ помощь в лице авиации для тушения пожаров. КПСС при СССР устроило ЧЕРНОБЛЬ, ЗЕлёная камарилья устроила нам ВТОРОЙ ЧЕРНОБЛЬ! при этом, ЗЕлёная мразь сидит со своим семейством в Закарпатье.
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так піймали двох тєрпіл, на яких повісили всіх собак, котів і корів
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Зробити підпал з метою диверсії на стільки легко...тому не слід відкидати й такий варіант.
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у нас під гУманьом не мона провітрити кімнату - гарь смердить нєвиносімо. То із Чернобиля принесло, чи місцеві влаштували димушку?
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Из Чернобыля. СЛАВА КПСС!, пардон, ЗеДятлам и лично Слугам урода с их уродом из Подворотни 95.
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краще. Спасіба! Вночі, правда, задихався, але наснились дівчата - пишногруді такі - в качєствє анестезії *)
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Я вже не здивуюсь, якщо виявиться, що ЧАЕС у 1986 році селяни заради забави підірвали...зараз не проблема охопити відеоспостереженням та всілякими датчиками величезні площі, а навколо небезпечних стратегічних об'єктів це треба робити обов'язково...
"Глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко прокоментувала наслідки пожежі у Чорнобильській зоні. Вона вважає, що вогонь згубно вплине на екологічну ситуацію на місці та на популяцію серед тварин.
Свою думку вона висловила у прямому ефірі телеканалу НАШ.
"Ми не маємо даних про масштаби цієї пожежі, грандіозні збитки полягають у тому, що згорає основа природних еко-систем, що унеможливлює знаходження тварин на цих територіях. Загинуло дуже багато тварин під час цієї пожежі, це також загроза для популяції цих живих істот. Якби уряд почав встановлювати камери відеоспостереження по периметру всієї Чорнобильської зони, ми б точно знали місця загоряння", - сказала Тимочко."
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то є Чорнобиль. і до вас добило? -нічого собі...
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Прочитайте это идиоту Ветале:

Рекомендации СЭС по поведению в условиях сильного задымления в Киеве
Проводить ежедневный полив улиц, проезжей части, тротуаров, придомовой территории и зеленых зон в утренние (до 8:00) и вечерние (после 18:00) часы.
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пока киевляне дышат радиационным "тлением" третий день подряд, квартальный дегенерат забрал свою семью и полетел в Закарпатье. потому что ему насрать на пожары. он думает о себе и своей семье. а наивные зебилы слепо верят, что презедент будет их спасать
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих !
Соблюдаем на праздники карантин ,молимся Господу дома , душой и сердцем !
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странный у нас нарид... не просто странный, а качественно тупой
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Зосталося тілько "Знак якості" присобачити.Хоча на 73% "прОценти" він вже і так є. Пам'ятаєте старий анекдот - А у нас на каждом говне ставят "Знак качества" !
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Да поднимите все вертушки, ВСУшные тоже, так вы двумя тушить будет еще лет 5...
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А всушные вертушки пожарные? Или ты просто языком ляпнуть ?
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Мы здесь бухтим как корабли бороздят просторы большого театра, а поджигатели на все плюют и делают свое дело!
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Пока границы с кацапами и с лугандонией не закроют лет на 20 то диверсии с поджогами, особенно в ЗОНе Чернобыля и везде в Украине, где есть леса будут продолжаться в возрастающей прогрессии.
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Аваковские евровертолеты за миллиард евро привлекли к тушению?
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