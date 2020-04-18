 У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7 год. 18 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.
Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки, з них від ДСНС 579 рятувальників та 113 одиниць техніки, зокрема 3 вертольоти ДСНС (якими 17 квітня здійснено 134 скиди – 268 т води).
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.
Треба подякувати всім попереднім президентам та урядам, які не займалися країною, які тепер вилазять в телевізор і роказують, що і як треба робити.
То ж подякуємо: Кравчуку, Кучмі, Ющенку, Порошенку..і да!- Януковічу, ну і трохи вже -Зеленському! всім Єхануровим, Пустовойтенкам, Юлям, Самокатнику Гончаруку і тд, ЩО МИ ВПЕРШЕ за післявоєнний час зустрічаємо Пасху в диму.
В селах палили стерню та бадилля роками , десятки років - ніхто на те не звертав уваги, бо в урядових та приватних мерседесах урядовців - подвійні-потрійні вугільні фільтри, в будинках - спліт -системи з очисткою повітря. То ж не працювали з населенням багато років, то було питання часу, коли вогонь перекинеться на ліси. Вирізали на полях - лісомуги захисні - маємо пильові бурі.
А коли загорілося, та вітер та суш - то хоч гопки скачи - мало, що зробиш., он глянь - Австралія, що тільки не робила і не змогла поки саме не вигоріло та не прийшов дощ.
Що стосується допомоги сусідніх країн, коли на невеликій площі, на буд.майданчику зібрати людей більш, ніж треба - почнеться безлад, машини та техніка почнуть зіштовхуватися одне з одним.
"Глава Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко прокоментувала наслідки пожежі у Чорнобильській зоні. Вона вважає, що вогонь згубно вплине на екологічну ситуацію на місці та на популяцію серед тварин.
Свою думку вона висловила у прямому ефірі телеканалу НАШ.
"Ми не маємо даних про масштаби цієї пожежі, грандіозні збитки полягають у тому, що згорає основа природних еко-систем, що унеможливлює знаходження тварин на цих територіях. Загинуло дуже багато тварин під час цієї пожежі, це також загроза для популяції цих живих істот. Якби уряд почав встановлювати камери відеоспостереження по периметру всієї Чорнобильської зони, ми б точно знали місця загоряння", - сказала Тимочко."
Відео пожежі
Рекомендации СЭС по поведению в условиях сильного задымления в Киеве
Проводить ежедневный полив улиц, проезжей части, тротуаров, придомовой территории и зеленых зон в утренние (до 8:00) и вечерние (после 18:00) часы.
Соблюдаем на праздники карантин ,молимся Господу дома , душой и сердцем !