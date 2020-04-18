 У Чорнобильській зоні відбувається тління трав'яного настилу на території 5 лісництв, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 18 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 716 осіб та 166 одиниць техніки, з них від ДСНС 579 рятувальників та 113 одиниць техніки, зокрема 3 вертольоти ДСНС (якими 17 квітня здійснено 134 скиди – 268 т води).

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