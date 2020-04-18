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 Суспільство, За кордоном
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 За кордоном від коронавірусу помер сьомий українець, вилікувалися 49 наших громадян, - МЗС

Станом на 17 квітня за кордоном 151 українець лікується від коронавірусної інфекції, 49 вже вилікувалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС на сторінці в мережі "Фейсбук".

За даними відомства, 49 українців вже одужали: в Бельгії, Великій Британії і Північній Ірландії - по 1 українцю, в Греції - 22 українці, в Домініканській Республіці - 4, в Єгипті - 1, в Італії - 2, в Нігерії - 2, ОАЕ - 1, Польщі - 6, в Португалії, Таїланді, ФРН, Швеції та Швейцарії - по 1 українцеві, а в Японії - 4.

Водночас 151 українець ще проходить лікування за кордоном.

7 громадян України за кордоном померли.

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За кордоном від коронавірусу помер сьомий українець, вилікувалися 49 наших громадян, - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189944
 
 
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А сколько по естественным причинам умерло украинцев в этих странах за этот период?
Или для нагнетания паники это не важно?
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это вредно... для паники, паникёров и ловцов рыбки в мутной воде паники...
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А чего эти бездельники- дипломаты нарциссы, не напишут в какой стране и кто пофамильно или поименно что люди кто нужно мог догадаться, за что люди их содержат вообще не понятно с них пользы, как с козла молока
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это коронная тайна, но если надо я могу дописать, во власти так делают )))
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