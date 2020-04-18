 За кордоном від коронавірусу помер сьомий українець, вилікувалися 49 наших громадян, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС на сторінці в мережі "Фейсбук".

За даними відомства, 49 українців вже одужали: в Бельгії, Великій Британії і Північній Ірландії - по 1 українцю, в Греції - 22 українці, в Домініканській Республіці - 4, в Єгипті - 1, в Італії - 2, в Нігерії - 2, ОАЕ - 1, Польщі - 6, в Португалії, Таїланді, ФРН, Швеції та Швейцарії - по 1 українцеві, а в Японії - 4.

Водночас 151 українець ще проходить лікування за кордоном.

7 громадян України за кордоном померли.

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