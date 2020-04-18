 Ворог за добу 5 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ОС у мережі "Фейсбук".
Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчора чотири рази порушив режим "Тиші".
Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї.
Поблизу Опитного противник з напрямку населеного пункту Веселе застосував автоматичні станкові гранатомети.
Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники випустили чотири міни калібру 120 мм по наших позиціях поруч з населеним пунктом Південне.
Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців.
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
K0५EGAR
@Rage4oK
·2 мин
Турки громят скрепный биомусор в Ливии и Сурии аж гай шумит, Ryсня не успевает вывозить фуры с трупами, бабы не успевают рожать.
Зеленский ездит по Дамбасу, где бы ещё отвести войска в сторону Киева. Максимально обоссанный кремлевский чорт.
¯\_(ツ)_/¯
Сьогодні Бог народжується там,
Де захист - це життя, а не робота.
Де вмить стають героями цитат
Де Україна - це життя й турбота.
Де захищає каска і малюнок,
Що привезли від щирої дитини.
«Вертайтеся!» - прохає ця манюня.
Клади в кишеню, помолись - і ти не...
Ти не повинен плакати? Звичайно, ні..
Якщо у снах ти навіть бачиш сина.
Зроби, щоб потім він не знав про війни -
Ти ж обіцяв, що завжди будеш сильним.
Веди в думках із рідними розмову.
«Під мирним небом добре. Там є ви !!!».
Щоранку Бог народжується знову,
Як саме ти... зостався там ...живим.
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і повз вухо верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
зе- головне перестати стріляти у відповідь і настане мир....
зе- головне прямі переговори з путіним і війна закінчиться він же ж не хоче кровопролиття....