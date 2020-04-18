 Ворог за добу 5 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - штаб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку штабу ОС у мережі "Фейсбук".

Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчора чотири рази порушив режим "Тиші".

Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї.

Поблизу Опитного противник з напрямку населеного пункту Веселе застосував автоматичні станкові гранатомети.

Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники випустили чотири міни калібру 120 мм по наших позиціях поруч з населеним пунктом Південне.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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