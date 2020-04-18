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 Суспільство, Здоров'я
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 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 квітня в світі зареєстрували 2 244 303 випадків інфікування COVID-19 (вчора - 2 158 250).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і в світі.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 154 219 смертей від коронавірусу (вчора - 144 243).

Лідер за кількістю заражених і досі залишається США - 702 164, водночас 37 054 людей померли.

Іспанія повідомляє про 190 839 випадків COVID-19, 20 002 осіб померли.

В Італії зафіксовано 172 434 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 22 745 летальних.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано в США, Іспанії, Італії, і Франції.

У Франції померли 18 703 осіб, у Великій Британії - 14 607, в Ірані - 4 958, у Бельгії - 5 163, у Нідерландах - 3 471.

У РФ кількість заражених досягла 32 008 осіб, з яких 273 померли, в Польщі інфікувалися 8 379 осіб і 332 померли, в Румунії - 8 067 і 411 померли, в Білорусі - 4 779 та 42 летальних випадки.

Нагадаємо, в Україні на 17 квітня зафіксовано 4 662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 5 осіб померло, - ОДА

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189942
 
 
 Топ коментарі
 
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. Об этом сообщает Le Parisien.
Профессор считает, что SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ. Говоря о цели разработчиков вируса, он отметил, что, возможно, они хотели создать вакцину против СПИДа. Также, по мнению, Монтанье, новый коронавирус вышел из лаборатории китайского Уханя.
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Цей придурок "заївся" не з-за анекдоту... У нього на мій "нік" ідіосінкразія... Який вже рік пробує мене "куснуть за зад", а не виходить - зубки слабенькі, а в мене зад "броньований"...
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Наслідки поганого керівництва при пандемії короновірусу будуть мати всі країни, але деякі країни будуть у значно гіршому становищі. Серед тих, хто більше постраждає буде Україна, бо багато підприємств після пандемії не відкриються. Зараз ми маємо втрату більше мільйона робочих місць і це лише початок фінансової і політичної кризи.
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Жертвы - всё население земного шарика. Но не столько вируса, сколько властей, которые увидели отличный повод для удовлетворения своих порочных садистских наклонностей. Глист ляшко даже публично хвастался, что ввёл меры, которые не имеют никакого противоэпидемического смысла. Количество жертв COVID-19 в мире превысило 154,2 тыс., инфицированных уже более 2,24 млн - Цензор.НЕТ 5925
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На стіні дому рекламна вивіска-плакат; «ЧП «Бумеранг». Изготовление надгробных памятников».
Слоган - «Закажите у нас надгробие и оно возвратится к вам с «Бумерангом»…».
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Язик собі відріж... І пальці попереламуй...
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Радий, що моя пропозиція заперечень не викликає. А мене калічити навіщо?
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Щоб ти не розповсюджував лайно в інтернеті. Якщо ти ображаєш людей, то тобі тут не місце.
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Цей придурок "заївся" не з-за анекдоту... У нього на мій "нік" ідіосінкразія... Який вже рік пробує мене "куснуть за зад", а не виходить - зубки слабенькі, а в мене зад "броньований"...
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Можна перевірити його зуби за допомогою пасатижів🤗
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Навіщо? Мені подобається цей "беззубий гавкіт з підворіття"... А то зовсім заскнію, без тренувань...
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Теж вірно, бо придурки нас тримають у тонусі!
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У вас прям вся палата попрокидалась, галоперидол коли видадуть?
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в тебе вже слинки покотились ?
галоперидол - нямням ?
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Та мені без потреби, хіба що вислати як гумдо "свідкам зєльоної плєсєні" та іншим з мареннями про "бобіків"...
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ти ж намарив собі свідків зльоної плєсєні та бобіків - отже шаліш кольосамі )
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Спроба переведення стрілок не зарахована Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн - Цензор.НЕТ 1274
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Ми його для тебе бережемо... А то будеш "на стіну дертися", нігті пообламуєш...
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А ти в них тримач галоперидольного общака? Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн - Цензор.НЕТ 9267
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А що - у тебе теж "загострення"? Біжи до психіатра, по рецепт... Ми - люди законослухняні, без рецепта не дамо...
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Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. Об этом сообщает Le Parisien.
Профессор считает, что SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ. Говоря о цели разработчиков вируса, он отметил, что, возможно, они хотели создать вакцину против СПИДа. Также, по мнению, Монтанье, новый коронавирус вышел из лаборатории китайского Уханя.
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СНІД теж скоріше всього в лабалаторіях вивели
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Середній вік померлих у Польщі від COVID-19 становить 72,9 року.

самый высокий показатель смертности среди заболевших выявлен в категории возрастом 85 лет и старше (27%)

Украина/Средняя продолжительность жизни 71,78 года

Если удастся подхватить COVID-19, то есть вероятность значительно увеличить продолжительность жизни и заполнить её смыслом активного участия во всемирном движении борцов...
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Наслідки поганого керівництва при пандемії короновірусу будуть мати всі країни, але деякі країни будуть у значно гіршому становищі. Серед тих, хто більше постраждає буде Україна, бо багато підприємств після пандемії не відкриються. Зараз ми маємо втрату більше мільйона робочих місць і це лише початок фінансової і політичної кризи.
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Після пандемії земля в такій кількості не буде потрібною! Все набагато гірше, бо наслідки зробленого в росії та Ухані призвели і призведуть до значних економічних, людських та інших втрат. Такого творці короновірусу навіть не планували, бо це і по ним вдарить.
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То шо, Гончарук збрехав, висравши: дайош 40% зростання за 5 лєт!??
тільки те й робл*ть шо брешуть(((
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Те, що зебіли брешуть було зрозумілим до виборів. Не може людина щось робити для України, якщо вона до цього її ображала. Люди майже не змінюють своїх переконань. Другий раз розумні люди побачили брехню Зе на стадіоні, де він побудував свою рекламу на критиці, а не своїх ідеях та можливостях. Ви же йому аплодували і говорили, що він усіх "сдєлал". А це ви самі себе "сдєлалі".
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Ти єврей? Та коли Зеля сказав шо "іду", взимі - я мало не луснув від здивування. Але нє - таки вибрали. А на стадіоні ПОП обісрався, а Антиколорадос сказав шо "виграв всуху" - кожен бачить те що хоче.
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Я не єврей. Тебе це дивує? На стадіоні ви побачили критику і цьому аплодували, хоча була брехня і не було конструктиву. Що говорить Антиколорадос мене не цікавить. По суті за вас вибір зробила ваша ненависть!
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дон Авако Карантино
https://www.ar25.org/article/os-i-tato-************-karantynu-bezgluzdogo-y-neshchadnogo-rozsliduvannya-nashi-groshi?fbclid=IwAR1JoPOWMmXP4EC0aQ3xaRgSLS-QT0oCMfFKgqBl_JGyGKq-9DevcVKxI9M
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Предприятия ,которые не откроются ,оказались ненужными.А люди плодятся,причём нравы,вкусы ,предпочтения меняются с несколько раз в течение поколения..Апокалипсис Украине не грозит.Ибо Воровские поколения отходят в мир иной вместе с короновирусом.Утрированно ,конечно.
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Italija,ispanija,Francija i Anglija stabilno sotniami v den,tut pik uze dostigli.Raske ja neveriu im danim 32 tysiac zarazilis i tolko 272 pomerli.Nigde netu takogo sootnosenyje.Vrut ocerednoj raz
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Всі брешуть так чи інакше. Мексиканській статистиці вірите? Там походу тестують лише зовсім слабих.
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Evrope ja veriu statistike,a vot rosije nekak nesxoditsia mnogo zarazivsisia a poter malo.Meksike tam danyje boleje spravidlivyje 7000 k 550.V rosije 32000 k 273 eto nerealnaja cifra.Daze Japonija i Koreja gde byli xoroso podgotovleni vovremia karantin,mnogo proverili imejet xuze variant jesli verit raske
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mozet Likosenko pravilno skazal pro ruskije testi kogda te pokazali 15 bolnix,a realno okazalos tolko 1.Togda vot kak by i verna takaja statistika pripisut zdorovix k bolnim
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В Китае заявили о завозе коронавируса в Ухань.
В Китае заявляют, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью росСМИ.
Ханьхуэй заявил, что об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19.
"Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов - это вирус совокупности генов Н1. Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане", - заявляет посол.
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и половина заболевших в США. Вот завезли так завезли...
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Ранняя циркуляция

3 марта 2020 года из Испании пришла новость, которой многие не придали большого значения. Сообщалось, что в стране признана первая смерть от коронавируса, установленная методом ретроспективного исследования.
Власти Валенсии подтвердили, что еще 13 февраля от тяжелой пневмонии неизвестного происхождения умер мужчина 69 лет, вернувшийся из путешествия в Непал. Повторное вскрытие, проведенное после изменения Минздравом критериев поиска зараженных 27 февраля, дало положительный анализ на COVID-19. К этому моменту в регионе Валенсия числились 19 больных. На 27 марта их было уже 3,2 тыс., 167 умерли.

В Италии, где так и не удалось определенно установить, от кого же заразился самый первый непривозной пациент, 38-летний Маттиа из Кодоньо, самые разные данные указывают на более раннюю циркуляцию вируса. Вирусологи из Университета Милана и миланского госпиталя Сакко утверждают, что картирование генома указывает на присутствие СOVID-2019 в Италии уже в ноябре. С этим согласуются данные медицинской статистики: нетипичные вспышки тяжелой пневмонии врачи наблюдали еще в октябре. Наконец, свежее детальное исследование лабораторных образцов в сочетании с опросом пациентов надежно устанавливает, что уже 20 февраля, в день постановки диагноза первому больному, вирус циркулировал в Южной Ломбардии. Происхождение болезни самого Маттиа изучали с помощью филогенетического исследования вирусного генома. Дело в том, что вирус постоянно мутирует и, изучая геном вирусов, взятых у разных больных в разных странах, можно проследить его эволюцию примерно так, как лингвисты изучают эволюцию языков. Судя по всему, инфицировавший Маттиа вирус связан с первой локальной вспышкой этой инфекции в Европе, которая произошла 19 января в Мюнхене, однако цепочку заражения от человека к человеку установить не удалось.
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Часть экспериментов с вирусом на летучих мышах
действительно проводилась в Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety,
Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China [Ухань, Китай]

декабрь 2015г : "Using the SARS-CoV reverse genetics system, we generated and characterized a chimeric virus expressing the spike of bat coronavirus SHC014 in a mouse-adapted SARS-CoV backbone. The results indicate that group 2b viruses encoding the SHC014 spike in a wild-type backbone can efficiently use multiple orthologs of the SARS receptor human angiotensin converting enzyme II (ACE2), replicate efficiently in primary human airway cells and achieve in vitro titers equivalent to epidemic strains of SARS-CoV. Additionally, in vivo experiments demonstrate replication
of the chimeric virus in mouse lung with notable pathogenesis"
= = =
(16.04.2020 22:58; репост) Olha Olha :
"Колекцію вірусів має і лабораторія Вектор в новосібірской обл.

Якби не рік миши за китайським календарем,то
я б повірила , що КВ-19 втік з лабораторії в Ухані.
Але знаючи з історії про чорний гумор кгб-фсб-путіна,підозрюю,що маніпуляції з КВ-19 їх кейс"

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кому нужны постоянные фэйки про пандемию ?.
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков генерировался после сбитого MH17 .

никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , оно само мутировало , нам подкинули (типа"завезли") итд ...

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http://история открытия коронавирусов
Then came the 2003 SARS outbreak, which began with a coronavirus in China and ultimately spread to 29 countries. Though that disease was ultimately confirmed to have infected just 8,096 people,
there were 774 deaths attributed to it-a shockingly high mortality rate that caused researchers
to take a second look at the virus class.
= = = = = = = =
обратите ВНИМАНИЕ !!!
на показатель летальности в 2003 г : (774 / 8096) *100% = ~9,6 %%
и оценку этого показателя "шокирующе высокий уровень" .
события 2003г уже завершились.
поэтому на сегодняшний день
количество (выздоровевших +умерших) является постоянным и равно =8096 .

в 2020г заболевание [эпидемия\пандемия] ещё не завершилось ,
но на утро 18.04 известно , что умерло -154266 ; выздоровело -571147
то есть показатель летальности : (154266 / (154266 +571147)) *100% = ~21,3 %%

показатель летальности держится выше 20 %%
с самого начала появления COVID-19 за пределами Китая .
и этого НЕ-МО-ЖЕТ НЕ-ЗНАТЬ глава ВОЗ .

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показатель летальности держится выше 20 %%
с самого начала появления COVID-19 за пределами Китая .

Более того , даже по фальсифицированным данным ,
официально в самом Китае на 20.02 летальность составляла 13,1 %% .
Об этом "шокирующе высоком уровне"
НЕ-МО-ЖЕТ НЕ-ЗНАТЬ глава ВОЗ хотя бы уже потому, что это официальные данные .
соотечественники !
вы хоть раз в заявлениях ВОЗ слышали об этой "шокирующей" цифре ?
наоборот , глава ВОЗ пел куплеты "смертность не выше обычного гриппа"
глава ВОЗ, ******, не знает разницы между "летальностью" и "смертностью" ?
глава ВОЗ, падло, не знает что вирус COVID-19 опасен именно своей летальностью ?

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На сегодня капсула с вирусом COVID-19 идеальная террористическая бомба
вне зависимости
от источника происхождения самого вируса [лабораторный или природный]

такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке . но
такие бомбы могут и будут создавать государства-террористы, государства-агрессоры .

Нет взрыва , нет запаха , нет никаких других ВИДИМЫХ признаков теракта .
Никакая таможня, полиция , бодигарды , собаки
не способны сегодня выявить и предотвратить вирусный теракт ,
в том числе на международных переговорах или дипломатических приёмах .

Более того, любой следующий теракт
террористы будут трактовать как повторные вспышки эпидемии [пандемии] .

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Одна американка довела, що ця корона - містіфікація. І її заблокували у ФБ. Вона хоче тепер зробити свій сайт. Комусь ця криза дуже потрібна. І потрібно, щоб люди сиділи по домівках, поки робляться якісь "мутні" справи. Це, на її думку, якось пов'язано з 5G, яке сильно впливає на здоров'я, бо передавачі випромінюють високочастотні, інтенсивні, електромагнітні коливання. І вони мусять знаходитись близько один від одного, в зоні прямої видимості. Симптоми опромінювання 5G співпадають з симптомами коронвірусу. Китай переходить на цей зв'язок. 5G дозволяє маленькому чіпу, що вживлений в тіло людини, контролювати повністю всім його життям. В Сокраменто, де вона зараз мешкає, під час карантину масово встановлюються такі антени по місту. Не було б карантину, то люди б протестували. Може це і є основна причина цього "вірусу"?
Тести доводять не присутність корони в організмі, а наявність генетичного матеріалу. Що є лише припущення. Масова перевірка тестами видасть гарантовано величезну кількість носіїв вірусу. А статистика всіх померлих від різних хвороб зараховує в померлі від вірусу, якщо тест в нього був позитивний. Розтин не проводиться і тіло відразу йде у крематорій. Що це?
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І не дивно, бо лікарі знають по прикладу Бєслана, як пуйло вміє "боротись з пандеміями" Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн - Цензор.НЕТ 6521
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