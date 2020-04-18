 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 154,2 тис., інфікованих вже понад 2,24 млн. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і в світі.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 154 219 смертей від коронавірусу (вчора - 144 243).
Лідер за кількістю заражених і досі залишається США - 702 164, водночас 37 054 людей померли.
Іспанія повідомляє про 190 839 випадків COVID-19, 20 002 осіб померли.
В Італії зафіксовано 172 434 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 22 745 летальних.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстровано в США, Іспанії, Італії, і Франції.
У Франції померли 18 703 осіб, у Великій Британії - 14 607, в Ірані - 4 958, у Бельгії - 5 163, у Нідерландах - 3 471.
У РФ кількість заражених досягла 32 008 осіб, з яких 273 померли, в Польщі інфікувалися 8 379 осіб і 332 померли, в Румунії - 8 067 і 411 померли, в Білорусі - 4 779 та 42 летальних випадки.
Нагадаємо, в Україні на 17 квітня зафіксовано 4 662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Слоган - «Закажите у нас надгробие и оно возвратится к вам с «Бумерангом»…».
галоперидол - нямням ?
Профессор считает, что SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ. Говоря о цели разработчиков вируса, он отметил, что, возможно, они хотели создать вакцину против СПИДа. Также, по мнению, Монтанье, новый коронавирус вышел из лаборатории китайского Уханя.
самый высокий показатель смертности среди заболевших выявлен в категории возрастом 85 лет и старше (27%)
Украина/Средняя продолжительность жизни 71,78 года
Если удастся подхватить COVID-19, то есть вероятность значительно увеличить продолжительность жизни и заполнить её смыслом активного участия во всемирном движении борцов...
тільки те й робл*ть шо брешуть(((
https://www.ar25.org/article/os-i-tato-************-karantynu-bezgluzdogo-y-neshchadnogo-rozsliduvannya-nashi-groshi?fbclid=IwAR1JoPOWMmXP4EC0aQ3xaRgSLS-QT0oCMfFKgqBl_JGyGKq-9DevcVKxI9M
В Китае заявляют, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где началась эпидемия. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью росСМИ.
Ханьхуэй заявил, что об этом свидетельствует последовательность генов в COVID-19.
"Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов - это вирус совокупности генов Н1. Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане", - заявляет посол.
3 марта 2020 года из Испании пришла новость, которой многие не придали большого значения. Сообщалось, что в стране признана первая смерть от коронавируса, установленная методом ретроспективного исследования.
Власти Валенсии подтвердили, что еще 13 февраля от тяжелой пневмонии неизвестного происхождения умер мужчина 69 лет, вернувшийся из путешествия в Непал. Повторное вскрытие, проведенное после изменения Минздравом критериев поиска зараженных 27 февраля, дало положительный анализ на COVID-19. К этому моменту в регионе Валенсия числились 19 больных. На 27 марта их было уже 3,2 тыс., 167 умерли.
В Италии, где так и не удалось определенно установить, от кого же заразился самый первый непривозной пациент, 38-летний Маттиа из Кодоньо, самые разные данные указывают на более раннюю циркуляцию вируса. Вирусологи из Университета Милана и миланского госпиталя Сакко утверждают, что картирование генома указывает на присутствие СOVID-2019 в Италии уже в ноябре. С этим согласуются данные медицинской статистики: нетипичные вспышки тяжелой пневмонии врачи наблюдали еще в октябре. Наконец, свежее детальное исследование лабораторных образцов в сочетании с опросом пациентов надежно устанавливает, что уже 20 февраля, в день постановки диагноза первому больному, вирус циркулировал в Южной Ломбардии. Происхождение болезни самого Маттиа изучали с помощью филогенетического исследования вирусного генома. Дело в том, что вирус постоянно мутирует и, изучая геном вирусов, взятых у разных больных в разных странах, можно проследить его эволюцию примерно так, как лингвисты изучают эволюцию языков. Судя по всему, инфицировавший Маттиа вирус связан с первой локальной вспышкой этой инфекции в Европе, которая произошла 19 января в Мюнхене, однако цепочку заражения от человека к человеку установить не удалось.
действительно проводилась в Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety,
Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China [Ухань, Китай]
декабрь 2015г : "Using the SARS-CoV reverse genetics system, we generated and characterized a chimeric virus expressing the spike of bat coronavirus SHC014 in a mouse-adapted SARS-CoV backbone. The results indicate that group 2b viruses encoding the SHC014 spike in a wild-type backbone can efficiently use multiple orthologs of the SARS receptor human angiotensin converting enzyme II (ACE2), replicate efficiently in primary human airway cells and achieve in vitro titers equivalent to epidemic strains of SARS-CoV. Additionally, in vivo experiments demonstrate replication
of the chimeric virus in mouse lung with notable pathogenesis"
= = =
(16.04.2020 22:58; репост) Olha Olha :
"Колекцію вірусів має і лабораторія Вектор в новосібірской обл.
Якби не рік миши за китайським календарем,то
я б повірила , що КВ-19 втік з лабораторії в Ухані.
Але знаючи з історії про чорний гумор кгб-фсб-путіна,підозрюю,що маніпуляції з КВ-19 їх кейс"
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков генерировался после сбитого MH17 .
никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , оно само мутировало , нам подкинули (типа"завезли") итд ...
Then came the 2003 SARS outbreak, which began with a coronavirus in China and ultimately spread to 29 countries. Though that disease was ultimately confirmed to have infected just 8,096 people,
there were 774 deaths attributed to it-a shockingly high mortality rate that caused researchers
to take a second look at the virus class.
= = = = = = = =
обратите ВНИМАНИЕ !!!
на показатель летальности в 2003 г : (774 / 8096) *100% = ~9,6 %%
и оценку этого показателя "шокирующе высокий уровень" .
события 2003г уже завершились.
поэтому на сегодняшний день
количество (выздоровевших +умерших) является постоянным и равно =8096 .
в 2020г заболевание [эпидемия\пандемия] ещё не завершилось ,
но на утро 18.04 известно , что умерло -154266 ; выздоровело -571147
то есть показатель летальности : (154266 / (154266 +571147)) *100% = ~21,3 %%
показатель летальности держится выше 20 %%
с самого начала появления COVID-19 за пределами Китая .
и этого НЕ-МО-ЖЕТ НЕ-ЗНАТЬ глава ВОЗ .
с самого начала появления COVID-19 за пределами Китая .
Более того , даже по фальсифицированным данным ,
официально в самом Китае на 20.02 летальность составляла 13,1 %% .
Об этом "шокирующе высоком уровне"
НЕ-МО-ЖЕТ НЕ-ЗНАТЬ глава ВОЗ хотя бы уже потому, что это официальные данные .
соотечественники !
вы хоть раз в заявлениях ВОЗ слышали об этой "шокирующей" цифре ?
наоборот , глава ВОЗ пел куплеты "смертность не выше обычного гриппа"
глава ВОЗ, ******, не знает разницы между "летальностью" и "смертностью" ?
глава ВОЗ, падло, не знает что вирус COVID-19 опасен именно своей летальностью ?
вне зависимости
от источника происхождения самого вируса [лабораторный или природный]
такую бомбу не сделает терорист-одиночка у себя на коленке . но
такие бомбы могут и будут создавать государства-террористы, государства-агрессоры .
Нет взрыва , нет запаха , нет никаких других ВИДИМЫХ признаков теракта .
Никакая таможня, полиция , бодигарды , собаки
не способны сегодня выявить и предотвратить вирусный теракт ,
в том числе на международных переговорах или дипломатических приёмах .
Более того, любой следующий теракт
террористы будут трактовать как повторные вспышки эпидемии [пандемии] .
Тести доводять не присутність корони в організмі, а наявність генетичного матеріалу. Що є лише припущення. Масова перевірка тестами видасть гарантовано величезну кількість носіїв вірусу. А статистика всіх померлих від різних хвороб зараховує в померлі від вірусу, якщо тест в нього був позитивний. Розтин не проводиться і тіло відразу йде у крематорій. Що це?