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 Політика України
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Все про:Зеленський (5090) Кіровоградщина (209) СБУ (5525) звільнення (825) Петров (8)

 Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ президентський указ №150 / 2020 року, опублікований на сайті Президента України

"Звільнити Петрова Олексія Геннадійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - наголошується в тексті указу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189941
 
 
 Топ коментарі
 
Дуже цікаво! Залишилося призначити Сидорова та Іванова🤗🐸
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ЗЕЛЕНСЬКОМУ САМЕ ЧАС ВІДПОВІСТИ НА ЗАПИТАННЯ, ЯКІ ВІН ТОРІК СТАВИВ ПОРОШЕНКОВІ

Отож, пане президенте, скажіть, будь ласка:

Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті та спробувати прожити на 1500 гривень пенсії бодай місяць?

Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?

Чому через шість років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

Як ви спите вночі?

Скільки грошей вам іще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?

Куди поділися наші карпатські ліси?

Чому не покарані прибічники Януковича?

Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Добровольці й патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?

Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?

Коротке питання, на яке відповідь "так" чи "ні". Вам не соромно?

Наголошу ще раз, що це саме ваші питання, пане Зеленський. Я впевнений, що відповіді на них дуже цікавлять народ України.
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Дуже цікаво! Залишилося призначити Сидорова та Іванова🤗🐸
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згідно навковим дослідкам найбільш розповсюджена російська фамілія не Петров і не Сидоров а Кузнєцов
він же Smith англійською або Shmidt німецькою
українською це буде Коваль*
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Про Кузнєцова розповідай у Рівненській області 🧐 Багато чого нового про себе почуєш😄
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я у курсі про радянського розвідника 😬
але joking aside Кузнецов це найсправді найпопулярніша фамілія у світі
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Ковальчук Коваленко Коваль Ковалів Ковальский та таке інше
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до речі турецькою це буде Demir або Demirci
я не або який експерт з турецької 😬
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не совсем так: самая распространённая не в кацапстане, а в мире фамилия происходит от названия профессии кузнец. всякие Ковали и Ковальские туда же, но это отнюдь не самые распространённые украинские и польские фамилии.
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в йухлостане ...воровский гнидин чертов
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Якщо спец, то напишіть Demirci українськими літерами!
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Ковальчуки, Мельничуки, Шевчуки та інший український робочий люд в цій владі на державні посади не конають.
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Берёза Вишиванюк Шевченко найпошириніші еврейські фамілії ...серед української Иліти
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"Іванісов" не поширене прізвище але яка мерзота !
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нажаль ...чи на щастя фамілії як і імена не перекладаються
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Тут без строгой рекомендации - указания )(уйла на назначение , никак не обойдутся наши продажные ЗЕбилы - капитулянты. А вдруг назначать да не очень ярого сепаратиста - капитулянта , Тогда сильно шибко будет серчать - гневаться )(уйло на ....резидента - ЗЕбила капитулянта ..
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Что это бубочка всех тасует, как карты в колоде ? Заговоров боится ?
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Что бы с коллективом не успевали сростаться )))
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так от куди 2 шпілі-вілі поділися .петрова з СБУ звільнили, а Баширова?
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Був заступником у Шайтана в 6 ЦСО "А" ("Шайтанбат").
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Петров крышевал Шайтанова и закрывал все вопросы по его очевидным предательствам. Так просто этого быть не могло. Если СБУ поработает, то могут быть новые задержания на гораздо более высоком уровне, чем Шайтанов. Но это вряд ли. Там прогнило всё.
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ЗЕЛЕНСЬКОМУ САМЕ ЧАС ВІДПОВІСТИ НА ЗАПИТАННЯ, ЯКІ ВІН ТОРІК СТАВИВ ПОРОШЕНКОВІ

Отож, пане президенте, скажіть, будь ласка:

Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті та спробувати прожити на 1500 гривень пенсії бодай місяць?

Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?

Чому через шість років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?

Як ви спите вночі?

Скільки грошей вам іще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?

Куди поділися наші карпатські ліси?

Чому не покарані прибічники Януковича?

Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Добровольці й патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?

Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?

Коротке питання, на яке відповідь "так" чи "ні". Вам не соромно?

Наголошу ще раз, що це саме ваші питання, пане Зеленський. Я впевнений, що відповіді на них дуже цікавлять народ України.
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як це не знаємо вбивць на Майдані??
а Т Чорновіл??
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Все вірно......
Кажучи словами героя одного анекдота - "****єй частіше міняти потрібно" Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления СБУ в Кировоградской области - Цензор.НЕТ 5222
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уволил Петрова
поставил Боширова
с Ермаком-мудаком и ****** согласовано
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А Папа с кем согласовывал, когда назначал этого же Петрова на должность начальника департамента контрразведки СБУ?
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зеленський брудний оманський віслюк
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Петрова уволили, а что с его другом Бошировым?
Или они в нерабочее время шпили смотрят?
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Лучше вообще не давать СБУшникам орденов и званий. А то как дадут орден и погоны генерала, потом как-то неудобно. Я, дескать, герой России. ну и генерал СБУ параллельно.
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Там нужно и само название области поменять давно. Как корабль назовёшь.
А то там сразу все понятно. Область-то кировоградская
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"- Посмотрите! - раздался вдруг голос Храброго Ерша.- Каков Великий Треххвост! О владыке забыли. Но тут все взоры устремились на прозрачную стену. Происходило удивительное: грозное чудище, дрожа, уменьшалось на глазах. Нижняя челюсть его отвисла, глаза растерянно бегали. - Н-не смейтесь! - жалобно визжал он. - От вашего смеха я теряю силы, мне страшно. Не смейте... смеяться... - Не смейте смеяться! - подхватил Храбрый Ерш. - Он приказывает нам не смеяться! Ха-ха-ха! И все расхохотались вслед за ним. Великий Треххвост был так смешон, что никто не мог удержаться от хохота. Раскаты смеха все нарастали, и наконец достигли громовой силы. И тогда дрогнула, казалось, несокрушимая прозрачная стена. Раковины-плакуны, из которых она была сделана, рассыпались на глазах. Миг - и тысячи раковин обрушились вниз буйным водопадом. - Берегись! - крикнул кто-то. Но водопад улегся внизу высоким сверкающим валом, никого не задев. Открылся небольшой уютный грот, в котором никого не было. Великий Треххвост исчез бесследно! - Сбежал? - ахнул Храбрый Ерш. - Нет, не сбежал, - ответил уверенно Звездочет-Клоун. - Вот он, перед вами. В гроте металась маленькая странная рыбка и что-то тоненько пищала. - Знакомьтесь! - провозгласил мудрец. - Великий Треххвост, он же владыка моря и повелитель всех живущих в нем - собственной персоной! Все онемели. Даже закаленный Храбрый Ерш так и застыл с открытым ртом, во все глаза глядя на неизвестную рыбку. - Это же Свистулька! - крикнул кто-то в толпе. - Она самая - Свистулька;- невозмутимо продолжал Звездочет-Клоун. - Только вот эта выпуклая увеличивающая стена делала ее такой громадной. Посмотрите: та же длинная пасть, те же выпученные бессмысленные глаза, те же три хвоста, точнее, хвостика... Представьте все это в громадных размерах - будет Великий Треххвост." (Евгений Наумов. "Коралловый город").
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Нужно уволить секретаря СНБО Данилова, этот человек работает не в интересах Украины.
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Как вы думаете, сколько квартир в Киеве, земельных участков, домов у Петрулевича?
Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления СБУ в Кировоградской области - Цензор.НЕТ 7318
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Я не лох, что там с Ермаком? отстранил до выяснения?
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