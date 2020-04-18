 Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області

Як повідомляє Цензор.НЕТ президентський указ №150 / 2020 року, опублікований на сайті Президента України

"Звільнити Петрова Олексія Геннадійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - наголошується в тексті указу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ