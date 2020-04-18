 Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Петрова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ президентський указ №150 / 2020 року, опублікований на сайті Президента України
"Звільнити Петрова Олексія Геннадійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - наголошується в тексті указу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - УказИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3189941
він же Smith англійською або Shmidt німецькою
українською це буде Коваль*
але joking aside Кузнецов це найсправді найпопулярніша фамілія у світі
я не або який експерт з турецької 😬
https://uznayvse.ru/interesting-facts/samaya-rasprostranennaya-familiya-v-rossii.html
https://bihus.info/sbushnik-iz-zemleyu-v-bukoveli-privatizuvav-gigantsku-sluzhbovu-kvartiru/
Отож, пане президенте, скажіть, будь ласка:
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті та спробувати прожити на 1500 гривень пенсії бодай місяць?
Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?
Чому через шість років ми так і не знаємо вбивць на Майдані?
Як ви спите вночі?
Скільки грошей вам іще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Куди поділися наші карпатські ліси?
Чому не покарані прибічники Януковича?
Чому всі ваші люди мають обидві руки?
Добровольці й патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?
Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація?
Яка ваша частка із незаконного копання бурштину?
Коротке питання, на яке відповідь "так" чи "ні". Вам не соромно?
Наголошу ще раз, що це саме ваші питання, пане Зеленський. Я впевнений, що відповіді на них дуже цікавлять народ України.
а Т Чорновіл??
Кажучи словами героя одного анекдота - "****єй частіше міняти потрібно"
поставил Боширова
с Ермаком-мудаком и ****** согласовано
Или они в нерабочее время шпили смотрят?
А то там сразу все понятно. Область-то кировоградская