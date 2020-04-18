 Київ забезпечений на місяць усім необхідним для боротьби з коронавірусом, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Кличко заявив: "Ми готові. Медична галузь готова. Всі медичні установи, що спеціалізуються на інфекційних хворобах, повністю оснащені тим, що стосується захисту і обладнання.
Київ отримав більшу частину тих матеріалів, які вкрай необхідні. Тобто на наступний місяць місто забезпечене".
Міський голова вкотре підкреслив, що міська влада ввела багато непопулярних кроків для того, щоб зменшити поширення хвороби.
А вітер є ?
Погано.
А тут - не просто запах, а й якість повітря ...
І нема де сховатися.
Погіршення самопочуття гарантоване.
А що передають: як швидко воно розсіється ?
Мало зе-чуми і того, що вона виробляє з країною, вірус, пожежі, пилові бурі, забруднене повітря, проблеми в енергетиці (про бюджет мовчу), мама казала, що і з водою буде важко - нема запасів.
Якийсь непроглядний морок, блін.
Не виходьте на вулицю ці дні, Алі. Хай уже пройде. І потім вважайте.
Люди мусять сидіти вдома, як заручники. Жах.
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ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕКИ: ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ В КИЄВІ ПЕРЕВИЩУЄ НОРМУ ВСЕМЕРО
У КМДА закликали мешканців столиці зачинити вікна й не виходити надвір.
Станом на вечір 16 квітня індекс якості повітря в Києві становить 380 пунктів - це дуже високий рівень небезпеки. Норма - до 50 пунктів.
Такі дані повідомляє портал iqair.com, який відстежує рівень якості повітря в найбільших містах світу.
Нині Київ за забрудненням повітря опинився на першій сходинці рейтингу. Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/chervoniy-riven-nebezpeki-zabrudnennya-povitrya-v-kiyevi-perevischuye-normu-vsemero-1529733.html
І чесно кажучи - не хочу.
Завтра піду прогуляюся в парк - подихаю повітрям.
Вибачте, що так пишу: на тлі подібних новин починаєш цінувати те, що маєш, але не звертаєш увагу.
І знову ж: де була влада ? Чому нічого не зробили ? Розказували казки і не погасили пожежі ? Не моніторили територію і допустили нові займання / підпали ?
Залишається сподіватися, що втекти не дадуть.
https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/5437513-na-zhitomirshhine-i-kievshhine-prodolzhaetsya-likvidatsiya-lesnyih-pozharov-foto-i-video.html
Да пусть бегает, ветер поднимает, шоб сдуло скорее...
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, передає ТСН.
Як розповів Кличко, у п'ятницю вранці він їздив у зону відчуження, щоб на власні очі побачити ситуацію і перевірити радіаційний фон.
"Горять торфовища, ліси - рівень забруднення повітря зайшов за небезпечні рамки. Тому порада залишатися вдома. Сподіваємося, що за кілька днів закінчать гасити пожежі і нормальна ситуація відновиться. Запевняю, що радіації в Києві немає", - підкреслив він.
Кличко також закликав жителів Києва закрити вікна в своїх будинках.
У ДСНС України напередодні запевнили, що поширення запаху продуктів горіння, яке спостерігається в повітрі на території міста Києва, хімічної та радіологічної загрози не представляє.
Причиною забруднення повітря в Києві стали масштабні пожежі в лісах Чорнобильської зони відчуження та Житомирської області.
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Жаль, що Кличко тебе не почув, а то би не розповідав про пожежі!
выганяю кошку, она смеется
Покладіть під бочок і хай муркоче.
но есть вопрос - у нас внуки 5 дней в неделю +...
сын сразу сказал - ты пойдешь на работу? - внуки дома....
на мои воажения в плане - твоя же жена в гостипетале - ето не пугает? - от етo его не пугает! - козак бо!
А чё? Ноу-хау от зелёных долбодятлов и примкнувшим к ним кличков: вводим карантин, когда эпидемии нет, вирус на эпидемию не приходит, мы объявляем себя спасителями нации. Ловкость рук и никакого мошенства. А то, что экономика в дрободан и дурантин больше убил людей, чем вирус, то то таке. Это не для по голове битых.
Иначе народ нажрется витаминов и меньше будет болеть!
Рекомендации СЭС по поведению в условиях сильного задымления в Киеве
Проводить ежедневный полив улиц, проезжей части, тротуаров, придомовой территории и зеленых зон в утренние (до 8:00) и вечерние (после 18:00) часы.