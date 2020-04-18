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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Здоров'я
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 Київ забезпечений на місяць усім необхідним для боротьби з коронавірусом, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що столиця на місяць забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Кличко заявив: "Ми готові. Медична галузь готова. Всі медичні установи, що спеціалізуються на інфекційних хворобах, повністю оснащені тим, що стосується захисту і обладнання.

 Київ отримав більшу частину тих матеріалів, які вкрай необхідні. Тобто на наступний місяць місто забезпечене".

Міський голова вкотре підкреслив, що міська влада ввела багато непопулярних кроків для того, щоб зменшити поширення хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189940
 
   
 Топ коментарі
 
Владі не до людей, бо у них задача красти якомога більше. Скоро настане важка криза, тому їм тільки тікати в інші країни. Тому майже усі сидять по домівках і знищують останні запаси харчів. Потім будуть кричати, що винуватий Порошенко!
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Тушением пожаров в Зоне такого масштаба должно заниматься РНБО во главе с президентом. Но, это чмо, нынешний президент, наклав очередной раз себе в штаны, сбежало из Киева в Закарпатье. И только вчера вынырнуло у жида Шустера отвечать на заранее подготовленные вопросы.
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зачет - все всем обеспечены, включая вирус....
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вирус может обидеться и не прийти на эпидемию... Киев обеспечен на месяц всем необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко - Цензор.НЕТ 20
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Я тількі що відкрив вікно і негайно закрив, бо на вулиці дуже сильний сморід від горілого. Кличко знає, що багато людей страждає від такого повітря, а можливо вже є померлі?
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Не проходить, Алі ?
А вітер є ?

Погано.
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Стало ще гірше! Неможливо вікно відкрити! У мене здорові легені, завжди нормальний тиск... і з таким сморідом не дуже гарно😞 Уявляю як тим, у яких астма, хворе серце, запалення легенів... Тут вже і короновірусу не треба, бо і так почнуть вмирати!
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Мені важко уявити подібне. Я дуже реагую на запахи, так що мені не комфортно вже від новини.
А тут - не просто запах, а й якість повітря ...
І нема де сховатися.
Погіршення самопочуття гарантоване.
А що передають: як швидко воно розсіється ?
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Це не просто погане повітря, а просто постійно дим в повітрі! Це можна побачити навіть зараз! А вдихнути те повітря неможливо, бо гарь перевищує найгірше китайське місто в три рази. Тобто Київ зараз займає перше місце в світі по забрудненню повітря.
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Лише у понеділок будуть дощі, а до того будемо мати летальні випадки!
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І все разом ...

Мало зе-чуми і того, що вона виробляє з країною, вірус, пожежі, пилові бурі, забруднене повітря, проблеми в енергетиці (про бюджет мовчу), мама казала, що і з водою буде важко - нема запасів.
Якийсь непроглядний морок, блін.

Не виходьте на вулицю ці дні, Алі. Хай уже пройде. І потім вважайте.
Люди мусять сидіти вдома, як заручники. Жах.
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ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕКИ: ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ В КИЄВІ ПЕРЕВИЩУЄ НОРМУ ВСЕМЕРО
У КМДА закликали мешканців столиці зачинити вікна й не виходити надвір.

Станом на вечір 16 квітня індекс якості повітря в Києві становить 380 пунктів - це дуже високий рівень небезпеки. Норма - до 50 пунктів.

Такі дані повідомляє портал iqair.com, який відстежує рівень якості повітря в найбільших містах світу.

Нині Київ за забрудненням повітря опинився на першій сходинці рейтингу. Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/chervoniy-riven-nebezpeki-zabrudnennya-povitrya-v-kiyevi-perevischuye-normu-vsemero-1529733.html
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Так, так - я стежу. Я просто не можу це уявити.
І чесно кажучи - не хочу.

Завтра піду прогуляюся в парк - подихаю повітрям.
Вибачте, що так пишу: на тлі подібних новин починаєш цінувати те, що маєш, але не звертаєш увагу.

І знову ж: де була влада ? Чому нічого не зробили ? Розказували казки і не погасили пожежі ? Не моніторили територію і допустили нові займання / підпали ?
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Владі не до людей, бо у них задача красти якомога більше. Скоро настане важка криза, тому їм тільки тікати в інші країни. Тому майже усі сидять по домівках і знищують останні запаси харчів. Потім будуть кричати, що винуватий Порошенко!
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І заперечити нема чим.
Залишається сподіватися, що втекти не дадуть.
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Правильно! Это же Кличко тушением пожаров занимается ГСЧС тут же не при делах
Да пусть бегает, ветер поднимает, шоб сдуло скорее...
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А Кличко повинен таким цікавитися, бо він мер і відповідає за такий стан повітря!
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Максимум шо он может сделать - проинформировать население. Все остальное за пределами его полномочий.
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не может кличко пусть зелёный тушит, порох за всё отвечал и эти пусть отвечают
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Радіаційного зараження в столиці немає, але киянам радять ще кілька днів залишатися вдома.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів, передає ТСН.

Як розповів Кличко, у п'ятницю вранці він їздив у зону відчуження, щоб на власні очі побачити ситуацію і перевірити радіаційний фон.

"Горять торфовища, ліси - рівень забруднення повітря зайшов за небезпечні рамки. Тому порада залишатися вдома. Сподіваємося, що за кілька днів закінчать гасити пожежі і нормальна ситуація відновиться. Запевняю, що радіації в Києві немає", - підкреслив він.

Кличко також закликав жителів Києва закрити вікна в своїх будинках.

У ДСНС України напередодні запевнили, що поширення запаху продуктів горіння, яке спостерігається в повітрі на території міста Києва, хімічної та радіологічної загрози не представляє.

Причиною забруднення повітря в Києві стали масштабні пожежі в лісах Чорнобильської зони відчуження та Житомирської області.
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Жаль, що Кличко тебе не почув, а то би не розповідав про пожежі!
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Так в чем суть претензии? Информирование населения вполне вписывается в круг обязанностей мера. А вот тушение пожара нет. Или вы не улавливаете разницы?
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До того ви інше писали! Кличко не тільки інформує населення, а приймає відповідні рішення для допомоги пожежникам. Так, що не треба принижувати його там, де не треба.
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Тушением пожаров в Зоне такого масштаба должно заниматься РНБО во главе с президентом. Но, это чмо, нынешний президент, наклав очередной раз себе в штаны, сбежало из Киева в Закарпатье. И только вчера вынырнуло у жида Шустера отвечать на заранее подготовленные вопросы.
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Я вам больше скажу. Вчера моя солнечная электростанция при ясном небе выработала на 30% меньше электричества. Отсюда делаю вывод, что дым поднялся на высоту 10 км.
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Кличко з відкатів забезпечив себе на сто років вперед.
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На жаль, Алі, Кличко з цим нічого не зможе зробити. Це робота поліції та пожежників
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жена почему то говорит - держи дистацию и больше двух не собираться...
выганяю кошку, она смеется
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Кицю виганяти не треба.
Покладіть під бочок і хай муркоче.
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Цінуй дружину, якщо вона дозволяє тримати кицю!
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так это еще образцовое отделение, давно не снимали в больничках районных центров ... вот там все еще с совка, трешь
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доня пушает губеров наплевать на все и топать на работу - тут ясно сам за ето - остопиндело в норе сидеть.
но есть вопрос - у нас внуки 5 дней в неделю +...
сын сразу сказал - ты пойдешь на работу? - внуки дома....
на мои воажения в плане - твоя же жена в гостипетале - ето не пугает? - от етo его не пугает! - козак бо!
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Издевается, скотина неоднократно по голове битая, над людьми и гордится этим. Киев обеспечен на месяц всем необходимым для борьбы с коронавирусом, - Кличко - Цензор.НЕТ 6470
А чё? Ноу-хау от зелёных долбодятлов и примкнувшим к ним кличков: вводим карантин, когда эпидемии нет, вирус на эпидемию не приходит, мы объявляем себя спасителями нации. Ловкость рук и никакого мошенства. А то, что экономика в дрободан и дурантин больше убил людей, чем вирус, то то таке. Это не для по голове битых.
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Борьба с вирусом -19 с помощью карантина это стрельба с пушки по воробьям с медицинской точки зрения, а вот что за этим карантином,который вне закона, кроется тут надо посмотреть. Когда власть сменится или ослабнет вирусологи и экономисты раскажут.
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А люди финансами на следующий месяц пока не продолженного карантина обеспечены?
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отмороженному как с гуся вода, сбрехать - как ублюдку вакарчуку за земельный дерибан проголосовать
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Цього підлого голосування Вакарчука, навіть батько не витримав.
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в Киеве скорее помрут быстрее от смога чем от коронавируса с такой властью
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Главное, закрыть рынки и стихийную торговлю свежими овощами.
Иначе народ нажрется витаминов и меньше будет болеть!
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Прочитайте это идиоту Ветале:

Рекомендации СЭС по поведению в условиях сильного задымления в Киеве
Проводить ежедневный полив улиц, проезжей части, тротуаров, придомовой территории и зеленых зон в утренние (до 8:00) и вечерние (после 18:00) часы.
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За базар уже никто не отвечает. Вчера и ранее были пики ляшка, кличка, ававкова, моза. Ахахах. Сегодня академия наук пофейкует, завтра сбу, послезавтра обсерватория, потом набу, часные клиники, таможня, пенсионный фонд, водоканал , электрик, да любая домохозяйка так посчитает, враньё полное как и эта сопливая простудка с властью, они понимают, что уже не жильцы, дебилы безмозглые себя опустили
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