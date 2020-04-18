 Київ забезпечений на місяць усім необхідним для боротьби з коронавірусом, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Кличко заявив: "Ми готові. Медична галузь готова. Всі медичні установи, що спеціалізуються на інфекційних хворобах, повністю оснащені тим, що стосується захисту і обладнання.

Київ отримав більшу частину тих матеріалів, які вкрай необхідні. Тобто на наступний місяць місто забезпечене".

Міський голова вкотре підкреслив, що міська влада ввела багато непопулярних кроків для того, щоб зменшити поширення хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря