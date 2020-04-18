 Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Маяков заявив: "Викриття генерал-майора Шайтанова - це повністю операція Служби безпеки України. Контррозвідка отримала первинну інформацію, за результатами було розпочато кримінальне провадження під процесуальним керівництвом прокурора було проведено весь необхідний комплекс негласних слідчих розшукових дій. Це тільки три дні тому це справа перейшла в публічну площину. А до цього довгий час працювали з використанням негласних сил і засобів".

Він підкреслив, що на Шайтанова "вийшла контррозвідка СБУ".

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Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.