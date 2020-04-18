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 Політика України
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Все про:СБУ (5525) шпигунство, шпіонаж (378) Маяков Віталій (2) Шайтанов (13)

 Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков. ВIДЕО

Заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков заявив про те, що операція із затримання генерал-майора Шайтанова - це повністю операція контррозвідки СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Маяков заявив: "Викриття генерал-майора Шайтанова - це повністю операція Служби безпеки України. Контррозвідка отримала первинну інформацію, за результатами було розпочато кримінальне провадження під процесуальним керівництвом прокурора було проведено весь необхідний комплекс негласних слідчих розшукових дій. Це тільки три дні тому це справа перейшла в публічну площину. А до цього довгий час працювали з використанням негласних сил і засобів".

Він підкреслив, що на Шайтанова "вийшла контррозвідка СБУ".

Також читайте: Генерал Шайтанов готував замах на Авакова, - Геращенко

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189939
 
   
 Топ коментарі
 
Так по наводці ж західних спецслужб писали, наші спирт-сигарети
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Кому он дичь втирает? Балабол.Если б амеры с британцам не слили инфу на шаманова-никто в сбу и не почесался бы. Профи всратые. Сами только крышевать и способны.
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посмотрел биографию Шайтанова: этот упырь закончил в 1984 году Рязанское училище ВДВ, после училища поступил на службу в КГБ СССР.

Командиром роты и старшим курсовым офицером у курсанта Шайтанова с первого до последнего курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Ленинского комсомола был военный преступник со сходной фамилией: ШАМАНОВ, в будущем главком ВДВ РФ, палач чеченского и грузинского народов.



Кто и почему оставил этого урода на службе в СБУ после того, как Шайтанов активно участвовал в вооружённом подавлении Майдана в феврале 2014 года ?

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Так по наводці ж західних спецслужб писали, наші спирт-сигарети
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Про покушение на Авакяна уже и не вспоминают...
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"Это только три дня назад это дело перешло в публичную плоскость. А до этого долгое время работали с использованием негласных сил и средств".

Я извиняюсь, а долгое время это сколько? Вы бы хоть Порошенко шепнули что ль. А то он его чуть генералиссимусом не сделал.
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уважаемая Элла, прочитал материал Бутусова по вашей ссылке, а также и яркие сильные комментарии. Благодарю за материал. Увы, дикая ситуация, когда в постмайданной Украине совкового тупого упыря и предателя производят в генералы...
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петюнины кадры- вопрос кто сам питюня и вообще проверять все контакты как от короновирусного:кто его двигал ,кого он?
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ужас.
получается потрох присвоил шайтанову генерал-майора по представлению грицака?
А вскрыли крота ТОЛЬКО при Зеленском....так кто усердный зрадник порошенка или Зеленский?
Теперь понятно почему и при ком повылазили мертветчуки.
А Бутусов раньше не был порохоботом.
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Кому он дичь втирает? Балабол.Если б амеры с британцам не слили инфу на шаманова-никто в сбу и не почесался бы. Профи всратые. Сами только крышевать и способны.
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Тем не менее, шайтанова задержали, собрали доказательства, часть их озвучили. А не напугали через фейсбук, чтоб он успел успешно убежать на нарассею, как это было обычной практикой при порошенко.
В самом деле,как можно было награждать шайтанова, присваивать ему звания. Куда смотрела общественность? При пэте главные агенты кремля были саакашкили , шустер и тимошенко. Саакашвили задерживали , мордой по полу валяли президента Грузии, заочно судили и ещё и вывезли на неизвестном самолете.
Так как это понимать! Почему СБУ не идёт дальше и не задаёт вопросы уже порошенко, почему,зная всю подноготную , порошенко не замечал этого явного агента кремля и двигал его карьеру в Украине .
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так это порох "..зная всю подноготную... 18.04.2020 08:12", а сбу ни сном ни духом не ведали ))))
так ХТО агХента раскрыл?? )))
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Е маё! Так это порошенко его раскрыл? Так что ж ты молчал ? Вот это поворот! Оказывается, порошенко орденами , медалями и званиями шайтанова в ловушку заманивал!
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дурочка, это ты поведала про "зная всю подноготную)")))
я всего лишь способен к анализу ))))
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Ну так анализируй, не останавливайся! Порошенко присвоил шайтанову звание генерал майора в 15 году! И это ещё не все! Потом был Орлен Богдана Хмельницкого.
Мне вас жаль, боты, порошенко лишает вас всех аргументов за
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Почему Зеленскому и Баканову знающие не сообщили всю подноготную, чтобьі они без пинков из США и Европьі задержали Шайтанова?
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Вот пусть с такими козырями Баканов и идёт к пэте. А то дальше "почему" чего-то дела не движутся. А этот шайтанов завтра спетляет в обмен на какого-то сварщика из Макеевки. Зелебобам он без надобности.
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посмотрел биографию Шайтанова: этот упырь закончил в 1984 году Рязанское училище ВДВ, после училища поступил на службу в КГБ СССР.

Командиром роты и старшим курсовым офицером у курсанта Шайтанова с первого до последнего курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Ленинского комсомола был военный преступник со сходной фамилией: ШАМАНОВ, в будущем главком ВДВ РФ, палач чеченского и грузинского народов.



Кто и почему оставил этого урода на службе в СБУ после того, как Шайтанов активно участвовал в вооружённом подавлении Майдана в феврале 2014 года ?

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звання дається автоматично відповідно займаємої штатної посади - так що питання до того чиїм наказом його просунули по службі…
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То есть Порошенка автоматически раздает звания кому попало??? Это произошло у Порошенки на основе инстинкта или рефлекса?
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він підписує подання - в СБУ півсотні генералів та кілька сотень полковників і навіть голова СБУ всіх їх не знає
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Звертайтесь до Бутусова,а той може звернутись до Баканова.
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американцы раскрыли, а сбушники примазались.. сбу - это филиал фсб..
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Якщо можна, зроби по буржуйському. Якщо можна десь вивчити безкоштовно мову, то зразу йде повний список де, що і як.

Тоді коефіцієнт корисної дії буде набагато вищий.
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а когда проведут задержание группы диверсантов под руководством медведчука
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Так мертвепердечук у Европу не ездит встречаться с агентурой, ано прямо у кремлин ездит. Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков - Цензор.НЕТ 4263 Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков - Цензор.НЕТ 4263 Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков - Цензор.НЕТ 4263
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Та ЦРУ видя, что СБУ морозится, хотело уже на Укрпочту выходить.
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Шайтанова сдали россияне, как самого болтливого и тупого и даже для СБУшника. Там и без него кротов хватает.

П.С. Оккупация Крыма и Донбасса тоже полностью проведена местным СБУ.
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А незмінний проффесіонал аваков не відчував на собі важкого погляду шайтанова, коли той вланував його вбивство?
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Авакян тоже на Московию работает. По её заданию Сашка Музычко убил.
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" получила первичную информациюИсточник: https://censor.net.ua/n3189939"
хи-хи. им буржуи все на блюдечке принесли ...)))))
теперь это ТАК называется )))
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Зате Москаль натикав СБУшникам по саму зав"язку. Операция по задержанию Шайтанова - полностью проведена СБУ, - замначальника управления службы Маяков - Цензор.НЕТ 7911
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Цирк на дроти. СБУ это филиал ФСБ. И не надейтесь, КГБ изначально так устроен что развалиться не смог бы, только физическое уничтожение.
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Да, прибалты создали свои спецслужбы с нуля и у них другая ситуация
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Да чем больше мы узнаем фамилий наших СБушников, тем больше понимаешь что это филиал ФСБ
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Сами, все сами...


Геращенко сказал: "Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".

Источник: https://censor.net.ua/n3189631
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Так...Шайтанова выставить на аукцион пленников, как ценный лот. И потребовать за него всех наших военных + крымские татары. И внимательно следить за работой Зеленого Лицитатора / ведущего торги/ - хер@вый специалист.
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СБУ интересуют только деньги, желательно в инвалюте! Военные и крымские татары никакую прибыль не принесут.
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Спасибо США. Спасибо ФБР, Спасибо ЦРУ. Единственное положительное событие за всю каденцию шмаркли.
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Ще невідомо, чи не агент той самий Маяков, чи навіть Баканов...
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