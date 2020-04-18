 Операція із затримання Шайтанова повністю проведена СБУ, - заступник начальника управління служби Маяков. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Маяков заявив: "Викриття генерал-майора Шайтанова - це повністю операція Служби безпеки України. Контррозвідка отримала первинну інформацію, за результатами було розпочато кримінальне провадження під процесуальним керівництвом прокурора було проведено весь необхідний комплекс негласних слідчих розшукових дій. Це тільки три дні тому це справа перейшла в публічну площину. А до цього довгий час працювали з використанням негласних сил і засобів".
Він підкреслив, що на Шайтанова "вийшла контррозвідка СБУ".
Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.
Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.
Я извиняюсь, а долгое время это сколько? Вы бы хоть Порошенко шепнули что ль. А то он его чуть генералиссимусом не сделал.
https://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom_profsoyuzov_i_provodivshiyi_zaderjaniya_v_dnepropetrovske_stal
И какие там были комментарии! Прелесть!
получается потрох присвоил шайтанову генерал-майора по представлению грицака?
А вскрыли крота ТОЛЬКО при Зеленском....так кто усердный зрадник порошенка или Зеленский?
Теперь понятно почему и при ком повылазили мертветчуки.
А Бутусов раньше не был порохоботом.
В самом деле,как можно было награждать шайтанова, присваивать ему звания. Куда смотрела общественность? При пэте главные агенты кремля были саакашкили , шустер и тимошенко. Саакашвили задерживали , мордой по полу валяли президента Грузии, заочно судили и ещё и вывезли на неизвестном самолете.
Так как это понимать! Почему СБУ не идёт дальше и не задаёт вопросы уже порошенко, почему,зная всю подноготную , порошенко не замечал этого явного агента кремля и двигал его карьеру в Украине .
так ХТО агХента раскрыл?? )))
я всего лишь способен к анализу ))))
Мне вас жаль, боты, порошенко лишает вас всех аргументов за
Командиром роты и старшим курсовым офицером у курсанта Шайтанова с первого до последнего курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Ленинского комсомола был военный преступник со сходной фамилией: ШАМАНОВ, в будущем главком ВДВ РФ, палач чеченского и грузинского народов.
Кто и почему оставил этого урода на службе в СБУ после того, как Шайтанов активно участвовал в вооружённом подавлении Майдана в феврале 2014 года ?
Тоді коефіцієнт корисної дії буде набагато вищий.
П.С. Оккупация Крыма и Донбасса тоже полностью проведена местным СБУ.
хи-хи. им буржуи все на блюдечке принесли ...)))))
теперь это ТАК называется )))
Геращенко сказал: "Генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками".
Источник: https://censor.net.ua/n3189631