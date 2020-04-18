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 Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

Києво-Печерська Лавра буде закритою для відвідувачів доти, поки Київська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалить іншого рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" 17 квітня заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Зараз цей об'єкт ... є закритим для відвідування. Там чергують поліцейські і гвардійці. Якщо іншого рішення не буде прийнято місцевою комісією, яка має такі повноваження, так все і залишиться - це об'єкт буде закритий для сторонніх відвідувачів", - сказав Шевченко.

17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно приїхав у Лавру зі Свято-Духівського скиту Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19 зафіксована в цьому релігійному закладі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189935
 
   
 Топ коментарі
 
Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД - Цензор.НЕТ 4232 А можно не открывать до тех пор, пока паханат оттуда не съедет?
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Раз такое дело, может московских попов туда больше не запускать? Передать ее после карантина УПЦ?
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Почаївська лавра. Результати епідрозслідування.

Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила, що священник, який співає у хорі Почаївської лаври, є також священнослужителем у Збаразькому районі, дружина його працює в бухгалтерії Шумської райлікарні. Відповідно контакти пішли як по бухгалтерії, так і головний лікар в Шумську позитивний. І вчора був 21 позитивний результат, а всього є 26 позитивних, це буквально за два дні досліджень.
Із цим священником пов'язаний також спалах у Дубенському районі Рівненщини.
Священнослужителі, які співають в хорі лаври, мають парафії у Шумському, Кременецькому, Збаразькому районах. Якщо ми матимемо результати обстеження, будемо мати великий спалах.
Головна санітарна лікарка області повідомила також те, що є також звернення консула Молдови, оскільки 8 молдаван привезли інфекцію саме з Почаєва. Питання перебуває також на контролі у Прем'єр-міністра.
terminovo.te.ua/news/27414/

На контакт московські попи не йдуть. Списки хористів не дають. Навіть начальник обласної поліції зв'язатися з настоятелем лаври не може.

Тернопільщина - четверта за кількістю заражених в Україні.
На першому місці - Київ, де збудником захворюваності також стала Київська Лавра. Там так само не відмінили службу, аж поки Паша-Мерседес не захворів.

Тобто скрізь, де є осередок російської церкви, - відбувається спалах вірусу. Сотні українців захворіли через дії іноземної церкви і жодної відповідальності. Влада тупо ігнорує.

При цьому ситуація дійшла до абсурду. Обласне керівництво - держава - намагається випросити дозвіл у московських попів пустити їх на територію державної власності для дезинфекції споруд. Нагадую: споруди Свято-Успенської Почаївської лаври це державний історико-архітектурний заповідник. Кабмін ще в 2018 році скасував розпорядження Януковича, яким Почаївську лавру передавали на 50 років московській церкві. Дозволу, щоб зайти на його територію, держава ні в кого не має питати. Але московські попи утворили якісь банди "казаков", що їх там "охороняють". Що це за охорона? Насправді вони нахабно захопили наші святині і розносять вірус.

Джон Сміт
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А можно не открывать до тех пор, пока паханат оттуда не съедет?
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Или в крайнем случае до окончания срока аренды.
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не богоборческая, раз уж на то пошло, а с КГБшным московским петухатом-борческая
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Надо дверь и окна загерметизировать и хлором как следует продезинфицировать. Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС - Цензор.НЕТ 3494
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Раз такое дело, может московских попов туда больше не запускать? Передать ее после карантина УПЦ?
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При чем тут Томос? Этих попов завезли в начале 90ых прямо из кацапии в обмен на дешевый газ. Отдали самую известную Украинскую православную святыню орде.
Почитайте в интернете.
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Вопрос не в этом, потому переформулирую его:
Почему передать УПЦ, а не ПЦУ?
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Проїхався біля однієї з наших церков(рпц). Людей просто валом! Стоять як шпроти перед церквою і чекають свою чергу цілувати плащенницю... короче нам піzда
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понятно, шо это было бы оптимально. но при условии, шо если бы их черти не носили потом где попало, после расцеловывания той плащаницы и других "последних реликвий". вернулись домой закутками и сидели бы в хате пока не повыздыхали. а то они и сами жить не хотят и другим шансов на жизнь не дают.
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Все правільно кажете.
От через це я ходжу в масці, антисептик вдома, антисептик на роботі, в машині, і маленький - в кармані. Зробив сам, так, аби мав десь 75 градусів, ще й хімічну речовину-дезінфектор (хлоргексидін) знайшов і додав туди ж. Часто пшикаю на ключі, вейп, ручки машини, кермо. Якомога частіше намагаюсь мити руки милом.
В нас в домі на поверх нижче живе одна сімейка, і здається, вони якісь ну дуже зазомбовані - постійно в хустці, погляд опущений донизу, переляканий, навіть не здороваються, якісь взагалі соціофоби - скорш за все саме МП. Два дні тому піднімаюсь, а з-за дверей чхання, кашель, шмигання носом. Тепер навіть подих затамовую, коли мимо проходжу.
Коротше - не все, але багато в чому саме від нас залежить, захворіємо, чи ні. Просто постійно треба себе контролювати - за що беретесь руками, де ходите, і як часто торкаєтесь обличчя.
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У меня ребенок помоет несколько раз руки в холодной воде, и чихать начинает. помогает глоток настойки софоры, прямо из бутылочки. Не все ж на вирус списывать, бывает и банальная простуда от переохлаждения.
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А нагріти дитині води не пробували,турботливий?
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"Вата" подгорает. Религиозно-победобесный шабаш в этом году срывается.
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Ну по посетителям то ясно. После всего того что там заварилось---долго и так ходить не станут. Тут бы по умному лазарет туда пристроить, и на месте лечить местных работников в длинной одежде что. А потом врачей перебросить срочно в другую горячую точку---ну как вроде. Правда сложность потом возникнет---кто добровольно пойдёт закапывать(там есть где).
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Почаївська лавра. Результати епідрозслідування.

Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила, що священник, який співає у хорі Почаївської лаври, є також священнослужителем у Збаразькому районі, дружина його працює в бухгалтерії Шумської райлікарні. Відповідно контакти пішли як по бухгалтерії, так і головний лікар в Шумську позитивний. І вчора був 21 позитивний результат, а всього є 26 позитивних, це буквально за два дні досліджень.
Із цим священником пов'язаний також спалах у Дубенському районі Рівненщини.
Священнослужителі, які співають в хорі лаври, мають парафії у Шумському, Кременецькому, Збаразькому районах. Якщо ми матимемо результати обстеження, будемо мати великий спалах.
Головна санітарна лікарка області повідомила також те, що є також звернення консула Молдови, оскільки 8 молдаван привезли інфекцію саме з Почаєва. Питання перебуває також на контролі у Прем'єр-міністра.
terminovo.te.ua/news/27414/

На контакт московські попи не йдуть. Списки хористів не дають. Навіть начальник обласної поліції зв'язатися з настоятелем лаври не може.

Тернопільщина - четверта за кількістю заражених в Україні.
На першому місці - Київ, де збудником захворюваності також стала Київська Лавра. Там так само не відмінили службу, аж поки Паша-Мерседес не захворів.

Тобто скрізь, де є осередок російської церкви, - відбувається спалах вірусу. Сотні українців захворіли через дії іноземної церкви і жодної відповідальності. Влада тупо ігнорує.

При цьому ситуація дійшла до абсурду. Обласне керівництво - держава - намагається випросити дозвіл у московських попів пустити їх на територію державної власності для дезинфекції споруд. Нагадую: споруди Свято-Успенської Почаївської лаври це державний історико-архітектурний заповідник. Кабмін ще в 2018 році скасував розпорядження Януковича, яким Почаївську лавру передавали на 50 років московській церкві. Дозволу, щоб зайти на його територію, держава ні в кого не має питати. Але московські попи утворили якісь банди "казаков", що їх там "охороняють". Що це за охорона? Насправді вони нахабно захопили наші святині і розносять вірус.

Джон Сміт
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Лаври мають бути на карпнтині допоки звідти останього москальського монаха не виведуть обо винесуть.
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Є цікаве слово на літеру "А".
Наводжу цитату доступною для адептів маскофского патріархата мовою:

"Адди́кция
(англ. addiction - зависимость, пагубная привычка, привыкание), в широком смысле, - ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности.
Термин часто употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами которых могут служить: интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, психогенное переедание, фанатизм, зависимость от порнографии и т. п.
В медицинском смысле, аддиктивность - навязчивая потребность в повторении определённых действий, сопровождающаяся, в случае нарушения привычного для пациента графика, явно выраженными физиологическими и психологическими отклонениями, нетривиальным поведением и прочими нарушениями психики.
Поведенческая аддикция в психологии - состояние сознания человека, характеризующееся привязанностью к определенной деятельности, неспособность самостоятельно её прекратить."
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Не розумію, чому Московський Патріархат досі іменується як «Українська Православна Церква». Та й до 2007 року не цурались назви УПЦ МП.
Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД - Цензор.НЕТ 3698
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В воскресенье, 12 апреля, сотрудники муниципалитета Бейт-Шемеша совместно с полицейскими герметично закрыли шесть городских синагог, в которых регулярно нарушались постановления о карантине. Сотрудники муниципалитета использовали сварочные аппараты для того, чтобы "запечатать" помещения. Комментируя свое решение, Алиса Блок, мэр этого израильского города с преимущественно ортодоксально религиозным населением, сравнила проведение массовых молитв в синагогах с "беспорядочной стрельбой из автомата на улицах города".
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Вообще то на дворе 21 век и мы вроде как стремимся к цивилизации,имея в активе мракобесие и деградацию.Монастыри,как явление,нужно ликвидировать,по крайней мере мужские,помещения передать минкульту и открывать там тематические музеи.Нужно перенимать опыт Франции и Англии в таких вопросах.А затем необходимо провести реформацию церкви как таковой,приближая ее к цивилизованному восприятию мира.
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Лавру надо закрыть до изгнания из нее раскольников кацапскогой церкви...
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Закрыть нафиг на месяц, ни кого не выпускать и не впускать, а через месяц выявить кто выжил и за поребрик к гундяю без права въезда в Украину на всегда! П озажирались поповское отребье!
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А че не Ляшко закрыл и всем сообщил? Или он только по" рынкам и магазинам"
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ФСБ РПЦ страдает! РПЦ сообщила о материальных сложностях из-за сокращения пожертвований. Из-за снижения пожертвований в РПЦ сложилась сложная ситуация, поскольку из них складывается общецерковный бюджет, сообщил Владимир Легойда. В епархиях готовят меры поддержки наиболее пострадавших приходов.
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Пачаєвську теж необхідно закриди . Це врятує багато життів
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Московські попи - єдина в світі церква , яка закликає збиратися в натовпи під час рандемії .
Це реальні диверсанти уряду РФ.
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