 Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" 17 квітня заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Зараз цей об'єкт ... є закритим для відвідування. Там чергують поліцейські і гвардійці. Якщо іншого рішення не буде прийнято місцевою комісією, яка має такі повноваження, так все і залишиться - це об'єкт буде закритий для сторонніх відвідувачів", - сказав Шевченко.

17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно приїхав у Лавру зі Свято-Духівського скиту Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19 зафіксована в цьому релігійному закладі.