 Лавра буде закрита для відвідувачів доти, поки Київська комісія з надзвичайних ситуацій не дасть дозвіл на відкриття, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" 17 квітня заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.
"Зараз цей об'єкт ... є закритим для відвідування. Там чергують поліцейські і гвардійці. Якщо іншого рішення не буде прийнято місцевою комісією, яка має такі повноваження, так все і залишиться - це об'єкт буде закритий для сторонніх відвідувачів", - сказав Шевченко.
17 квітня пресслужба Києво-Печерської лаври повідомила, що від коронавірусної інфекції помер монах Никодим, який "нещодавно приїхав у Лавру зі Свято-Духівського скиту Почаївської лаври". Це вже третя смерть від COVID-19 зафіксована в цьому релігійному закладі.
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От через це я ходжу в масці, антисептик вдома, антисептик на роботі, в машині, і маленький - в кармані. Зробив сам, так, аби мав десь 75 градусів, ще й хімічну речовину-дезінфектор (хлоргексидін) знайшов і додав туди ж. Часто пшикаю на ключі, вейп, ручки машини, кермо. Якомога частіше намагаюсь мити руки милом.
В нас в домі на поверх нижче живе одна сімейка, і здається, вони якісь ну дуже зазомбовані - постійно в хустці, погляд опущений донизу, переляканий, навіть не здороваються, якісь взагалі соціофоби - скорш за все саме МП. Два дні тому піднімаюсь, а з-за дверей чхання, кашель, шмигання носом. Тепер навіть подих затамовую, коли мимо проходжу.
Коротше - не все, але багато в чому саме від нас залежить, захворіємо, чи ні. Просто постійно треба себе контролювати - за що беретесь руками, де ходите, і як часто торкаєтесь обличчя.
Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила, що священник, який співає у хорі Почаївської лаври, є також священнослужителем у Збаразькому районі, дружина його працює в бухгалтерії Шумської райлікарні. Відповідно контакти пішли як по бухгалтерії, так і головний лікар в Шумську позитивний. І вчора був 21 позитивний результат, а всього є 26 позитивних, це буквально за два дні досліджень.
Із цим священником пов'язаний також спалах у Дубенському районі Рівненщини.
Священнослужителі, які співають в хорі лаври, мають парафії у Шумському, Кременецькому, Збаразькому районах. Якщо ми матимемо результати обстеження, будемо мати великий спалах.
Головна санітарна лікарка області повідомила також те, що є також звернення консула Молдови, оскільки 8 молдаван привезли інфекцію саме з Почаєва. Питання перебуває також на контролі у Прем'єр-міністра.
terminovo.te.ua/news/27414/
На контакт московські попи не йдуть. Списки хористів не дають. Навіть начальник обласної поліції зв'язатися з настоятелем лаври не може.
Тернопільщина - четверта за кількістю заражених в Україні.
На першому місці - Київ, де збудником захворюваності також стала Київська Лавра. Там так само не відмінили службу, аж поки Паша-Мерседес не захворів.
Тобто скрізь, де є осередок російської церкви, - відбувається спалах вірусу. Сотні українців захворіли через дії іноземної церкви і жодної відповідальності. Влада тупо ігнорує.
При цьому ситуація дійшла до абсурду. Обласне керівництво - держава - намагається випросити дозвіл у московських попів пустити їх на територію державної власності для дезинфекції споруд. Нагадую: споруди Свято-Успенської Почаївської лаври це державний історико-архітектурний заповідник. Кабмін ще в 2018 році скасував розпорядження Януковича, яким Почаївську лавру передавали на 50 років московській церкві. Дозволу, щоб зайти на його територію, держава ні в кого не має питати. Але московські попи утворили якісь банди "казаков", що їх там "охороняють". Що це за охорона? Насправді вони нахабно захопили наші святині і розносять вірус.
Джон Сміт
Наводжу цитату доступною для адептів маскофского патріархата мовою:
"Адди́кция
(англ. addiction - зависимость, пагубная привычка, привыкание), в широком смысле, - ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности.
Термин часто употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами которых могут служить: интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, психогенное переедание, фанатизм, зависимость от порнографии и т. п.
В медицинском смысле, аддиктивность - навязчивая потребность в повторении определённых действий, сопровождающаяся, в случае нарушения привычного для пациента графика, явно выраженными физиологическими и психологическими отклонениями, нетривиальным поведением и прочими нарушениями психики.
Поведенческая аддикция в психологии - состояние сознания человека, характеризующееся привязанностью к определенной деятельности, неспособность самостоятельно её прекратить."
Це реальні диверсанти уряду РФ.