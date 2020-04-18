 Найманці РФ під приводом карантину через COVID-19 не пропускають патрулі ОБСЄ на окуповану частину Донбасу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"16 та 17 квітня члени збройних формувань знову забороняли патрулям СММ доступ офіційними дорожніми коридорами до непідконтрольних уряду районів: двічі в Донецькій області й один раз у Луганській області, а також не дозволили спостерігачам пройти до підконтрольних уряду районів у Луганській області", - йдеться у звіті ОБСЄ.

Так, уранці 16 квітня та вдень 17 квітня на блокпості російських збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської (17 км на північний схід від Луганська) бойовики заборонили патрулям місії прохід: одного разу до підконтрольних уряду районів і ще одного разу до окупованих територій, пояснивши це тим, що "блокпост закритий через COVID-19".

Уранці 16 квітня на блокпості поблизу н. п. Олександрівка (непідконтрольний уряду, 20 км на південний захід від Донецька) бойовики не дозволили патрулю СММ проїхати до непідконтрольних уряду районів, мотивувавши це "карантинними обмеженнями через COVID-19".

Уранці 17 квітня на блокпості біля н. п. Оленівка (непідконтрольний уряду, 23 км на південний захід від Донецька) члени російських збройних формувань не дозволили патрулю місії проїхати до непідконтрольних уряду районів, пояснивши це "карантинними обмеженнями через COVID-19".

"Ці регулярні заборони доступу місії на блокпостах збройних формувань під час спроб патрулів СММ пройти/проїхати до непідконтрольних уряду районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області. Такі обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - наголосили в ОБСЄ.

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