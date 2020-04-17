 "Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі одного з каналів, передає портал Tut.by.
"Багато тестуємо, але ще повинен вам відверто сказати, що я виявив, виходячи з цієї інформації, і вже не тільки я: тести - негодящі. Навіть тут ось обстежили росіян (на атомну станцію приїхали), всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами - всі позитивні. Знову клади в лікарню і лікуй. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські - один тільки чоловік виявився коронавірусним", - заявив президент Білорусі.
Йдеться про 15 росіян, які працюють на будівництві атомної електростанції в Гродненській області. Минулого тижня їх госпіталізували з діагнозом коронавірус.
Лукашенко додав, що Володимир Путін під час поїздки в лікарню в Комунарці повідомив про 40-відсоткову ефективність російських тестів. За "відчуттям" президента Білорусі, їхня ефективність не перевищує 30%. При цьому він закликав білорусів "не паритися з приводу цієї хвороби".
Известно, что как раз кит. фигню можно выкрасить и выбросить. Многие страны Европы их тупо вернули в зад, из-за 30% эффективности.
Поэтому батьку они и устраивают. А кацапские - плохие, бо много короны показывают.
А ее в Беларуси просто нет. Раз сказали, что ее там нет - значит нет
потому что за китайское фуфло писали,что они ложно -отрицательные. все сходится. ложно -отрицательные тесты для Луки конечно же лучше.
кацапский? - 10%
Все вокруг моё
Бабы,дети,внуки
Тоже от меня
Я и фюрер
И кузнец
Я бульбашский молодец
Так как кацапские тесты, как и все остальное в россии, сделаны через жопу, то и мазок из носоглотки тоже нужно брать через жопу.
Вдумаемся. Тысяча заболевших на 5-миллионный город - это предел возможностей городских больниц. Тысяча человек - число жителей стандартной восьмиподъездной девятиэтажки. Одна девятиэтажка на мегаполис обрушивает предел возможностей всей медицинской системы
когда 10 человек из одного стакана хлебают? - жди вируса,,,,
не дай Бог придет кто то другой....
а этот похоронит Росиюшку рано или поздно...
Если этим заболеют миллиарда 4 - тоже миллионов 100 умрет.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» -
Жюль Мишле французский историк (1798 -1874 гг.)