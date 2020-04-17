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Все про:Білорусь (987) Лукашенко (577) тест (89)

 "Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна відмовилася від тестів на коронавірус російського виробництва, оскільки вони дають хибно позитивні результати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі одного з каналів, передає портал Tut.by.

"Багато тестуємо, але ще повинен вам відверто сказати, що я виявив, виходячи з цієї інформації, і вже не тільки я: тести - негодящі. Навіть тут ось обстежили росіян (на атомну станцію приїхали), всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами - всі позитивні. Знову клади в лікарню і лікуй. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські - один тільки чоловік виявився коронавірусним", - заявив президент Білорусі.

Йдеться про 15 росіян, які працюють на будівництві атомної електростанції в Гродненській області. Минулого тижня їх госпіталізували з діагнозом коронавірус.

Лукашенко додав, що Володимир Путін під час поїздки в лікарню в Комунарці повідомив про 40-відсоткову ефективність російських тестів. За "відчуттям" президента Білорусі, їхня ефективність не перевищує 30%. При цьому він закликав білорусів "не паритися з приводу цієї хвороби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про пандемію COVID-19: Для наркоманів і курців - це хороший урок. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189933
 
 
 Топ коментарі
 
в данном случае, по-моему, кацы получили незаслуженно.
Известно, что как раз кит. фигню можно выкрасить и выбросить. Многие страны Европы их тупо вернули в зад, из-за 30% эффективности.
Поэтому батьку они и устраивают. А кацапские - плохие, бо много короны показывают.
А ее в Беларуси просто нет. Раз сказали, что ее там нет - значит нет "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 2380
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Так Лукашенко затарился нефтью по 4 евро у рашки - КУРКУЛЬ 😀😀😀
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Григорьич одумайся ,, Вова рассердится . Нефть снова перекроет. !! "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 6232 .
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Так Лукашенко затарился нефтью по 4 евро у рашки - КУРКУЛЬ 😀😀😀
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Кацапы и тут Луку развели как котёнка ,, он купил нефть по 4 долл. в тот период когда она стоила меньшее - 0 . Реально хейло должен был отдать её даром , и даже доплатить бацьке , шоб лишь он её забрал . "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 5858 .
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Oni teper ne tolko s raski pokupajet neft no i iz Norvegiji takze.4 ******** kupili s raski i 2 s norvegov cerez ******** vezut neft
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Рассекретьте вопрос- Украина покупала у кацапов тесты?
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Україна ні, можливо щури на кшалт Новинського.
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Так это Новинский тесты в Лавру завёз из кацапии 😀😀😀 вместе с вирусом

"Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 1080
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Теперь у них есть место сбора - Александровская больница для депутатов и мацковских сектантов
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у Шефа есть таки прикольное чувство юмора. ну любит он так, по доброму подшутить, над своими служками. прикол в том, шо им это так и не доходит, кто так над ними шутит. )))
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На кацапии всё ни к черту. Людишки в первую очередь.
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Дональд Трамп не верит в Корону виРУСа,но выделил из резервного фонда США 4 триллиона долларов,это 2 годовых бюджета США Бацька,у тя есть хоть сотка мильонов баксов?
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У него уровень такой - он когда лет 8-10 назад собирался в Иран, то сказал, что хотя бы миллион долларов привезёт и то хлеб...
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А что батьке, в связи с его позицией как раз можно было бы впарить эти тесты народу как тесты для выявления коронавируса. Одна полоска-здоров, две- болен,вперёд на самоизоляцию. В итоге статистику по смертности из-за коронавируса поправит и демографию повысит(беременные дамочки не побегут делать аборты- у них же коронавирус) "Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу - Цензор.НЕТ 5696
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в данном случае, по-моему, кацы получили незаслуженно.
Известно, что как раз кит. фигню можно выкрасить и выбросить. Многие страны Европы их тупо вернули в зад, из-за 30% эффективности.
Поэтому батьку они и устраивают. А кацапские - плохие, бо много короны показывают.
А ее в Беларуси просто нет. Раз сказали, что ее там нет - значит нет
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Заслужено, Лука не перший хто каже про їх низьку якість.
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Всі, хто мав необережність їх придбати. Ті ж китайці, що замахались виловлювати хворих, після тестування на росії, казахи, молдавани.
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Почему тогда Цензор про Луку написал, а про китайцев, казахов и молдован - нет?
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Писав і неоднократно, ця тема вже приїлась, а от Лука вперше висказався.
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Знаешь, почему я тебе не верю? Просто я Цензор читаю давно и регулярно!
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В его словах есть некий смысл, но перевраный. Действительно первый тесты "Вектора" (февральские) не отличались огромной точностью. Именно они и поставлялись в Беларусь. Но на голубом глазу утверждать, что они давали ложноПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат, может только Вяликий Батька "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 4137
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Ну перший блін комом як кажуть, просто блін дуже великий вийшов.
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Да, но с тех пор прошло 2 месяца. Для нас ничто, а у русни уже десяток тестов от разных производителей и открытие больниц, заложенных в марте в чистом поле. Деньги рулят.
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Та зрозуміло, що тести удосконалюються, коли з'являється щось нове, то старе неефективне продають братам по союзу, чисто по московські.
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Мы бы конечно продали другим самое лучшее, а себе - что останется. Если бы у нас было хоть что-то дельное, кроме карантина.
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Може й так, он два літаки карантину в Італію відвезли. Але продати американську допомогу Китаю в США, який її подарив росії, це шедевр.
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15 человек пролечили, исследовали российскими тестами - все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусным", - заявил президент БеларусиИсточник: https://censor.net.ua/n3189933
потому что за китайское фуфло писали,что они ложно -отрицательные. все сходится. ложно -отрицательные тесты для Луки конечно же лучше.
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Хм.... Після того, як Європа сказала, що китайські тести - фуфло, найвеличніший відправив туди вантажні літаки за такою "допомогою"... Невже тепер тре очікувати каравану вантажних літаків до московії?
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а по совету старшего брата мог бы не выбросить а бульдозером подавить! ведь давка тестов бульдозером так же благотворно влияет на здоровье, как и работа в поле на тракторе ))
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Тайожный Сцуюз РАБссия,Белораша и Казакхстан дал трещину.Путлер признал позавчера что Казакхстан это территория РАБссии,ну типа Новороссия.... "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса - Цензор.НЕТ 4732Совсем поехал плешивый Удмурт...
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И шо казахстанцы ответили? Вывели боевых ишаков к границе?
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Подзвонили в Пекін, тепер рашка віддасть Омськ.
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Если эти тесты внимательно осмотреть - они окажутся китайского производства. Ну откуда у московитов свои собственные тесты? У них все силы брошены на производство танков и ракет с непредсказуемой траекторией....
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Из россиян плохие менеджеры. А могли бы заработать если б сразу догадались какие Батьке тесты нужны.
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любой тест - не 100%, но к етому надо стремиться...
кацапский? - 10%
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Бацька тролить ху#ло останнім часом, тому я особисто йому за це вдячна.
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все таки кадилом самого себя отхерчить и смешнее и точнее...
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Всё вокруг колхозное
Все вокруг моё
Бабы,дети,внуки
Тоже от меня
Я и фюрер
И кузнец
Я бульбашский молодец
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Бацька просто не умеет пользоваться кацапскими тестам

Так как кацапские тесты, как и все остальное в россии, сделаны через жопу, то и мазок из носоглотки тоже нужно брать через жопу.
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Чому Цензор мовчить про Шайтана у Шустера? Там був і Бутусов.
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Генерала Шайтанова Путлер поменяет на сотню украинских заробитчан,скаже типа бандеровцы... "Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу - Цензор.НЕТ 2982
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У кацапов фальшивые больные. Так вот почему у них аномально низкая смертность. Больных выдумали.
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А звідки ви знаєте яка в них смертність? ТААС повідомило?
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Сам посуди. В Великобритании только в 3 раза больше больных чем в рашке, но умерших больше в 53 раза.
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На заході свої заморочки з цією смертністю, там страховки платять, а у нас чи в росії нема страхової культури.
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У козломордых один тест-спиртометр и его модификации.Туда бы еще пару-тройку вирусов закинуть,боюсь одному coviду не справиться.
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У нас на область, яка в 5 разів менша за Пітер, теж біля тисячі хворих, критичної ситуації нема.
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То есть у Вас всё это время было 1000 лишних мест в больницах?
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***** - город алкашей...
когда 10 человек из одного стакана хлебают? - жди вируса,,,,
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Не знаю, останній раз там був в 1996 році, гарне місто, тільки весь час голодний ходив, хоча і гроші мав, їжа неїстивна.
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вот поэтому я и радовался, когда путин недавно объявил себя вечным царем.... "Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу - Цензор.НЕТ 9349
не дай Бог придет кто то другой....
а этот похоронит Росиюшку рано или поздно...
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Понты кремля о Короне виРУСа или о Новичке с Полонием,это вам не взрыв на Чернобыльской АЭС.
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Так я не понял, они показывают много или мало?
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Во времена эпидемии гриппа Испанка в 1918 году заразилось за месяц 22 миллиона людей,за 2 года эпидемии по разным данным умерло в Мире 200-300 миллионов.Вот это точно Пандемия...,это не из Википедии...
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коронавирус среди всех "мистеров зло" самый попсовый- "раскрученный" больше всех, но сосунок и лошок среди эпидемий прошлого.
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Вы сравните уровень медицины. Тогда даже ИВЛ не было.

Если этим заболеют миллиарда 4 - тоже миллионов 100 умрет.
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«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи.

Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.

Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» -
Жюль Мишле французский историк (1798 -1874 гг.)
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Лучше "ложноположительный", чем "ложноотрицательный".
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Пусть коровьей мочой тестирует, народ Беларуси готов идти за Бацькой хоть в ЕС ,хоть в Таёжный союз "Тести - негодящі", - Лукашенко відмовився використовувати російські тест-системи для визначення коронавірусу - Цензор.НЕТ 1584
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