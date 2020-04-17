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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
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 У Чернівецькій області підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 5 осіб померло, - ОДА

У Чернівецькій області 17 квітня офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих у Чернівцях - 39 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 841 особа

Серед заражених - 10 священнослужителів, в одного з них підозра на COVID-19. Також 13 священників раніше контактували з інфікованими і перебувають на самоізоляції.

"За останню добу померло четверо буковинців, серед них і 37-річний чоловік - музикант, співав у хорі. В одного з померлих діагностували коронавірусну інфекцію, результати тестування ще трьох очікуються", - сказано в повідомленні.

Пізніше стало відомо про п'ятий летальний випадок. У Новоселицькій Центральній районній лікарні померла пацієнтка з підозрою на коронавірус. 78-річна жінка потрапила в реанімацію близько третьої години дня 17 квітня. Незважаючи на зусилля лікарів, вже о 20:45 хвора померла. У неї була тотальна двостороння пневмонія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області 22 пацієнти перебувають у реанімації, 10 - підключені до ШВЛ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189932
 
 
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Ну, да. На мой взгляд, у нас сейчас все по принципу Все хорошо , прекрасная маркиза.....
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Какая Маркиза.... Маркиза это классика .... а эти кловины максимум на Сердючка тянут .... и то авансом .... « Ха ра шо ..... все будет харашо ..... я это знаю .... и в аккомпанемент зелебо на рояжле куём ТыЦ ТыЦ ТыЦ - при слове хо ро шо ....как по аккордам 🎹🔩
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с последней пациенткой, ну явно обошлись в строгом соответствии с выработанным властями алгоритмом тестирования и последующего помещения в больницу на лечение.
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Мабуть так, як з Новінським... У нас же всі рівні, а дехто (він же оманський, він же найвеличніший, він же янєлох, він же...) казав, що всі - президенти після 21.04.19 У Чернівецькій області підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 5 осіб померло, - ОДА - Цензор.НЕТ 7873
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главное что они хорошо вербну недилю попраздновали.
Не удивлюсь, что даже после этих кошмарных новостей кучу зомби толпами будут ломиться в церкви.
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Науковці вичислили пік епідемії коронавірусу в Україні: в НАН України вважають, що пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня. Відповідні розрахунки, проведені робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Так, Національна академія наук України проаналізувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні в період 13-20 квітня та аналіз можливих сценаріїв розвитку епідемії в період 20 квітня-30 травня.
"Пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків -на 3-8 травня 2020 року",- повідомляє прес-служба НАН.
Також за даними НАН, після досягнення піку захворюваності зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня 2020 року до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700).
"Після досягнення піку летальності зниження нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 року до медіанного значення 20 випадків (діапазон прогнозованих значень 12-37)",- зазначається в прогнозі.
Окрім того, наголошується, що при обчисленнях вважалося,що карантинні заходи не будуть порушуватись на час святкування Великодня в Україні з 17 по 22 квітня.http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6346
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