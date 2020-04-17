 У Чернівецькій області підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 5 осіб померло, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 841 особа
Серед заражених - 10 священнослужителів, в одного з них підозра на COVID-19. Також 13 священників раніше контактували з інфікованими і перебувають на самоізоляції.
"За останню добу померло четверо буковинців, серед них і 37-річний чоловік - музикант, співав у хорі. В одного з померлих діагностували коронавірусну інфекцію, результати тестування ще трьох очікуються", - сказано в повідомленні.
Пізніше стало відомо про п'ятий летальний випадок. У Новоселицькій Центральній районній лікарні померла пацієнтка з підозрою на коронавірус. 78-річна жінка потрапила в реанімацію близько третьої години дня 17 квітня. Незважаючи на зусилля лікарів, вже о 20:45 хвора померла. У неї була тотальна двостороння пневмонія.
Не удивлюсь, что даже после этих кошмарных новостей кучу зомби толпами будут ломиться в церкви.
а у нас - Чехань.
Так, Національна академія наук України проаналізувала розвиток епідемії COVID-19 в Україні в період 13-20 квітня та аналіз можливих сценаріїв розвитку епідемії в період 20 квітня-30 травня.
"Пік нових випадків COVID-19 в день буде припадати на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків -на 3-8 травня 2020 року",- повідомляє прес-служба НАН.
Також за даними НАН, після досягнення піку захворюваності зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до кінця травня 2020 року до медіанного значення 400 випадків (діапазон прогнозованих значень 200-700).
"Після досягнення піку летальності зниження нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 року до медіанного значення 20 випадків (діапазон прогнозованих значень 12-37)",- зазначається в прогнозі.
Окрім того, наголошується, що при обчисленнях вважалося,що карантинні заходи не будуть порушуватись на час святкування Великодня в Україні з 17 по 22 квітня.http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6346