 У Чернівецькій області підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 5 осіб померло, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 841 особа

Серед заражених - 10 священнослужителів, в одного з них підозра на COVID-19. Також 13 священників раніше контактували з інфікованими і перебувають на самоізоляції.

"За останню добу померло четверо буковинців, серед них і 37-річний чоловік - музикант, співав у хорі. В одного з померлих діагностували коронавірусну інфекцію, результати тестування ще трьох очікуються", - сказано в повідомленні.

Пізніше стало відомо про п'ятий летальний випадок. У Новоселицькій Центральній районній лікарні померла пацієнтка з підозрою на коронавірус. 78-річна жінка потрапила в реанімацію близько третьої години дня 17 квітня. Незважаючи на зусилля лікарів, вже о 20:45 хвора померла. У неї була тотальна двостороння пневмонія.

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