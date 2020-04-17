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 Політика України, Київські новини
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Все про:Кличко (1134) Поворозник (62)

 Кличко відсторонив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА на час слідства

Заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника відсторонено від виконання своїх обов'язків на час слідства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

У повідомленні зазначається: "Друзі! Я говорив про те, що нікого не покриватиму. І, якщо хтось з чиновників винний в корупції, – буде відповідати за всією суворістю закону! Нікому і ніяких поблажок не буде. Нульова толерантність до корупції! Але, якщо хтось займається маніпуляціями і фабрикує справу, – нестиме не меншу відповідальність!

Міська влада - відкрита та завжди співпрацює з правоохоронними органами щодо запобігання корупції. В розслідуванні справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зокрема.

Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.

Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи. Справедливо та без політики!"

Читайте також: Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189931
 
   
 Топ коментарі
 
Когда Кличко едет на работу на велике, ЗЕ думает что его тролят 😀😀😀

Кличко отстранил Поворозника с должности первого главы КГГА на время следствия - Цензор.НЕТ 7042
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А можна перефразувати: "Який преЗЕдент, такі й підлеглі" Кличко отстранил Поворозника с должности первого главы КГГА на время следствия - Цензор.НЕТ 176
Єрмак-то до сих пір працює... І хоть би шо!
Ой! На нього ж ні СБУ, ні ДБР, ні Прокуратура, ні РНБО, ні найвеличніший постраждалий заяву не писали, справу не відкривали... А підпис під березневим "договірняком" у мінську - то "шутка", зроблена в інтересах держави! От сівоха підтвердить!
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Предлагаете начать с секретаря офиса презедента 😀😀😀?
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А можна перефразувати: "Який преЗЕдент, такі й підлеглі"
Єрмак-то до сих пір працює... І хоть би шо!
Ой! На нього ж ні СБУ, ні ДБР, ні Прокуратура, ні РНБО, ні найвеличніший постраждалий заяву не писали, справу не відкривали... А підпис під березневим "договірняком" у мінську - то "шутка", зроблена в інтересах держави! От сівоха підтвердить!
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Педалик , никто не покрывает, только как напоминал Киев свинарник, та и напоминает....
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Когда Кличко едет на работу на велике, ЗЕ думает что его тролят 😀😀😀

Кличко отстранил Поворозника с должности первого главы КГГА на время следствия - Цензор.НЕТ 7042
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ну не знаю даже - "Во время предать, это не предать, а предвидеть (с)"...

Бутусов и другие аргументированно писали, что это была чистая подстава от Зели и его банды..
И уголовное дело не открывали...

Так скоро Кличко лишится всех своих заместителей и соратников..
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Поворозник сам попросил об отстранении.
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ну да, ну да...
он же как свидетель проходит...- имел полное МОРАЛЬНОЕ право не писать...

Кличко просто подтерся им, так, на всякий случай...
Трус...
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Они оба правильно поступили. Просто у нас такое не принято.
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они оба поступили неправильно...
а Виталик еще и глупо....
Потому что сдавать своих соратников при первом испуге это верная полит.смерть...
Останется один скоро...- такие не нужны ни кому...
Пример - Михо с Грузии и его приключения в Украине...
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Они дождутся конца этого балагана, а потом Виталя начнет пить кровь из инициаторов. И дело даже не в том, что Паворозник чист, как младенец, не верю. Этот человек еще из строительной банды Омельченко в структуре, а это не бывает просто так. Пережил всех мэров в КГА. Но этот случай - поступок скотов, ничего не имеющее общего с законом.
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Поменять по и ро- це звиздецьььь ..... отримаэмо локоматива))))))
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А в Сингапуре и Китае таких ублюдков расстреливали .
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Предлагаете начать с секретаря офиса презедента 😀😀😀?
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Лена, кончай пить свою ореховую настойку 😀😀😀
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Это точно. Я тебя не цепляю , а ты без скандалов жить не можешь 😀😀😀
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Предлагаете начать с секретаря офиса презедента 😀😀😀?***

Грeшнo. Cтpacтнa пятницa. Бoйcя!
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Предлагаю начать с нуля - С Кучмы и Пинчука , Коломойского и Ахметова .
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ну да...- правда...
по убийствам и геноциду своего населения и народов в нем проживающих Китай занимает одно из первых мест...
Может уступает только бывшему СССР...
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😀😀😀

Сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.
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У Кличко и юмор не пошлый в отличии от ЗЕ
Кличко відсторонив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА на час слідства - Цензор.НЕТ 5478
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В москальской Киево-Печерской лавре неизвестны поэт нацарапал такое:
Человек человеку не враг
Но в намерениях самых благих
Если молится Богу дурак
Расшибаются лбы у других... Кличко відсторонив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА на час слідства - Цензор.НЕТ 9872
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Правильные решения начал принимать Виталик. Не иначе в президенты метит.
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