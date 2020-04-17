 Кличко відсторонив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА на час слідства

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

У повідомленні зазначається: "Друзі! Я говорив про те, що нікого не покриватиму. І, якщо хтось з чиновників винний в корупції, – буде відповідати за всією суворістю закону! Нікому і ніяких поблажок не буде. Нульова толерантність до корупції! Але, якщо хтось займається маніпуляціями і фабрикує справу, – нестиме не меншу відповідальність!



Міська влада - відкрита та завжди співпрацює з правоохоронними органами щодо запобігання корупції. В розслідуванні справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зокрема.



Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування.



Я вважаю це правильним кроком. Тому відстороню його від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА. Та розраховую на оперативне, об’єктивне і відкрите розслідування цієї справи. Справедливо та без політики!"

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Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.