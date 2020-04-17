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 Події, Здоров'я
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 У Нацполіції підтверджено 10 випадків захворювання на COVID-19, - голова Департаменту комунікацій МВС Шевченко

У Національній поліції зафіксовано наразі 10 випадків захворювання на COVID-19, у Державній прикордонній службі України – 1.

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми можемо говорити про один випадок підтвердженого захворювання у Державній прикордонній службі і 10 випадків, підтверджених, у Національній поліції", - сказав він.

Посадовець зазначив, що поліція і НГУ повністю забезпечені всіма необхідними засобами захисту.

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"Навіть із запасом у декілька днів. Цей параметр абсолютно забезпечений згідно з рішенням міністра внутрішніх справ", - зазначив Шевченко.

Нагадуємо, в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189929
 
 
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус, пишет РИА «Новости»
.По мнению Лукашенко, российские тесты часто дают ошибочные результаты.
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Дальше скрывать видно уже было невозможно. Неприлично на фоне остального населения выглядели.
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Поліцейські, на протязі півтора місяця, спілкувалися з сотнями людей, що повернулися з-за кордону, що могли бути інфікованими і лише кілька випадків? Теж саме про прикордонників та митників....
Чи то в мене вже синдром недовіри до цієї влади, чи просто недовіра до подібних висловлювань на підставі банальної логіки...
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Не надо было ловить людей которые убегали из больниц.
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пришло время поместить их в загородную обсервацию и пусть пишут новый "декамерон от авакова". итории тоже будут ещё те!
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