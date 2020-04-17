 У Нацполіції підтверджено 10 випадків захворювання COVID-19, - глава Департаменту комунікацій МВС Шевченко

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі ми можемо говорити про один випадок підтвердженого захворювання у Державній прикордонній службі і 10 випадків, підтверджених, у Національній поліції", - сказав він.

Посадовець зазначив, що поліція і НГУ повністю забезпечені всіма необхідними засобами захисту.

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"Навіть із запасом у декілька днів. Цей параметр абсолютно забезпечений згідно з рішенням міністра внутрішніх справ", - зазначив Шевченко.

Нагадуємо, в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.