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 Київські новини
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Все про:повітря (53) Київ (7723) Кличко (1134)

 "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що вперше в житті зіткнувся з настільки забрудненим повітрям у столиці.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив. Спочатку була така буря пилова, пориви вітру, і потім смог, дихати було неможливо", - сказав Кличко.

За словами мера, коли стала поширюватися інформація про те, що забруднення пов'язане з пожежами в зоні відчуження, він вночі виїхав до Чорнобиля, поспілкувався там із рятувальниками і перевірив виміри радіації.

"Нам пояснили фахівці, радіаційного забруднення немає. Проте, зараз така роза вітрів, що, справді, і торфовища горять, і багато лісів біля Києва, і з цим пов'язане забруднення повітря. І воно вже зайшло за рамки, небезпечні для здоров'я" , - сказав Кличко.

Мер припускає, що напрямок вітру зміниться вже через день, і дихати в Києві стане легше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189928
 
   
 Топ коментарі
 
Надо просто перестать пылить.
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Віталій на зеленському фоні виглядає неабияким оратором.)
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Цензор, що таке ?
Вирішили написати про Кличка після наркотичного блеяння "найвеличнішого" ?

Та ладно, викладайте, що воно ще там верзло ?
Чи більше ні на що не спромоглося ?
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О, так! Це геніальна його фраза! До сих пір з неї сміюся
Але в найвеличнішого такі "експромти", що навіть ця фраза Вітальки стає філософським трактатом! "Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха - Цензор.НЕТ 3232
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За 20 лет концентрация диоксида азота в пределах Киева выросла ... Токсичный смог может наблюдаться как осенью (туман плюс вредные вещества), так и зимой.
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а сегодня что, лучше? дымовая завеса над городом))
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Це справжнє випробування для людей.
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Кличко доверчивый человек . Его окружают ворюги и бандиты .Так может он и сам такой ?
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Спасибо за кинуху и память ушедших тех лет. Наталья Андрейченко тогда крепко сыграла и удивила народ. И фильм-тв сериал вышел совсем вне идеологии. А эта идеология так уже тогда настохерела всем. Правда прошло уже запросто лет 35 точно, а совки зараза как в той пословице, *Года идут---а дурь крепчает*. В мозгах в смысле. А то опять про кокс народ переспросит.
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На мой взгляд сегодня идеологии в фильмах значительно больше, чем в Совке 70-80-х.
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Так за то можно выбирать идеологию. Она ведь разная бывает. Что интересно---так то что когда много, так и выбирать не охота---а вдруг завтра лучше подвалит.
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ну а кличко проверяющий замеры радиации, это чистый нобель! )))
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Цензор, що таке ?
Вирішили написати про Кличка після наркотичного блеяння "найвеличнішого" ?

Та ладно, викладайте, що воно ще там верзло ?
Чи більше ні на що не спромоглося ?
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Віталій на зеленському фоні виглядає неабияким оратором.)
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"Цинічні бандери" та "окупація Україною Донбасу" - до чого тільки но допатякався цей зелений клован...
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Але ж не називав сепарню і кацапню повстанцями, правда ж ? І миру в фуйлових очах не віднайшов.
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Так он может с двадцатого дубля как харьковский Допа текст немного дебильный все же может проговорить?
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А что там нового изрек величайший? Р-ребята, я не в кур-рсе.
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фрейд розтлумачив би його марення, там "бородата бабця" перетворилася на акулу та погрожує з'їсти рештки його рейтингу..
"Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха - Цензор.НЕТ 677
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неспроста все це,відтоді як у нас з'явився президент всесвіту все йде шкереберть,може ну його на#уй?
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Мер хоч з киянами, за це його можна поважати, нажаль багато від нього не залежить в даній ситуації. А зелена шмаркля тіканула, як щур з коробаля.
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У нас Кличко по образованию физик, что "проверяет замеры радиации"?
Почему люди занимаются чем угодно, но не тем, о чем имеют хотя бы минимальное представление?
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"Перевіральщики" вимірювали "гамму", на яку реагує кожний, навіть дешевий побутовий прилад. Гамми не було. Проте у повітрі літали аерозолі та пил зі вмістом важких елементів, які випромінюють "альфу". Прилади, заточені на "альфу" має лише обмежена кількість професіоналів. Ось і вся коротка лекція, яку два дні тому мені прочитав справжній фахівець.
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35 лет бедный мается. А дети в Лос-Анджелесе тоскуют.
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Оставьте землю и лес в покое. И тогда пыли не будет. За тупость нужно расплачиваться
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я избрал и оплачиваю твой труд за свой комфорт,, меня не интересует как ты это сделаешь
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Выход есть - пусть разворачивает розу ветров.
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пусть предусматривает все розы в любое время, водой заливает где надо 24/7/365 оплачено
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А був??
Коли Чорнобиль рвонув??
Це було найхеровіше..
Вашої вини не було..
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пане Кличко, садіть лісосмуги на полях. Подзвоніть Шмигалю, Зеленському - бийте у всі дзвони - інакше Києву буде серйозна проблема. і Часто.
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На Україні в чотири рази більше розораної землі, ніж в Європі. 40% незаконних оранок. Ліс не спасе. Треба розібратися з землею також. Інакше будем збирати речі і бігти як кліматичні біженці
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а хто тут буде розбиратися? кому є до того діло?
рапортують скільки вони вторгували від експорту пшениць та кукурудзи.
Так і хочеться спитати: а що ви будет продавати через 10 років?
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Що будемо їсти вже зимою з такими темпами.
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Конечно впервые опустился на землю ,то ли ещё будет , ну думал что жизнь будет как в райском уголке великого боксёра ,а тут оказалась что должность не по зубам , главное вовремя уйти что бы не мешать
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Вчера Госдеп признал,Зеленский лусший презхедент Мира.Дональд Трамп готовить паздравитильную ТИЛИграмму Аркаше Райкину "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 9965
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Запорожье и Херсон затянуло СМОГом похлеще киевского,Кличко виноват... "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 2192 "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 2192
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а шо они думали , на дорогах без зимы наэкономили и делать ничо больше не надо
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БЛИН, а ведь Кличко реально ездит на работу на ВЕДОСИПЕДЕ
В отличии от ЗЕ- Голобородька
"Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 6735
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Вот Вам и причина, шо ЗЕ хочет выгнать Кличко из мэров
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Не пішов би він в дупу разом з своїми хотілками.Не осел Кличка ставив,не йому й виганяти.Краще Віталік,чим якась Беніна підстилка.Україну зебіли до ручки добивають,так їм ще й Київ для повного щастя знищити захотілося.Смоли гарячої зелі і його бородатій бабушці,а не Київ.
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когда я собирался покупать квартиру в Киеве, мой хороший знакомый и сведущий человек, сказал: в стоимость квадратного метра твоего жилья в Киеве, будет включено:
- все экологические проблемы города за 100 лет;
- все виды заболеваний твоих соседей, которыми они будут тебя изводить ежечасно;
- все виды скотства и коррупции, при помощи которых у тебя будут отбирать твое жилье или делать его дешевле; ..
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Виталя, первый раз - не пианист... второй раз - не первый раз...)
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Дед был живой еще,говрит сынок давай купим в Киеве сарай или гараж,бум Перестройку укреплять.Я грю.Батя,дарма праця,у киеве дерьма хватает и без нас... "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря - Цензор.НЕТ 250
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Веталь, шо там уже вчора вночи видбулося?
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Кличко, 35 лет живёт в Киеве?
На кого рассчитан этот звиздеж?
35 лет назад он впервые приехал в Украину, пожил в Броварах, потом Мюнхен, потом штаты...
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Не разрушайте прекрасную сказку - мэр выше вас, ему виднее.
Для того, чтобы смог нас не травил, его надо не вдыхать.
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Не знаю. Летом 2018 года, когда Потрошенка не мог потушить чернобыльский лес, было не лучше. Наоборот, ещё и жара, а окна открыть нельзя.... Так что не так уж всё плохо. Хоть прохладно в квартире. Так что не скулите.
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Тише, не мешайте пинать Зеленского. Он тут во всем всрався. Шо киянам внезапно так завоняло.Вот даже Виталику не спалось, сел на велосипед и покрутил педали на Чернобыль спросить чего это ему за 35 лет в Киеве не спится ночью и он смог.
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Пока мы с Московией в состоянии войны, такая муйня будет постоянной.
В воздухе должны дежурить дроны, должны быть наблюдательные вышки,
лес вокруг ЧАЭС должнен охраняться, сроки за поджог должны впечатлять любого.
И сельского дядьку, решившего по старинке поджечь траву, и диверсанта.
Лет 10-20 в зависимости от конкретных обстоятельств.

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