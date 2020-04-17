 "Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив", - Кличко про забруднення повітря

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я 35 років живу в Києві, і те, що вчора вночі відбувалося, я уперше пережив. Спочатку була така буря пилова, пориви вітру, і потім смог, дихати було неможливо", - сказав Кличко.
За словами мера, коли стала поширюватися інформація про те, що забруднення пов'язане з пожежами в зоні відчуження, він вночі виїхав до Чорнобиля, поспілкувався там із рятувальниками і перевірив виміри радіації.
"Нам пояснили фахівці, радіаційного забруднення немає. Проте, зараз така роза вітрів, що, справді, і торфовища горять, і багато лісів біля Києва, і з цим пов'язане забруднення повітря. І воно вже зайшло за рамки, небезпечні для здоров'я" , - сказав Кличко.
Мер припускає, що напрямок вітру зміниться вже через день, і дихати в Києві стане легше.
Але в найвеличнішого такі "експромти", що навіть ця фраза Вітальки стає філософським трактатом!
Вирішили написати про Кличка після наркотичного блеяння "найвеличнішого" ?
Та ладно, викладайте, що воно ще там верзло ?
Чи більше ні на що не спромоглося ?
Почему люди занимаются чем угодно, но не тем, о чем имеют хотя бы минимальное представление?
Коли Чорнобиль рвонув??
Це було найхеровіше..
Вашої вини не було..
рапортують скільки вони вторгували від експорту пшениць та кукурудзи.
Так і хочеться спитати: а що ви будет продавати через 10 років?
В отличии от ЗЕ- Голобородька
- все экологические проблемы города за 100 лет;
- все виды заболеваний твоих соседей, которыми они будут тебя изводить ежечасно;
- все виды скотства и коррупции, при помощи которых у тебя будут отбирать твое жилье или делать его дешевле; ..
На кого рассчитан этот звиздеж?
35 лет назад он впервые приехал в Украину, пожил в Броварах, потом Мюнхен, потом штаты...
Для того, чтобы смог нас не травил, его надо не вдыхать.
В воздухе должны дежурить дроны, должны быть наблюдательные вышки,
лес вокруг ЧАЭС должнен охраняться, сроки за поджог должны впечатлять любого.
И сельского дядьку, решившего по старинке поджечь траву, и диверсанта.
Лет 10-20 в зависимости от конкретных обстоятельств.