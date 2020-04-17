 Глава київської поліції Києва Крищенко, який захворів на коронавірус, іде на поправку, - Тандіт

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.
"Він у нормальному стані, йде на поправку, в хорошому настрої. Фактично він у віддаленому режимі продовжує працювати. Він саме цікавиться ситуацією з церквами зараз, ми в контакті з ним щодо Києва зокрема", - розповів він.
Тандіт не зміг назвати загальну кількість інфікованих правоохоронців в Україні, але зазначив, що летальних випадків не було.
Надо же, попов всех пересчитали, а своих цыплят по осени будут считать. А почему так ?.
Источник: https://censor.net.ua/n3189927