 Глава київської поліції Києва Крищенко, який захворів на коронавірус, іде на поправку, - Тандіт

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

"Він у нормальному стані, йде на поправку, в хорошому настрої. Фактично він у віддаленому режимі продовжує працювати. Він саме цікавиться ситуацією з церквами зараз, ми в контакті з ним щодо Києва зокрема", - розповів він.

Тандіт не зміг назвати загальну кількість інфікованих правоохоронців в Україні, але зазначив, що летальних випадків не було.

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