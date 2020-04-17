 Миття і знезараження рук на кожному етапі приготування, упаковки і збуту продуктів, - ЦГЗ опублікував рекомендації для доставщиків готової їжі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ЦГЗ.

У повідомленні зазначається: "Для підприємств громадського харчування, які продовжують працювати в режимі доставки, дуже важливо зменшити ризик зараження поверхонь і пакувальних матеріалів.

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), зокрема маски і рукавички, можуть бути ефективними для зменшення поширення вірусів, але тільки за умов правильного їх використання.

У харчовій галузі також необхідно запровадити режим фізичного дистанціювання і строгі гігієнічні та санітарні заходи, а також забезпечити миття та знезараження рук на кожному етапі приготування, упаковки і збуту продуктів харчування".

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У ЦГЗ зазначили: "COVID-19 є респіраторним захворюванням, яке передається через контакт людини з людиною і через прямий контакт, коли інфікована людина кашляє або чхає.

Поки немає жодних доказів того, що віруси, які викликають респіраторні захворювання, передаються через їжу.

Оскільки дихальні краплі занадто важкі, щоб циркулювати в повітрі, вони приземляються на предмети і поверхні, які оточують заражену людину.

Людина може заразитися, доторкнувшись до забрудненої поверхні, предмета або руки інфікованої людини, а потім доторкнувшись до власного рота, носа чи ока. Це може статися, наприклад, при дотиках до ручок дверей або потиску рук, а потім дотику до обличчя після цього.

COVID-19 може зберігати життєздатність до 72 годин на пластику і нержавіючій сталі, до чотирьох годин на міді і до 24 годин на картоні. Дослідження проводилися в лабораторних умовах (контрольована відносна вологість і температура) і їх слід обережно трактувати в реальному середовищі".

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