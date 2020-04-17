 В Італії відзначають уповільнення темпів поширення коронавірусу, проте смертність від COVID-19 не знижується

Про це повідомили в п'ятницю в італійській Службі цивільної оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За останню добу в Італії діагностували 3 тис. 493 випадки зараження COVID-19, що майже на 300 випадків менше, ніж напередодні. Водночас відзначається зростання летальних випадків. У п'ятницю в країні зафіксували 575 випадків смерті тоді як у четвер - 525.
Всього в країні від початку епідемії виявили 172 тис. 434 зараження COVID-19, 22 745 тих, що заразилися померли.
Директор римського департаменту з інфекційних захворювань Джованні Реццо зі свого боку зазначив, що "вірус не зникає", незважаючи на зниження кількості випадків зараження інфекційним захворюванням.
Нагадуємо, Італія запровадила обмеження на пересування громадян чотири тижні тому. В рамках заходів по боротьбі з коронавірусом в Італії не працюють школи та університети, закриторесторани, кафе і майже всі магазини, призупинено роботу музеїв, театрів і кінотеатрів. Ці заходи триватимуть мінімум до 3 травня.
Італія стоїть на другому місці за кількістю смертей пацієнтів із коронавірусом після США.
Сравните даже с Беларусью. Там зараженных больше, чем в Украине. А население в 4,5 раза меньше. Как такое может быть? Просто там тесты делают, а у нас нет. Богатый человек может сделать платный тест в коммерческом медучреждении. А бедному остается только надеяться на крепкий иммунитет.