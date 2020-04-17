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 В Італії відзначають уповільнення темпів поширення коронавірусу, проте смертність від COVID-19 не знижується

В Італії спостерігається зниження динаміки щодобового зараження COVID-19.

Про це повідомили в п'ятницю в італійській Службі цивільної оборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За останню добу в Італії діагностували 3 тис. 493 випадки зараження COVID-19, що майже на 300 випадків менше, ніж напередодні. Водночас відзначається зростання летальних випадків. У п'ятницю в країні зафіксували 575 випадків смерті тоді як у четвер - 525.

Всього в країні від початку епідемії виявили 172 тис. 434 зараження COVID-19, 22 745 тих, що заразилися померли.

Директор римського департаменту з інфекційних захворювань Джованні Реццо зі свого боку зазначив, що "вірус не зникає", незважаючи на зниження кількості випадків зараження інфекційним захворюванням.

Нагадуємо, Італія запровадила обмеження на пересування громадян чотири тижні тому. В рамках заходів по боротьбі з коронавірусом в Італії не працюють школи та університети, закриторесторани, кафе і майже всі магазини, призупинено роботу музеїв, театрів і кінотеатрів. Ці заходи триватимуть мінімум до 3 травня.

Італія стоїть на другому місці за кількістю смертей пацієнтів із коронавірусом після США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189925
 
 
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Как так вы ж европейский союз и такие смерти? У вас развитая система здравоохрания да и и всё остальное.
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А у нас, в больнице персоналу даже масок не выдают....А какая у нас смертность это на уровне государственной тайны . И то фуфло, которое нам толкают, означает лишь одно, поза страуса...ю
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а пойди все итальянцы неделю назад на пасхальные мессы, имели бы все шансы уже сегодня уравнять смертность з новоинфицированностью.
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Потому что смертность, это результат заражённости 2 недельной давности.
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3,5 тыс. заражений в сутки. Инкубационный период ок. 14 дней. Как их столько назаражалось, если в Италии уже месяц тотальный карантин.
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У Німеччині - 4203 померлих, в Італії - 22745. Виникає багато запитань до медичної системи Італії. Складається враження, що вона не лікує, а вбиває людей.
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Я уверен, что у нас все намного хуже. Просто тесты обычным людям не делают. Тесты делают политикам, чиновникам, богачам в платных клинках. А простой человек либо сам выживет, либо нет. Дохлых смердов никто не считает.

Сравните даже с Беларусью. Там зараженных больше, чем в Украине. А население в 4,5 раза меньше. Как такое может быть? Просто там тесты делают, а у нас нет. Богатый человек может сделать платный тест в коммерческом медучреждении. А бедному остается только надеяться на крепкий иммунитет.
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ВОЗ и мед,диагностика достигли такого уровня,что в мире здоровых людей почти не осталось... В Італії відзначають уповільнення темпів поширення коронавірусу, проте смертність від COVID-19 не знижується - Цензор.НЕТ 7141
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