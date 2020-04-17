 Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ. Шустер і Зеленський порівняли партію "Слуга народу" з кораблем, який разом з усією країною потрапив в "ідеальний шторм" пандемії коронавірусу й економічної кризи.
"Від самого початку я надав можливість, щоб це був дуже міцний корабель для цих людей і для цієї команди, яка на борту цього корабля. І головна задача, головне завдання для цього корабля — просто йти вперед. ...Я надав їм можливість. Якщо вони хочуть іти вперед, навіть коли є такий шторм — вони підуть", - сказав Зеленський.
При цьому, за словами президента, у Верховній Раді багато "акул".
"У цьому штормі, у цьому океані, у цій Верховній раді, дуже багато акул, Савік. Дуже багато там людей плавають і все хочуть домовитись з усією командою. Всі знають, що зі мною жодна акула не зможе домовитись. А люди — вони різні", - сказав Зеленський.
"Всі хочуть, щоб цей корабель потонув. Всі хочуть", - додав він.
Ну не брехло ????
В. Зеленський
Після цього Савік Шустер зрозумів, що клієнт поплив та швидко припинив спілкування...
#ШефірШоу на Україна24
"сам ...идараз" подумал ЗЕля. 🤣
Цытаты великих людей.
Чи є спонсори серед тутешніх зебілів?
он часто любит улыбаться своей широкой пастью