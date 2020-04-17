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 Політика України
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Все про:ВР (7516) Зеленський (5090) Слуга народу (805)

 Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував майбутнє своєї політичної партії "Слуга народу".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ. Шустер і Зеленський порівняли партію "Слуга народу" з кораблем, який разом з усією країною потрапив в "ідеальний шторм" пандемії коронавірусу й економічної кризи.

"Від самого початку я надав можливість, щоб це був дуже міцний корабель для цих людей і для цієї команди, яка на борту цього корабля. І головна задача, головне завдання для цього корабля — просто йти вперед. ...Я надав їм можливість. Якщо вони хочуть іти вперед, навіть коли є такий шторм — вони підуть", - сказав Зеленський.

При цьому, за словами президента, у Верховній Раді багато "акул".

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"У цьому штормі, у цьому океані, у цій Верховній раді, дуже багато акул, Савік. Дуже багато там людей плавають і все хочуть домовитись з усією командою. Всі знають, що зі мною жодна акула не зможе домовитись. А люди — вони різні", - сказав Зеленський.

"Всі хочуть, щоб цей корабель потонув. Всі хочуть", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189924
 
 
 Топ коментарі
 
Ти головне пісюн у воду не пхай...Чи пхай...
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Дивись не всцись, горе капітан.
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КТО(!!!) писал преЗеденту эти «опусы»?!........
Это же ЖЕСТЬ, что оно говорит........☹️
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Голосує разом з мертвечуком, ніби коаліцією,і втірає, що з акулами не домовляється.
Ну не брехло ????
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слуга народа - не корабль, а вонючее дерьмо.
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Всі хочуть у ВР, щоб цей корабель (СН) потонув. Всі, більшість

В. Зеленський

Після цього Савік Шустер зрозумів, що клієнт поплив та швидко припинив спілкування...

#ШефірШоу на Україна24
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"передоз" подумал Савик
"сам ...идараз" подумал ЗЕля. 🤣
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Отдайте этого дебила на растерзание Стасу Домбровскому.
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если Стас Домбровский это кобель породы ротвеллер, то с большой радостью Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9116
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Дарма зеленський хвилюється за долю свого корабля, лайно не тоне.
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Какой вред акула может нанести кораблю. Корабль это военный, парусник или подводная лодка. Гражданские все суда?
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ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ ПОРОДИВ САМ.КОРОНАВІРУС-ВІДМАЗКА НА ЯКУ СПИШЕ ВСІ НЕВДАЧІ.ПРЕЗИДЕНТ-КАЗУС.
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Україна - це корабель. А "СН" - це пором без дна.
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"Если сушка - это бублик, то я его съем(с)
Цытаты великих людей.
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Кораблю "СН" необхідне ось таке оснащення.
Чи є спонсори серед тутешніх зебілів?
Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8393
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Объясните неучу что акулы не питаются кораблями
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ИДИОТ НЕ ПОНИМАЕТ ЗНАЧЕНИЕ ФРАЗЫ "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ", В ВОПРОСЕ КОТОРЫЙ ЭТОМУ ТУПОМУ ИШАКУ ЗАДАЛИ ! ОНО ДЕБИЛЬНОЕ, ОШИБКА ПРИРОДЫ.
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там не акул багато, - там багато дибілів, бо набирали у слуги народу всякий зброд, бо навіть ні програми ні ідеї не було у вас, тай немає
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По уровню интеллектуальности, текст писала лично Мендель
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Обосраный "капитан" со такими же дружками ведут корабль к кораблекрушению,а виноваты "акулы".
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Віслюк прогундосив і втік, а ось друга частина Слабоди слова була дуже цікавою. Та про це чомусь Цензор мовчить.
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А записи/стенограмму этой Свободы слова можно где-то прочитать?
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Зєля боїться акул, але не бачить айсбергів.
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***... шо воно верзе... ну хоча б думало хоч трохи про те, що йому напИсали
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Зеленскай на канале олигарха рассказывает отом, что ни один олигарх с ним не договорицца Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4364
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самого главного "акула" звать Петро Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1315
он часто любит улыбаться своей широкой пастью Якщо "Слуга народу" - це корабель, то у Верховній Раді дуже багато акул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1315
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