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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном
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 Німеччина передасть ДСНС спецавтомобіль, дозиметри і пожежні рукави для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні

За дорученням Федерального уряду Німецьке товариство міжнародного співробітництва передасть, починаючи з 17 квітня, Державній службі України з надзвичайних ситуацій спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж у Чорнобильській зоні.

Про це повідомляється на сайті посольства ФРН в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Німеччина передасть ДСНС спецавтомобіль, дозиметри і пожежні рукави для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні 01

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Допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності і близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових і рослинних пожеж. Допомога становить 230 тис. євро.

Від імені Федерального уряду Німеччини ДСНС отримала минулого тижня для боротьби з COVID-19 захисні маски, захисні костюми, а також переносні дезінфікуючі апарати на суму 175 тис. євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189923
 
   
 Топ коментарі
 
Может реально запросить помощь в ЕС, что бы помогли нам с этими пожарами, а то как то сами мы не справляемся.
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олень, ягель - - это на твоей исконной паРаша.сру...
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Наши самолеты ведь тушили пожары в Австралии, хоть это писец как далеко.
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Вова по пути из германии это путину или китайцам продаст.вангую
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Может реально запросить помощь в ЕС, что бы помогли нам с этими пожарами, а то как то сами мы не справляемся.
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Наши самолеты ведь тушили пожары в Австралии, хоть это писец как далеко.
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а как же вяликая украинская кацмическая держава янгеля, макарова? сами не могут?
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олень, ягель - - это на твоей исконной паРаша.сру...
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Пусть Коломойский или Ахметов купят с десяток пожарных авто, не сбеднеют.
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Шоб беня что то купил , тем более для народа.вы еще снега летом попросите
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Беня тот еще поц, конечно. Но в том страшном 2014 он заправлял танки и вертолеты, остановившие русскую мразь.
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Хоть я не порохо и не зелебот, но скажу: если сразу много людей заболеет одной и той же болезнью, в больницах образуется очередь и всем врачей не хватит, пусть даже врачи и обрудование у них самые лучшие будут.
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Я про то что Европа это цивилизация должно быть предусмотрено и расположено ко всему. Но получается все наоборот заболеваний в Италии и Испании больше всего.
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От скажіть, у кого ще болить серце, коли ви читаєте такі новини? Що ж це у нас за така держава, що немає масок, у громадян, лікарі лікують, без нормального захисту, пожежні воюють із вогнем, в Зо-км зоні, без нормального захисту...Ходимо, по всьому світу, жебракуємо, випрошуємо. Країні, де живуть найбагатші люди в Європі, Німеччина передає 80 дозиметрів...
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Громадяни голосують постійно за якесь лайно , а за це відповідно і нагорода - життя в тім самим лайні...
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Вова готов принимать с любой стороны и в любом количестве.
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Сейчас не июнь, и даже не май. На улице - откровенно холодно и сыро, молний не было.
Кто-то всерьез верит, что оно случайно "вдруг" стало так много и одновременно гореть и все больше вдоль границы с прорашистской Беларусью?
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Начальство говорит, ваши сельчане мусор жгут(что за зиму скопился).
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