 Німеччина передасть ДСНС спецавтомобіль, дозиметри і пожежні рукави для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні

Про це повідомляється на сайті посольства ФРН в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності і близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових і рослинних пожеж. Допомога становить 230 тис. євро.
Від імені Федерального уряду Німеччини ДСНС отримала минулого тижня для боротьби з COVID-19 захисні маски, захисні костюми, а також переносні дезінфікуючі апарати на суму 175 тис. євро.
Кто-то всерьез верит, что оно случайно "вдруг" стало так много и одновременно гореть и все больше вдоль границы с прорашистской Беларусью?