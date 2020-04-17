 Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані рейтингу компані IQAir.
При допустимій нормі індексу забруднення в 50 в української столиці цей показник становить 324.
У п'ятірку рейтингу, крім Києва, також увійшли китайські Шанхай, Чунцин і Ханчжоу, а також тайський Чіангмай. Зазначимо, що якість повітря в цих містах удвічі краща, ніж у Києві.
Киев в 2 раза грязнее самых грязных городов мира
Зеленое чучело скачет рассказывая, что имея силовой блок + монобольшинсттво, не способно НИЧЕГО поделать. Так НЕХРЕНА ты лезло во власть?
Але чого можна було очикувати, коли воно почало з брехні та порушення законів? Маємо те, що маємо (с)
Ну хоть поливальные машины выпустите, падлы!