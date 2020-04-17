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 Київські новини, Здоров'я
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 Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям

Київ увечері в п'ятницю знову став містом із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані рейтингу компані IQAir.

При допустимій нормі індексу забруднення в 50 в української столиці цей показник становить 324.

У п'ятірку рейтингу, крім Києва, також увійшли китайські Шанхай, Чунцин і Ханчжоу, а також тайський Чіангмай. Зазначимо, що якість повітря в цих містах удвічі краща, ніж у Києві.

Читайте також: У повітрі Києва спостерігається поступова нормалізація ситуації, - КМДА про смог у столиці

Увечері 17 квітня Київ знову очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189922
 
 
 Топ коментарі
 
1000 больных врачей коронавирусом
Киев в 2 раза грязнее самых грязных городов мира

Зеленое чучело скачет рассказывая, что имея силовой блок + монобольшинсттво, не способно НИЧЕГО поделать. Так НЕХРЕНА ты лезло во власть?
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Так вони ще й репетували про те, що лікарні готові до пандемії! От тільки кількість захворівших лікарів спростовує всю цю зелену брехню!
Але чого можна було очикувати, коли воно почало з брехні та порушення законів? Маємо те, що маємо (с)
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у виталия такое умное лицо.словно он защищает свой диплом
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1000 больных врачей коронавирусом
Киев в 2 раза грязнее самых грязных городов мира

Зеленое чучело скачет рассказывая, что имея силовой блок + монобольшинсттво, не способно НИЧЕГО поделать. Так НЕХРЕНА ты лезло во власть?
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Так вони ще й репетували про те, що лікарні готові до пандемії! От тільки кількість захворівших лікарів спростовує всю цю зелену брехню!
Але чого можна було очикувати, коли воно почало з брехні та порушення законів? Маємо те, що маємо (с)
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Вопрос- и вам ещё в Европу идти?
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Кто поджёг голосиевский лес?! Очень похоже, что это всё диверсии. Диверсанты пользуются моментом, что засуха и ветер на Киев.
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Леса жгут, а скоморох отжигает в Карпатах.
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Нужно вылавливать и покуда ввесь ущерб не выплатит с тюряги невыпускать.
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Кабзда Киеву с таким мэром и Украине с таким президентом. Нуна разрешить выбирать только плательщикам ЕСВ и подоходного налога.
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Это впервые с 987 года, когда в городе беда, а местная власть даже не пытается что либо сделать.
Ну хоть поливальные машины выпустите, падлы!
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остается только молить Бога про дождь! не пойдет дождь -нам хана.
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А тут откат есть? Нет? Ну тогда ничего делать не будем. Когда мост надо построить, мы подтянемся. Миллиарда два можем распилить
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