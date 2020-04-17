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 Політика України
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Все про:Зеленський (5090) місцеві вибори (166) Донбас (15761) мінські угоди (1790)

 Вийдуть війська, ми зайдемо. Потім - кордон, потім - вибори, - Зеленський озвучив план реінтеграції Донбасу

Президент Володимир Зеленський озвучив своє бачення повернення контролю над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Подаємо відповідь президента, що стосується питання про реінтеграцію окупованих територій, повністю.

"Великий результат — повернемо наші території. Виведення буде військ, незаконних озброєних формувань. Обов'язково будемо контролювати наш кордон з РФ. І обов'язково там пройдуть вибори.

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Хоча всі говорять про місцеві вибори. Я розумію, що це дуже важливо. Але важливо отримати свою територію перш за все.

Коли ти отримуєш свою територію, треба не забувати... тому що ми завжди кажемо: а кордон? Коли ми будемо його контролювати?

Ми знаєте що? А коли ми всіх людей, яких катували там довгі вже роки - а коли ми їх побачимо? Чи вони мертві - то повернемо їх батькам і вшануємо їх пам'ять. Чи вони, дай Боже, живі.

Як це можна зробити? Треба мати доступ туди. Тому для мене найголовніше: вийдуть війська, і ми зайдемо. Якщо ми зайдемо - ми одразу повернемо своїх людей до життя. До життя. Потім - кордон. Потім - вибори", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189921
 
   
 Топ коментарі
 
Пока что войска ВЫВОДИШЬ ТЫ, кретин гундосый!
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план реинтеграции ДонбассаВыйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 9724
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Эстессно, у порохоботов в отличие от зеленых одноклеточных есть мозги.
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Я так понимаю, что в ОФФысе ПреЗЕдент по нечетным числам Президентом работает ЗЕ, а по четным - ермак т.к. один говорит одно, а подписывает бумаги с совершенно противоположной концепцией другой
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ПРИПУСТИМ АМЕРИКАНЦІ ЧИ НІМЦІ ОТРИМАЮТЬ ВАКЦИНУ.ТОДІ РОСІЯНАМ КАЖУТЬ-ДАЄМ ВАКЦИНУ В ОБМІН НА ПОВЕРНЕННЯ ДОНБАСУ І КРИМУ.ЦЕ САМА РЕАЛЬНА ІДЕЯ.САМ ДОБРОВІЛЬНО ПУТІН ЦЬОГО НЕ ЗРОБИТЬ.ТІЛЬКИ ВИМУШЕНО.
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Маячня. Монолог недалекого проросійського клоуна.
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в цьому плані не хватає одного пункту: Зе ідуть на йух
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Блин, как классно, даже у мой список покупок будет конкретней и подробней этого плана.
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Враньё . А в реале они 11 марта подписали, что орки - сторона конфликта и будут с ним и разговаривать, а рашка - типо - не при делах. То есть наглое предательство Украины.
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Зеленский или прикидывается.или действительно не понимает.что "войска" выведены НЕ БУДУТ.Во-первых потому,что их.типа,"там нет" (о российских).а останется на месте "народная милиция" из ОРДЛО.ТО ЕСТЬ ТЕ ВОЙСКА ОСТАНУТСЯ и напрямую будут подчиняться местной власти,а не Киеву по условиям нового субъектного образования в составе Украины.которое закрепится таки в конституции Украины по требованию Путина.
не секрет,что Зеленский идёт по той линии,которую начертил путин.всё это делается под предлогом восстановления мира (а для Зеленского для апплодисментов как "голубю мира".Что ещё артисту важней?).Для этого и нужны поэтапные шаги,начиная от слепленной "формулы Штайнмайера" до создания "консультативного совета" с легализацией ОРДЛО (подписи Ермака Зеленский НЕ ОТЗЫВАЛ),тихая договорённость о возврате водопоставок в Крым (тоже не исключает)........
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