 Вийдуть війська, ми зайдемо. Потім - кордон, потім - вибори, - Зеленський озвучив план реінтеграції Донбасу

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Подаємо відповідь президента, що стосується питання про реінтеграцію окупованих територій, повністю.
"Великий результат — повернемо наші території. Виведення буде військ, незаконних озброєних формувань. Обов'язково будемо контролювати наш кордон з РФ. І обов'язково там пройдуть вибори.
Хоча всі говорять про місцеві вибори. Я розумію, що це дуже важливо. Але важливо отримати свою територію перш за все.
Коли ти отримуєш свою територію, треба не забувати... тому що ми завжди кажемо: а кордон? Коли ми будемо його контролювати?
Ми знаєте що? А коли ми всіх людей, яких катували там довгі вже роки - а коли ми їх побачимо? Чи вони мертві - то повернемо їх батькам і вшануємо їх пам'ять. Чи вони, дай Боже, живі.
Як це можна зробити? Треба мати доступ туди. Тому для мене найголовніше: вийдуть війська, і ми зайдемо. Якщо ми зайдемо - ми одразу повернемо своїх людей до життя. До життя. Потім - кордон. Потім - вибори", - сказав Зеленський.
не секрет,что Зеленский идёт по той линии,которую начертил путин.всё это делается под предлогом восстановления мира (а для Зеленского для апплодисментов как "голубю мира".Что ещё артисту важней?).Для этого и нужны поэтапные шаги,начиная от слепленной "формулы Штайнмайера" до создания "консультативного совета" с легализацией ОРДЛО (подписи Ермака Зеленский НЕ ОТЗЫВАЛ),тихая договорённость о возврате водопоставок в Крым (тоже не исключает)........