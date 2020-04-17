 Вийдуть війська, ми зайдемо. Потім - кордон, потім - вибори, - Зеленський озвучив план реінтеграції Донбасу

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Подаємо відповідь президента, що стосується питання про реінтеграцію окупованих територій, повністю.

"Великий результат — повернемо наші території. Виведення буде військ, незаконних озброєних формувань. Обов'язково будемо контролювати наш кордон з РФ. І обов'язково там пройдуть вибори.

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Хоча всі говорять про місцеві вибори. Я розумію, що це дуже важливо. Але важливо отримати свою територію перш за все.

Коли ти отримуєш свою територію, треба не забувати... тому що ми завжди кажемо: а кордон? Коли ми будемо його контролювати?

Ми знаєте що? А коли ми всіх людей, яких катували там довгі вже роки - а коли ми їх побачимо? Чи вони мертві - то повернемо їх батькам і вшануємо їх пам'ять. Чи вони, дай Боже, живі.

Як це можна зробити? Треба мати доступ туди. Тому для мене найголовніше: вийдуть війська, і ми зайдемо. Якщо ми зайдемо - ми одразу повернемо своїх людей до життя. До життя. Потім - кордон. Потім - вибори", - сказав Зеленський.