 Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені. Чому? Тому що частково людей потрібно буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які для нас дуже важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення в травні щодо транспорту. Тобто, такі речі будуть, якщо не буде дуже великої хвилі", - сказав він.
Зеленський ще раз закликав українців залишатися вдома на Великдень і підкреслив, що саме від цього залежатиме, знімуть чи не зніматимуть карантин.
если ничего не случится
складывается впечатление что в самом нищем государстве европы
при нулевой поддержке государства шансы сдохнуть от голода выше чем от короновируса
столько просчетов, одни только маски, проданные крадуцким чего стоят.. и все замалчивается..
горит лес в Чернобыле, и здесь власти врут, что все нормально..
голобродько - вали обратно на сцену, клоунада во власти не для Украины..
ну що ты Перестройка два струна? нету колбасы и бухла?давай накатим по одной,глядишь КоронвиРУС тоже станет БУХОЙ...
Если хронических заболеваний нет, то все будут жить переболев и приобрев иммунитет будут жить. Вирусологов и иммунологов слушать надо власти, а не запугивать народ.
Или другие цели стоят, на колени решили украинцев поставить?
Зеленский 2016 год.Пора Зелю в тюрьму сажать...
ти вже вискакував на прес конференції, з обвинуваченням людей у скоєнні вбивства, а тепер не знаєте як зам'яти й тримаєте за гратами...
ніфіга ти не політик й не будеш їм ніколи, бо ти дешевий клован, що полює за аплодисментами...
Не каждый может ответить, какой сегодня день карантина.
Многие уже спились со счета
+ Краще не піаритись бо при таких карантинних мірах COVID-19 в Україні розтягнеться до Серпня, інакше соціальна свобода і Летальність Тисячами, але за 1 місяць перехворіє вся країна