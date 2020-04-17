EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  5601  63
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5090) карантин (3046) COVID-19 (3924) коронавірус (2661)

 Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський

Пом'якшення карантинних обмежень відбудеться, якщо після Великодня не буде стрімкого зростання кількості хворих COVID-19.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені. Чому? Тому що частково людей потрібно буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які для нас дуже важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення в травні щодо транспорту. Тобто, такі речі будуть, якщо не буде дуже великої хвилі", - сказав він.

Зеленський ще раз закликав українців залишатися вдома на Великдень і підкреслив, що саме від цього залежатиме, знімуть чи не зніматимуть карантин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо люди підуть на Великдень до церкви, захворіти на коронавірус можуть від 2% до 10% українців, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189920
 
 
 Топ коментарі
 
Ніякої конкретики. Недорозуміння, а не президент.
 показати весь коментар
 
Криклий говорит, что общественный транспорт пустят в июле . Кто из вас врет по срокам? Похоже, что бубочка.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Має мова йти не про пом'якшення а про відміну незаконних рішень влади по запровадженню карантину! Конституція України забороняє вводити обмеження прав та свобод, а влада порушує Конституцію України і не збирається вводити особливий правовий режим! Отже ми маємо ту саму ситуацію що і за часів порошенка - війна йде а ми не реагуємо, епідемія йде а ми не реагуємо! Чим влада Зеленського відрізняється від влади порошенка? Ті самі незаконні дії та неефективні рішення, та сама непрофесійність та відсутність стратегії і тактики!
 показати весь коментар
 
 
Конституция разрешает вводить карантин. Точка.
 показати весь коментар
 
Влада може вводити карантин якщо це не обмежує права та свободи громадян України та осіб які на законних підставах перебувають на території України! Поки що влада замість карантину вводить реальні обмеження прав і свобод громадян України та інших країн, але справжнього карантину влада ввести не може, бо не контролює ситуацію в країні! Немає можливості влада забезпечити виконання всіх прийнятих нею карантинних обмежень і через це всі ці обмеження неефективні і тупі! Карантин має сенс вводити коли є в достатній кількості хоча б елементарні тестові системи та лабораторії, щоб можна було більш менш реально відділити хворих від здорових! А влада не може відділити хворих бо не може масово перевірити населення і більш менш достовірно діагностувати вірус! Тому сенсу вводити карантинні обмеження немає ніякого абсолютно! Кого обмежувати? Як контролювати ефективність прийнятих заходів? Як планувати і проводити боротьбу з хворобою коли не володієш ситуацією і не маєш інструментів навіть промоніторити реальний стан? Найбільш правильно діє в даній ситуації влада Швеції яка не приймає необдуманих рішень, поки не розуміє як вони мають працювати і не бачать їх ефективність на прикладах інших країн! А інші країни показують повну неефективність карантинних заходів, бо в них захворюваність така ж як і в Швеції, яка ніяких карантинів не вводила!
 показати весь коментар
 
В якій статті Конституції написано про карантин можете підказати? Ніяк не можу знайти.
 показати весь коментар
 
24 апреля-раз!,24 апреля-два!... Кто дольше!🔊
 показати весь коментар
 
посоны,прикрутите ему намордник скотчем штоли уже
 показати весь коментар
 
 
можемо корону йому на голові лопатою поправити Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2898
 показати весь коментар
 
 
Вова тебе уже с трудом верят твои 73% и лично беня уже перестраховался,назначив своего премьера
 показати весь коментар
 
 
Ніякої конкретики. Недорозуміння, а не президент.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот какой конкретики тебе нужно? Он и так много чего обещал. Никто не знает как дальше будет развиваться ситуация. Будь реалистом.
 показати весь коментар
 
Для тих хто в танку - в Харкові громадський транспорт, як працював так і працює ніяких обмежень - 100 осіб в вагоні набиваються. Буде така кількість заражень - що Ухань стане Вуханем.
 показати весь коментар
 
 
со вторника контора выходит на работу решением генерального
если ничего не случится
складывается впечатление что в самом нищем государстве европы
при нулевой поддержке государства шансы сдохнуть от голода выше чем от короновируса
 показати весь коментар
 
 
Вы знаете , после этого клоуна , уже и смеяться разучился.кто пережил украинский карантин - тот в цирке не смеётся
 показати весь коментар
 
 
Криклий говорит, что общественный транспорт пустят в июле . Кто из вас врет по срокам? Похоже, что бубочка.
 показати весь коментар
 
 
Карантин и Самоизоляция быдла,это новая Мировая революция чЛенина Сралина.... Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897 Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897
 показати весь коментар
 
 
Не нужно ни патронов ни снярядов,быдло само сдалось в ПЛЕН
 показати весь коментар
 
 
Карантин снимут только после 9-го мая: главное - не дать украинцам считать свою победу победой.
 показати весь коментар
 
а транспорт общественный в июне запустят? что это за смягчение? для кого??
 показати весь коментар
 
 
голобородько давно заслужил импичмент..
столько просчетов, одни только маски, проданные крадуцким чего стоят.. и все замалчивается..
горит лес в Чернобыле, и здесь власти врут, что все нормально..
голобродько - вали обратно на сцену, клоунада во власти не для Украины..
 показати весь коментар
 
 
толково! шоб уже 26-го нарід массово мог рвонуть на гробки!
 показати весь коментар
 
 
9 мая Япония отметит день победы над быдлом,что отметит советское дерьмо,смотрите журналы Мицубиши,Панасоник и Джапан моторс
 показати весь коментар
 
 
Количество заболевших пока идёт по нарастающей. В стране где лечат исключительно самоизоляцией и каждый день завозят тысячи свежих зомбаков.. Откуда взяться спаду заболеваемости?
 показати весь коментар
 
 
это чес, никто карантин снимать до 24 не будет, его могут только усилить.
 показати весь коментар
 
 
Шариков заходит к Швондеру в гости с пузырем водки и говорит :
ну що ты Перестройка два струна? нету колбасы и бухла?давай накатим по одной,глядишь КоронвиРУС тоже станет БУХОЙ...
 показати весь коментар
 
 
Контролировать народ страхом обычно удается недолго. Каждые сутки от туберкулёза умирает в среднем 11 человек, от пневмонии после гриппа в разы больше.
Если хронических заболеваний нет, то все будут жить переболев и приобрев иммунитет будут жить. Вирусологов и иммунологов слушать надо власти, а не запугивать народ.
Или другие цели стоят, на колени решили украинцев поставить?
 показати весь коментар
 
 
Что он сделал? Он 5 лет ничего не делал! Он довел страну до того, что народ проголосовал за кого попало. Слуг народа где собирали и какой был отбор? Маємо те, що маємо/Кравчук/
 показати весь коментар
 
 
Два дебила это сила Кравчук Кучма,те че надо Матросов???
 показати весь коментар
 
Если вы поддались на российскую пропаганду и поверили, в то что он ничего не делал, а на самом деле сделал больше, чем другие за 30 лет, то это ваша ошибка . И надо признать свою ошибку , а не навязывать ее другим.
 показати весь коментар
 
после 24, благодаря мудрой политике нашего президента только всё начнётся всерьёз.
 показати весь коментар
 
 
чЛЕНИН придя к власти в дохлом СССре имел всего 4,64 % голосов в ДЕРЬМЕ,зато утопил в КРОВИ рюсскае ДЕРЬМО...Может ПОВТОРИМ???
 показати весь коментар
 
 
За пропаганду того, что запрещено можно и ответить по полной.
 показати весь коментар
 
Украина це Повия
Зеленский 2016 год.Пора Зелю в тюрьму сажать... Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7773
 показати весь коментар
 
 
24 апреля по Марсианскому календарю... Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8214 хоть бы с Ляшком договорились , шоб брехать монописуально..
 показати весь коментар
 
 
Смех рожал сам Зеленский 15 лет,теперь с этого быдла буду смеяться я... Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4575
 показати весь коментар
 
Смеяться над страной когда ее убивают Кремлевские Хмыри может только дебил...
 показати весь коментар
 
 
Победобесие пройдет, аж после 9 мая может чуток мешканцям нашей страны уменьшат гнет. Думаю без первых фруктов ягод оставят пересічних громадян. А что будет то в супермаркетах по конячим ценам.
 показати весь коментар
 
 
нафіга ти, вова...чка... знов біжиш навипередки зі здоровим глуздом???
ти вже вискакував на прес конференції, з обвинуваченням людей у скоєнні вбивства, а тепер не знаєте як зам'яти й тримаєте за гратами...
ніфіга ти не політик й не будеш їм ніколи, бо ти дешевий клован, що полює за аплодисментами...
 показати весь коментар
 
Я не сторонник Зели.Но когда соевая команда во главе с дурепой Супрун уничтожали украинскую медицину это называлось реформой. А когда ее не стало и пришла эпидемия, то виноват Зеля. Хотя, тех тупорылый, которых он привел к власти тоже не нужно сбрасывать со счетов. Что может предложить Зеля .Выбор небольшой Домашний арест или медучреждение, в котором даже маски и респираторы не выдают.....
 показати весь коментар
 
 
полностью согласен с вами. и этот колапс в медицине - последовательные действия винницких мыролюбцев. именно на соевом реформисте лежит вина за за убийство украинского здравоохранения.
 показати весь коментар
 
 
Та сними уже ту маску. Он ее хоть меняет? 😆😂
 показати весь коментар
 
Маска должна быть зелёного цвета 😂😆
 показати весь коментар
 
***
Не каждый может ответить, какой сегодня день карантина.
Многие уже спились со счета
 показати весь коментар
 
+
+ Краще не піаритись бо при таких карантинних мірах COVID-19 в Україні розтягнеться до Серпня, інакше соціальна свобода і Летальність Тисячами, але за 1 місяць перехворіє вся країна
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору