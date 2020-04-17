 Карантин можуть почати пом'якшувати після 24 квітня, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені. Чому? Тому що частково людей потрібно буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які для нас дуже важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення в травні щодо транспорту. Тобто, такі речі будуть, якщо не буде дуже великої хвилі", - сказав він.

Зеленський ще раз закликав українців залишатися вдома на Великдень і підкреслив, що саме від цього залежатиме, знімуть чи не зніматимуть карантин.

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