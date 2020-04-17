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 Економіка
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Все про:авіація (491) авіасполучення (248) Криклій (126)

 Для повернення української авіації до докризового стану знадобиться два роки, - Криклій

Після карантину в Україні, викликаного пандемією коронавірусу, авіація повернеться до докризового стану через два роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі 24 каналу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Повернутися до докризового режиму ... особливо в галузі авіації, наші прогнози - для цього буде потрібно ще додатково два роки", - заявив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для відновлення колишнього авіатрафіку після карантину в Україні знадобиться близько двох років, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189918
 
 
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Наверное с такой помошницей он уже летает в облаках.
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Потрібно відновити внутрішнє та міжнародне авіасполучення і допускати до авіаперельотів пасажирів як мають медичну довідку про відсутність коронавірусу. Це врятує авіакомпанії та нормалізує роботу туристичного бізнесу.
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та шо, нормалёк, беня ж слугам сказал, пацаны, шоб прибарахлиться надо хотя бы годик у этого народа продержатся
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Лично,я,за стюардесс переживаю.Они такие хорошенькие.
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Шо ренессанса уже не будет прям этим летом?

Опять не получилось... Имеют право на ошибку.
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Вероятно , это на той планете , где за одну минуту на Земле проходит 7 лет ...
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