 Для повернення української авіації до докризового стану знадобиться два роки, - Криклій

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі 24 каналу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Повернутися до докризового режиму ... особливо в галузі авіації, наші прогнози - для цього буде потрібно ще додатково два роки", - заявив міністр.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі 24 каналу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Повернутися до докризового режиму ... особливо в галузі авіації, наші прогнози - для цього буде потрібно ще додатково два роки", - заявив міністр.
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