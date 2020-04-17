 "Зараз це як кров для організму", - Зеленський розповів, чи може Україна вижити без кредиту МВФ

Про це Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи може Україна вижити без кредиту МВФ, Зеленський відповів так: "Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати? А навіщо нам довести ситуацію до дефолту? А навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато".
За словами президента, зараз підтримка МВФ особливо важлива для країни. "Якщо б це було в інші часи, якщо б було спокійно, ми могли б про це говорити — вигідно нам, невигідно нам. Зараз це як кров для організму людини", — сказав він.
За словами Зеленського, йдеться про отримання в загальній сумі близько 8-10 млрд доларів. Це не тільки гроші МВФ, а й також кошти Світового банку, Європейського Союзу, кредити під вигідні відсотки.
"Я розмовляю майже щодня з лідерами інших країн. З ОАЕ, Азербайджаном, з Канадою, доречі, вдячний також Ангелі Меркель, із Німеччиною. Ми розмовляємо. Тобто, у нас буде більше грошей. Всі вони прив'язуються тільки до одного — і США в тому числі. Вони кажуть: буде, ми підтримуємо. Десь це гуманітарна допомога, десь це пільгові кредитні гроші на підтримку економіки України. Залежить від сигналу. Який сигнал для них? Один. Меморандум з МВФ", — сказав Зеленський.
Президент пояснив, що для підписання меморандуму з МВФ Україна мала виконати дві умови: відкрити ринок землі й ухвалити закон про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам. Зеленський обурений кількістю поправок, які депутати внесли до банківського законопроєкту.
"16000 поправок! Жодного закону, я в цьому впевнений. А до цього була земля — там було більше 5 тисяч. Скажіть мені, будь ласка: за всі роки існування незалежної України чи були законопроекти, в яких було від 5 до 16 тисяч правок від депутатів Верховної Ради?" — запитав він
Volodymyr Ariev
@VolodymyrAriev
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Зеленський у Шустера обурюється 16000+ поправками, поданими до «антиколомойського» закону, необхідного для уникнення дефолту і катастрофи України.
Хочу нагадати, що 15732 поправки подали депутати, яких в ВР привів сам Зеленський.
Відповідальність за це несе лише він сам.
Иначе у быдла, которое выбрало зеленского президентов, случится когнитивный диссонанс...
Неужели ты такой слепой? Слепому и не решительному нельзя быть президентом.
Меморандум з МВФ стає сигналом для отримання іншої допомоги, розповів президент Володимир Зеленський в ефірі телеканалу "Україна 24".
Зеленський розповів подробиці про програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом.
"Зараз ми домовилися. Мінімум $8 млрд від МВФ плюс Світовий банк. Мінімум, тому що в цілому МВФ, Світовий банк, гроші Європейського Союзу, це десь програма $10 млрд. Але розраховуємо хоча б на 8", - сказав Зеленський.
За його словами, отримання грошей від МВФ також допоможе отримати кошти від інших держав у вигляді пільгових кредитів та гуманітарної допомоги. Меморандум з МВФ стає в такому випадку сигналом для інших країн.
https://espreso.tv/news/2020/04/17/zaraz_my_domovylysya_minimum_8_mlrd_vid_mvf_plyus_svitovyy_bank_zelenskyy