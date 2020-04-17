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 Економіка
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Все про:законопроєкт (1002) Зеленський (5090) МВФ (765)

 "Зараз це як кров для організму", - Зеленський розповів, чи може Україна вижити без кредиту МВФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна зараз не може собі дозволити міркувати про те, вигідний чи невигідний їй кредит Міжнародного валютного фонду.

Про це Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи може Україна вижити без кредиту МВФ, Зеленський відповів так: "Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати? А навіщо нам довести ситуацію до дефолту? А навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато".

За словами президента, зараз підтримка МВФ особливо важлива для країни. "Якщо б це було в інші часи, якщо б було спокійно, ми могли б про це говорити — вигідно нам, невигідно нам. Зараз це як кров для організму людини", — сказав він.

За словами Зеленського, йдеться про отримання в загальній сумі близько 8-10 млрд доларів. Це не тільки гроші МВФ, а й також кошти Світового банку, Європейського Союзу, кредити під вигідні відсотки.

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"Я розмовляю майже щодня з лідерами інших країн. З ОАЕ, Азербайджаном, з Канадою, доречі, вдячний також Ангелі Меркель, із Німеччиною. Ми розмовляємо. Тобто, у нас буде більше грошей. Всі вони прив'язуються тільки до одного — і США в тому числі. Вони кажуть: буде, ми підтримуємо. Десь це гуманітарна допомога, десь це пільгові кредитні гроші на підтримку економіки України. Залежить від сигналу. Який сигнал для них? Один. Меморандум з МВФ", — сказав Зеленський.

Президент пояснив, що для підписання меморандуму з МВФ Україна мала виконати дві умови: відкрити ринок землі й ухвалити закон про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам. Зеленський обурений кількістю поправок, які депутати внесли до банківського законопроєкту.

"16000 поправок! Жодного закону, я в цьому впевнений. А до цього була земля — там було більше 5 тисяч. Скажіть мені, будь ласка: за всі роки існування незалежної України чи були законопроекти, в яких було від 5 до 16 тисяч правок від депутатів Верховної Ради?" — запитав він

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189916
 
   
 Топ коментарі
 
А в сериале для де...лов все было так красиво "Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 4983
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"Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ - Цензор.НЕТ 5274 Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·30 мин

Зеленський у Шустера обурюється 16000+ поправками, поданими до «антиколомойського» закону, необхідного для уникнення дефолту і катастрофи України.

Хочу нагадати, що 15732 поправки подали депутати, яких в ВР привів сам Зеленський.

Відповідальність за це несе лише він сам.
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Такое ощущение что Зеленский не президент, а пустое место. По всем вопросам ничего не может порешать.
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так ему денег давали, а зелю сегодня-завтра скинут, скажут болт вам, как рашке, которая дала 3 млрд януковичу
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меня удивляют некоторые комментаторы , ищут врагов , ну ошиблись люди и уже покаялись
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Зачем "искать" врагов? Они у нас на виду...
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Зелень, "ти просто пи@диш наші гроші" (с)
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Зеленский в 2019г. получил страну с ростом ВВП и полным бюджетом, в стране не было безработицы, люди начали машины, квартиры покупать...
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То естьваЗЕлин в жопу МВФ, на потеху *****, не пошлет? А ***** согласовал такое безобразие? Или часть денег МВФ как при овоще уйдет в кремль?
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Просто начали в разы больше воровать вот и вся проблема.
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Срочно нужно переснимать серию Слуги Народа, где голобородько посылает МВФ...
Иначе у быдла, которое выбрало зеленского президентов, случится когнитивный диссонанс...
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не давать деньги и усе , посмотрим куда клоун побежит
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Если он один туда побежит, то попупного ветра в опу, а вот если всех нас туда потащит, то беда (((((
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Для початку потрібно вийти на трибуну ВР і попросити пробачення у Пороха за весь бруд який вилив на нього,а також повинні попросити пробачення в мене і таких як я(23%) ті ,хто на нас лив всіляке лайно,лише за те,що ми підтримували Пороха і не зате,що це --ПАНАЦЕЯ,а тому,що на той момент ліпше НЕБУЛО!!!! А зараз,що не почитаєш пост,то таке враження,що тут одні ПОРОХОБОТИ ,а деж та Зелена маса(73%),де вони!!!! Деякі сьогодні вже перефарбувались і як нівчім небувало гонять на Зе,можна переліковувати їх ніки,але це недасть ніякого результату. Будем молитись,щоб гірше нестало
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Да запросто Украина обойдётся без кредита, но только лишь с одним условием, если не будете воровать, и по 100 - 300 тысяч не будете зарплаты получать.
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просят транш, потому что на эти зарплаты деньги заканчиваются
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Зеленский, у тебя кровопийцы под боком. Каждый месяц сосут минимум по 15 млрд. гривен.
Неужели ты такой слепой? Слепому и не решительному нельзя быть президентом.
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Що воно верзе? Він хоча б спочатку дізнався що таке МВФ та як використовуються його кошти. Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Видно Бєня придумав іншу схему - в котрій ЗЕ місця не відведено (бо куйло здувся і 100млрд. не дасть), Напевне що так, бо більше місяця ЗЕ чітко не говорив про "антиколомойский закон" і конкретну співпрацю з МВФ. Тільки зараз почав і то з ************ - "Где-то это гуманитарная помощь, где это льготные кредитные деньги " Источник: https://censor.net.ua/n3189916
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Единственное что его спасёт, это если он обьявит, что начинает готовить закон о переходе страны , на 2х палатный парламент и убирает Президенство в Украине, как не эффективную систему управления! А также закон о народовладьи, и отзыве депутата!
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И кто эти законы будет делать ? Монобольшинство ? И это вопрос не одного года.
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И кто же это за год сделал из Украины труп, нуждающийся в переливании крови?
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УТОЧНЕННЯ

Меморандум з МВФ стає сигналом для отримання іншої допомоги, розповів президент Володимир Зеленський в ефірі телеканалу "Україна 24".
Зеленський розповів подробиці про програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом.
"Зараз ми домовилися. Мінімум $8 млрд від МВФ плюс Світовий банк. Мінімум, тому що в цілому МВФ, Світовий банк, гроші Європейського Союзу, це десь програма $10 млрд. Але розраховуємо хоча б на 8", - сказав Зеленський.
За його словами, отримання грошей від МВФ також допоможе отримати кошти від інших держав у вигляді пільгових кредитів та гуманітарної допомоги. Меморандум з МВФ стає в такому випадку сигналом для інших країн.
https://espreso.tv/news/2020/04/17/zaraz_my_domovylysya_minimum_8_mlrd_vid_mvf_plyus_svitovyy_bank_zelenskyy
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а слабо без кредита обойтись? вы ж гении экономики - суперуспешные и супперпрофессиональные (воры) в турборежиме
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