 "Зараз це як кров для організму", - Зеленський розповів, чи може Україна вижити без кредиту МВФ

Про це Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи може Україна вижити без кредиту МВФ, Зеленський відповів так: "Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати? А навіщо нам довести ситуацію до дефолту? А навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато".

За словами президента, зараз підтримка МВФ особливо важлива для країни. "Якщо б це було в інші часи, якщо б було спокійно, ми могли б про це говорити — вигідно нам, невигідно нам. Зараз це як кров для організму людини", — сказав він.

За словами Зеленського, йдеться про отримання в загальній сумі близько 8-10 млрд доларів. Це не тільки гроші МВФ, а й також кошти Світового банку, Європейського Союзу, кредити під вигідні відсотки.

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"Я розмовляю майже щодня з лідерами інших країн. З ОАЕ, Азербайджаном, з Канадою, доречі, вдячний також Ангелі Меркель, із Німеччиною. Ми розмовляємо. Тобто, у нас буде більше грошей. Всі вони прив'язуються тільки до одного — і США в тому числі. Вони кажуть: буде, ми підтримуємо. Десь це гуманітарна допомога, десь це пільгові кредитні гроші на підтримку економіки України. Залежить від сигналу. Який сигнал для них? Один. Меморандум з МВФ", — сказав Зеленський.

Президент пояснив, що для підписання меморандуму з МВФ Україна мала виконати дві умови: відкрити ринок землі й ухвалити закон про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам. Зеленський обурений кількістю поправок, які депутати внесли до банківського законопроєкту.

"16000 поправок! Жодного закону, я в цьому впевнений. А до цього була земля — там було більше 5 тисяч. Скажіть мені, будь ласка: за всі роки існування незалежної України чи були законопроекти, в яких було від 5 до 16 тисяч правок від депутатів Верховної Ради?" — запитав він