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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2040) боєприпаси (987) Луганщина (1974) Офіс генерального прокурора (230)

 Біля позицій ЗСУ на Луганщині виявлено протипіхотну вистрибуючу міну російського виробництва, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували черговий факт поставки Російською Федерацією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням у Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Біля позицій ЗСУ на Луганщині виявлено протипіхотну вистрибуючу міну російського виробництва, - прокуратура 01

"Під час розмінування територій поблизу бойових позицій ЗСУ, розташованих в с. Кримське Новоайдарського району Луганської області, було виявлено військовий засіб ураження виробництва РФ ОЗМ-72 - протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження. Згаданий боєприпас не виготовляється в Україні і не перебуває на озброєнні Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Біля позицій ЗСУ на Луганщині виявлено протипіхотну вистрибуючу міну російського виробництва, - прокуратура 02

За даними слідства, міни такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих РФ.

Біля позицій ЗСУ на Луганщині виявлено протипіхотну вистрибуючу міну російського виробництва, - прокуратура 03

Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення агресивної війни, а також порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України). Надалі вони будуть передаватися в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території України.

Дивіться також: На Луганщині збито російський безпілотник "Застава", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189915
 
 
 Топ коментарі
 
Та який там "ізобрєлі"... Німці подібні міни ще у Другу Світову застосовували... "Шпрінгмінен"... Чіпляєш "розтяжку, вириваєш чеку, спрацьовує спочатку "вишибний" заряд, що підкидає міну на метра півтора, а потім вона вибухає... Паскудна штука...
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Скількі же ети кондомі всякого гівна ізобрели?
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А ржавая булавка на последнем фото для чего ?
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так из земли ж извлекли, а не с базы хранения
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Наверное вместо чеки. Да и если проржавеет - самоликвидация
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Скількі же ети кондомі всякого гівна ізобрели?
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Та який там "ізобрєлі"... Німці подібні міни ще у Другу Світову застосовували... "Шпрінгмінен"... Чіпляєш "розтяжку, вириваєш чеку, спрацьовує спочатку "вишибний" заряд, що підкидає міну на метра півтора, а потім вона вибухає... Паскудна штука...
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как раз хотел написать, откуда конструкцию дидыспиндили )
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При совдепии ,,изобрели,, и в Афганистане на своих таких минах подрывались
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выпрыгивающая мина российского производства

Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7034 Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6294
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Тоже вещественное доказательство. Интересно, если найдут европейское оружие, не стоящее на вооружении Украины, то Европа тоже замешана?
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Много ли на отброссии осталось трактористов для Донбасса , а то джавелины у нас лежат -ждут использования?
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Украина - суверенное государство. Имеет право закупать на законных основаниях хоть мечи джидаев.
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пехотные мины из Украины давно все уничтожены или вывезены в Россию.
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сепаров ****** и закапивают.. они потом детонируют на ваш вонючий язик.
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А зачем их уничтожали? или сгорели вместе со складами?
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Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются", 11.04.20 19:07Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
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Похоже, что этот черепичный парень нереально крут! Это я о том, что он втихаря от всех убрал или сменил президента РФ и его команду! Ведь это они на пару с шоколадным зайцем (со слов шифера) затеяли войну, чтобы срубить бабла, и наш т.н. "херой" их всех убрал. Ай да моська!
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У фашистов была шпринг мина, теперь она у рашистов
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Их с 16-го находят

https://www.depo.ua/rus/war/yak-viglyadae-smertonosna-vidma-yaku-vorog-zastosovue-proti-20072016084900
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..очень паскудная штука...- но у меня в 15-ом в северодонецке появились откуда-то - из сватово привез..- видать старые совдеповские запасы...
там в неразберихе и на своих озм-ках не только кабанчики-зайцы-лисы подрывались..- сменщики нечасто оставляли карты минных полей...(((
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русские чудовища, тупиковая ветка гуманистического развития человечества. Ненавижу
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