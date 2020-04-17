 Біля позицій ЗСУ на Луганщині виявлено протипіхотну вистрибуючу міну російського виробництва, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Під час розмінування територій поблизу бойових позицій ЗСУ, розташованих в с. Кримське Новоайдарського району Луганської області, було виявлено військовий засіб ураження виробництва РФ ОЗМ-72 - протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження. Згаданий боєприпас не виготовляється в Україні і не перебуває на озброєнні Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.
За даними слідства, міни такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих РФ.
Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення агресивної війни, а також порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України). Надалі вони будуть передаватися в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території України.
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https://en.wikipedia.org/wiki/M18_Claymore_mine
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
https://www.depo.ua/rus/war/yak-viglyadae-smertonosna-vidma-yaku-vorog-zastosovue-proti-20072016084900
там в неразберихе и на своих озм-ках не только кабанчики-зайцы-лисы подрывались..- сменщики нечасто оставляли карты минных полей...(((