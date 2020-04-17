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 Суспільство, Здоров'я
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 Третя смерть у Лаврі - від коронавірусу помер монах Никодим, який прибув раніше з Почаєва

У Києво-Печерській Лаврі внаслідок коронавірусної інфекції помер монах Никодим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Києво-Печерської Лаври.

"Також із великим сумом повідомляємо, що помер насельник Лаври монах Никодим, який нещодавно прибув у Лавру зі Свято-Духового скиту Почаївської лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що після проходження лікування від коронавірусу в Лавру повертаються шість монахів, їхній стан здоров'я задовільний.

"Брати перебуватимуть у спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду в м.Києві. За здоров'ям братії постійно спостерігатимуть лікарі", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189914
 
   
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А вторая новость Вадику до с.аки, так как венерическая у него уже несколько лет.
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Прочитав новость и имя, так и понял быть мему
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Папа Римский Франциск, призывая к соблюдению карантинных мероприятий и соглашаясь с необходимостью провести Пасху без посещения церкви в этом году (в порядке исключения, исходя из ситуации), напомнил верующим :

Бог прощает всегда, люди - иногда, природа - никогда.

УПЦ (МП) поставила вопросы кассовой выручки пасхальных праздников - 2020 выше здравого смысла и вышеуказанной простой истины. Результат закономерен - уже 3 премии Дарвина.
Злорадствовать не буду, в отличие от многих на ветке, хотя и считаю УПЦ (МП) в значительной части духовенства глубоко враждебной Украине организацией. Но ситуация закономерна.

Плюс надо бы поставить вопрос, скольким заражениям в Киеве способствовала Лавра и определить её (УПЦ МП) имущественную ответственность за нарушение постановления КМ Украины №211 от 11.03.20 г. (с изменениями) о запрете массовых религиозных мероприятий в связи с карантином. Ибо жадность лечится только "рублём" (гривней, долларом, евро или что там у святош в загашниках имеется).
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Чого тільки Папа Франциск? Митрополит Православної церкви України Епіфаній, верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав також закликали вірян не відвідувати храми на Пасху.
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А вот и Судный День!Бегом на исповедь,наперегонки.Маски не забудьте!!!
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Этого пускать в Лавру без очереди, у него с головой плохо
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Бог звільняє лавру.
атеїсти скажуть: сопадєніє.
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Как атеист скажу, что это вовсе не совпадение, а закономерный итог мракобесия, тупизны и твердолобого чванства рпцшных попов.
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Мабуть, готуються звільнити Лавру для ПЦУ...
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как сказал бы любой матерый-натасканный православный - "воля божья"
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в беларуси бацка перетрахивал подчинённых, в лавре - сначала монахи друг дружку, а теперь ковирус всех их по очереди )
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А все потому что мало поклоны били, иконы недоцелованные опять же..
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пусть все попы УПЦ МП и РПЦ сдохнут!!!.. и мир станет чище!
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100 пудово - но вот куда "наши" Идиоты денуться - что в те кацапосекты ходят...
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помер никодим-та и ..й с ним
кладь яво в гроб
мать яво .б
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пошел в преисподнюю очередной насильник никодим из ФСБ - РПЦ, который призывал заражать украинцев друга друга вирусом, а теперь самосвяты-раскольники вражеского недогосударства предлагают соболезновать и сыпать бабло на подрывную деятельность против Украины-Руси.
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До відома - тільки що говорив з товаришем... Його дружина - з Гродненщини. Телефонувала туди, матері. Мати сказала - "Бреше бацька... Мруть люди від короновірусу, пишуть інші діагнози...".
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Тебе это зачем,юрконсул? Ты бы еще в ********* друзьям перезвонил.
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Старший Прапорщик Никодим - ФСБ кАцапия....- ну и фУй с ним ... сколько их там еще в живых осталось...
А наши Врачи могут "почистить" засланных казачков - "лечением"... Третья смерть в Лавре - от коронавируса скончался монах Никодим, прибывший ранее из Почаева - Цензор.НЕТ 1402
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За что им такое, может где то сильно нагрешили.
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Устали ждать помолиться за Пашку-мерседеса. Уже и гармошку прикупили!
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Момню эту точилу с этим кренделем в рясе, только водитель еще был
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"Шахтер" во время вынужденного отпуска за свой счёт по поводу карантина 😂
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Ещё гифку де гроб роняют))))) Бугагага))))))
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Описание ушедшего Никодима печальна , не многословна . Видать корона не его , бес попутал .
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Та какая разніца ? Головне що зменшується московська агентура .
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Це якась кара Божа на московських попів перед святою Пасхою.
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Нічого страшного . Буває .
Недотримувався карантину , позорнік .
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