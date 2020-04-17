 Третя смерть у Лаврі - від коронавірусу помер монах Никодим, який прибув раніше з Почаєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Києво-Печерської Лаври.
"Також із великим сумом повідомляємо, що помер насельник Лаври монах Никодим, який нещодавно прибув у Лавру зі Свято-Духового скиту Почаївської лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що після проходження лікування від коронавірусу в Лавру повертаються шість монахів, їхній стан здоров'я задовільний.
"Брати перебуватимуть у спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду в м.Києві. За здоров'ям братії постійно спостерігатимуть лікарі", - сказано в повідомленні.
Бог прощает всегда, люди - иногда, природа - никогда.
УПЦ (МП) поставила вопросы кассовой выручки пасхальных праздников - 2020 выше здравого смысла и вышеуказанной простой истины. Результат закономерен - уже 3 премии Дарвина.
Злорадствовать не буду, в отличие от многих на ветке, хотя и считаю УПЦ (МП) в значительной части духовенства глубоко враждебной Украине организацией. Но ситуация закономерна.
Плюс надо бы поставить вопрос, скольким заражениям в Киеве способствовала Лавра и определить её (УПЦ МП) имущественную ответственность за нарушение постановления КМ Украины №211 от 11.03.20 г. (с изменениями) о запрете массовых религиозных мероприятий в связи с карантином. Ибо жадность лечится только "рублём" (гривней, долларом, евро или что там у святош в загашниках имеется).
атеїсти скажуть: сопадєніє.
кладь яво в гроб
мать яво .б
А наши Врачи могут "почистить" засланных казачков - "лечением"...
Недотримувався карантину , позорнік .