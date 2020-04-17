 Третя смерть у Лаврі - від коронавірусу помер монах Никодим, який прибув раніше з Почаєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Києво-Печерської Лаври.

"Також із великим сумом повідомляємо, що помер насельник Лаври монах Никодим, який нещодавно прибув у Лавру зі Свято-Духового скиту Почаївської лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що після проходження лікування від коронавірусу в Лавру повертаються шість монахів, їхній стан здоров'я задовільний.

"Брати перебуватимуть у спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду в м.Києві. За здоров'ям братії постійно спостерігатимуть лікарі", - сказано в повідомленні.

Читайте також: До Лаври за 2 години приїхало 4 швидкі. ВIДЕО