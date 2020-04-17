EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  2355  8
Все про:ДБР (1083) Головань Ігор (42)

 "ДБР шахрує з місцем перебування слідчих підрозділів", - адвокат Головань

Адвокат Ігор Головань заявив про те, що Державне бюро розслідувань у різних документах вказує різні адреси слідчих підрозділів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Головань зазначив: "ДБР продовжує шахраювати з місцезнаходженням слідчих підрозділів.

Я вже публікував датовані 07 квітня відповіді про начебто чинність фейкового наказу №310, відповідно до тексту якого слідчі підрозділи ДБР булі віртуально переміщені з Шевченківського району у Печерський.

У той же час стало відомо, що у ДБР з’явився інший наказ № 113, яким слідчі підрозділи було розкидано по районам столиці.

Читайте також: Нинішнє керівництво ДБР так само відпрацьовує політичне замовлення, як і ексдиректор Труба, - адвокати Порошенка

Зокрема, Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках опинилося на Борисоглібській, 18, у Подільському районі Києва.

Чиновники з ДБР, вже за звичкою нахабно порушуючи закон, розпорядилися чужими приміщеннями (відповідно до реєстрів Борисоглібська, 18 - Адміністративна будівля Генеральної прокуратури України)".

Адвокат продолжил: "Голова Подільського районного суду міста Києва появі у межах територіальної юрисдикції одіозної контори був настільки не радий, що публічно закликав Президента і всіх начальників, кого зміг згадати, прибрати ДБР з Подолу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

І вже станом на вчора перший і другий відділи Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках перескочили з Подолу на Печерськ на вулицю Панаса Мирного, 28.

Виявляється, до Наказу № 113 від 07.04.2020р. Про визначення місць розташуваня органів досудового розслідування Центрального апарату Державного бюро розслідувань вже встигли внести зміни.

А ДБР, як ми знаємо, настільки прозоре, що зміни ті доведеться кліщами з них видирати.

Ця легкість переміщень цілих підрозділів туди сюди свідчить про те, що реальне місцезнаходження слідчих підрозділів ДБР не має нічого спільного з папірцями, що їх час від часу підписує керівництво цієї контори".

Читайте також: Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка

ДБР шахрує з місцем перебування слідчих підрозділів, - адвокат Головань 01
ДБР шахрує з місцем перебування слідчих підрозділів, - адвокат Головань 02
ДБР шахрує з місцем перебування слідчих підрозділів, - адвокат Головань 03
ДБР шахрує з місцем перебування слідчих підрозділів, - адвокат Головань 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189913
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Куди їм портнов сказав - туди й пишуть ГБР мошенничает с местонахождением следственных подразделений, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5911
 показати весь коментар
 
 
ГБР мошенничает... Этого достаточно.
 показати весь коментар
 
 
Полагаю, что не мошеники, очень уж интеллектуальная оценка адвокатом.
 показати весь коментар
 
ну не мoгут oни указатъ свoй адрес ул. Большая Лубянка 2
 показати весь коментар
 
хотілось би вірити , що прийде час - і всі ті покидщьки сьогоднішні - холуї, та васали продажні реально "сядуть" на серйозні терміни ...- багато би за це "дав"...
 показати весь коментар
 
Адвокату заморочки.Он взялся за дело,являясь решалой в одном суде, а тут надо налаживать связи в другом.Непонятки.Да и судам некомфорт.Тут ещё придется и по закону судить.
 показати весь коментар
 
Зелені дуже самовпевнені, роблять, що хочуть, бо народ все дівіряє і довіряє. Маю сумнів в народному розумі.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору