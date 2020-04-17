 "ДБР шахрує з місцем перебування слідчих підрозділів", - адвокат Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Головань зазначив: "ДБР продовжує шахраювати з місцезнаходженням слідчих підрозділів.

Я вже публікував датовані 07 квітня відповіді про начебто чинність фейкового наказу №310, відповідно до тексту якого слідчі підрозділи ДБР булі віртуально переміщені з Шевченківського району у Печерський.

У той же час стало відомо, що у ДБР з’явився інший наказ № 113, яким слідчі підрозділи було розкидано по районам столиці.

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Зокрема, Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках опинилося на Борисоглібській, 18, у Подільському районі Києва.

Чиновники з ДБР, вже за звичкою нахабно порушуючи закон, розпорядилися чужими приміщеннями (відповідно до реєстрів Борисоглібська, 18 - Адміністративна будівля Генеральної прокуратури України)".

Адвокат продолжил: "Голова Подільського районного суду міста Києва появі у межах територіальної юрисдикції одіозної контори був настільки не радий, що публічно закликав Президента і всіх начальників, кого зміг згадати, прибрати ДБР з Подолу.

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І вже станом на вчора перший і другий відділи Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках перескочили з Подолу на Печерськ на вулицю Панаса Мирного, 28.

Виявляється, до Наказу № 113 від 07.04.2020р. Про визначення місць розташуваня органів досудового розслідування Центрального апарату Державного бюро розслідувань вже встигли внести зміни.

А ДБР, як ми знаємо, настільки прозоре, що зміни ті доведеться кліщами з них видирати.

Ця легкість переміщень цілих підрозділів туди сюди свідчить про те, що реальне місцезнаходження слідчих підрозділів ДБР не має нічого спільного з папірцями, що їх час від часу підписує керівництво цієї контори".

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