 "ДБР шахрує з місцем перебування слідчих підрозділів", - адвокат Головань

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Головань зазначив: "ДБР продовжує шахраювати з місцезнаходженням слідчих підрозділів.
Я вже публікував датовані 07 квітня відповіді про начебто чинність фейкового наказу №310, відповідно до тексту якого слідчі підрозділи ДБР булі віртуально переміщені з Шевченківського району у Печерський.
У той же час стало відомо, що у ДБР з’явився інший наказ № 113, яким слідчі підрозділи було розкидано по районам столиці.
Зокрема, Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках опинилося на Борисоглібській, 18, у Подільському районі Києва.
Чиновники з ДБР, вже за звичкою нахабно порушуючи закон, розпорядилися чужими приміщеннями (відповідно до реєстрів Борисоглібська, 18 - Адміністративна будівля Генеральної прокуратури України)".
Адвокат продолжил: "Голова Подільського районного суду міста Києва появі у межах територіальної юрисдикції одіозної контори був настільки не радий, що публічно закликав Президента і всіх начальників, кого зміг згадати, прибрати ДБР з Подолу.
І вже станом на вчора перший і другий відділи Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках перескочили з Подолу на Печерськ на вулицю Панаса Мирного, 28.
Виявляється, до Наказу № 113 від 07.04.2020р. Про визначення місць розташуваня органів досудового розслідування Центрального апарату Державного бюро розслідувань вже встигли внести зміни.
А ДБР, як ми знаємо, настільки прозоре, що зміни ті доведеться кліщами з них видирати.
Ця легкість переміщень цілих підрозділів туди сюди свідчить про те, що реальне місцезнаходження слідчих підрозділів ДБР не має нічого спільного з папірцями, що їх час від часу підписує керівництво цієї контори".