 Якщо люди підуть на Великдень до церкви, захворіти на коронавірус можуть від 2% до 10% українців, - Зеленський

Про це президента України Володимир Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас 4,5 тис хворих, із них 150 летальних. Ми бачимо одне: якщо велике скупчення, і хвиля може з'явитися саме після Великодня, ми можемо бачити страшну статистику - від 2 до 10 відсотків хворого населення", - сказав Зеленський.
За словами глави держави, в цій ситуації медики можуть опинитися в ситуації, коли вони будуть змушені вибирати, кому з пацієнтів жити, а кому вмирати.
"2 відсотки впродовж усього терміну - це вже більш-менш. Якщо 10 відсотків - це складна ситуація. А зараз ми ситуацію дуже непогано контролюємо", - додав президент.
Зеленський закликає українців залишатися на Великдень вдома, підкреслюючи, що це питання виживання.
"Терпіння. І хоч раз відреагувати не серцем, а саме розумом", - закликав він громадян.
Хоть поржом ©
Хуже не будет ©
Мешканка Сіетла (США) Дженніфер Аллер стала першою людиною у світі, на якій випробовують експериментальну вакцину від коронавірусу.
Вакцину, яка має назву мРНК-1273 розробили в Сіетлі спільно з біотехнологічною компанією Moderna. Разом з пані Аллер до тестування залучать ще 44 добровольці. Перед цим вакцину успішно протестували на тваринах.
Аллер розповідає, що у перший у неї трохи піднялася температура. На другий - боліла рука. Але після цього все нормалізувалося. «Це було як звичайне щеплення від грипу», - каже вона
Сама вакцина потребує двох щеплень з інтервалом 28 днів. Рідні Аллер пишаються своєю родичкою, а діти вважають її зіркою
В Италии - 0,3 % населения заболело короновирусом и сейчас идёт спад эпидемии.
В США - 0, 2 % населения и идёт уже спад.
...
в мире - 0,025 %
Зеленский хочет сказать, что у нас может заболеть 4 млн. населения (10% от всего населения)?Но это полный бред.
Ибо даже в США с 330 млн. населения заболело аж 680 тыс....
заслужил
Юрій Каракай
- Ну подумаешь, клоун!
А вы только представьте, если б президентом был... э-э...гм. Да.
Чи у вас поліція тільки по одиноким плавцям спеціалізується, а попи то недоторкана каста?
Що за соплі? Збіговисько більше десяти - розігнали по домівках, організаторів збіговиська на примусовий карантин (обсИрацію) за гратчане віконечка.