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 Суспільство
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 Якщо люди підуть на Великдень до церкви, захворіти на коронавірус можуть від 2% до 10% українців, - Зеленський

Після Великодня Україна може накрити хвиля захворюваності COVID-19. Навантаження у вигляді 2% хворих від усього населення система охорони здоров'я витримає. А якщо захворіє кожен десятий, медикам доведеться вирішувати, кому жити, а кому вмирати.

Про це президента України Володимир Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас 4,5 тис хворих, із них 150 летальних. Ми бачимо одне: якщо велике скупчення, і хвиля може з'явитися саме після Великодня, ми можемо бачити страшну статистику - від 2 до 10 відсотків хворого населення", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, в цій ситуації медики можуть опинитися в ситуації, коли вони будуть змушені вибирати, кому з пацієнтів жити, а кому вмирати.

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"2 відсотки впродовж усього терміну - це вже більш-менш. Якщо 10 відсотків - це складна ситуація. А зараз ми ситуацію дуже непогано контролюємо", - додав президент.

Зеленський закликає українців залишатися на Великдень вдома, підкреслюючи, що це питання виживання.

"Терпіння. І хоч раз відреагувати не серцем, а саме розумом", - закликав він громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189912
 
 
 Топ коментарі
 
голобородько - закройся ты уже, позорище на весь мир)))
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Янукович по сравнению с зеленским действительно настоящий профессор.Это видно даже невооруженным глазом.
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У доктора своего спроси, откуда я знаю, шо у тебя?
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в трудные для страны времена люди имеют право на умного, волевого , мудрого президента, а не на продажного дурнуватого клоуна.
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Мудрые малоросы думают, что именно дурнуватый клоун самое то, а то война, плен, в бюджете дыра 300 миллиардов и они все уставшие.
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Похоже Зебил будет пытаться тянуть карантин до конца своей каденции.
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Только 73%. Иначе ни как. Вот тогда можно и Пасху праздновать.
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Нардеп Новінський подарував наміснику Лаври Павлові мерседес, а Павло подарував Новінському коронавірус.
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Какая разница ©


Хоть поржом ©


Хуже не будет ©
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Чувырло сейчас в эфире у Шустера сказало,что доверие до него сейчас почти 60 процентов. Выше чем на выборах!!!)))))) В каком мире эта падаль живёт?
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Выключите телевизор или переключите канал - кинескоп взорвётся! Он и так за год натерпелся.
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Sergiy TARAN
Мешканка Сіетла (США) Дженніфер Аллер стала першою людиною у світі, на якій випробовують експериментальну вакцину від коронавірусу.

Вакцину, яка має назву мРНК-1273 розробили в Сіетлі спільно з біотехнологічною компанією Moderna. Разом з пані Аллер до тестування залучать ще 44 добровольці. Перед цим вакцину успішно протестували на тваринах.

Аллер розповідає, що у перший у неї трохи піднялася температура. На другий - боліла рука. Але після цього все нормалізувалося. «Це було як звичайне щеплення від грипу», - каже вона

Сама вакцина потребує двох щеплень з інтервалом 28 днів. Рідні Аллер пишаються своєю родичкою, а діти вважають її зіркою
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может это зечудо и себя к украинцам причислило, но без разницы, сировно следующую пасху уже не отметит в Украине.
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Лікарі вже давно вибирають кому жити, а кому ні. Хто має гроші, того лікують, а хто ні той вмирає. Крім того зелені заборонили всі планові операції на період карантину. Так що люди вмирають без лікарської допомоги. Замість того щоб забезпечити роботу медицини на належному рівні, він щось про Пасху патякає.
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Что он несёт, какие 2-10% населения заболеет?
В Италии - 0,3 % населения заболело короновирусом и сейчас идёт спад эпидемии.
В США - 0, 2 % населения и идёт уже спад.
...
в мире - 0,025 %

Зеленский хочет сказать, что у нас может заболеть 4 млн. населения (10% от всего населения)?Но это полный бред.
Ибо даже в США с 330 млн. населения заболело аж 680 тыс....
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зачем Вы пытаетесь анализировать это ? Если люди пойдут на Пасху в церковь, заболеть коронавирусом могут от 2% до 10% украинцев, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7185
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Если народ выйдет на Майдан, то подымется такая волна, что может и посмывать.
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То Зеленский обращается к СВОИМ избирателям. Порохоботам РАЗРЕШАЕТСЯ собираться на Пасху толпами. И даже рекомендуется. Тем более они сами этого хотят, судя по сообщениям. Вперед.
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Юрій Каракай

- Ну подумаешь, клоун!
А вы только представьте, если б президентом был... э-э...гм. Да.
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что значит если пойдут..ты же падла власть-так закрой церкви ,которые собираются "работать"..все знают какие.
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опаньки, вроди как первое фото зеленского, где он не выглядит не полным дебилом, похвально, фотограф сумел его поимать между полуидиотом и полным идиотом, это мастерство однако.
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Это просто позорище мычит сейчас у Савика...
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Да, это и есть испанский стыд. Оно мычит, а нам СТЫДНО!!! Бубачка, з'бісь на кудись!
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Що значить "ЕСЛИ"??? Ти на то й влада, щоб не допускати оті всякі "єслі".
Чи у вас поліція тільки по одиноким плавцям спеціалізується, а попи то недоторкана каста?
Що за соплі? Збіговисько більше десяти - розігнали по домівках, організаторів збіговиська на примусовий карантин (обсИрацію) за гратчане віконечка.
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вова.твои шутки уже не смешные .пора идти на пенсию или пить пиво во дворе с твоими кварталовцами ! Уйди лучше похорошему,достойно,как подобает благородному человеку
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Надо вправлять мозги жадным попам и жестко, а не призывать народ к здравому смыслу,придурки не кончаются..
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Слід розуміти, що ЗЕлупа путина - ЯЗИЧНИК божества московського, антихрист і НЕхристь: НЕ іудей (= НЕ єврей), НЕ католик, НЕ православний, НЕ мусульманин.
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Лікарям пофіг скільке помре, ніхто вибирать не буде. В Першотравенську троїх з пневмонією і підозрою на вірус поклали в одну палату. На "карантін".
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К сожаленью,для людей не важен смысл Пасхи.О Христе почти не вспоминают(кроме приветствия).О Его смерти и воскресении,о том,что Он предлагает свободу от грехов.Главный смысл праздника стал-хлебо булочные изделия и крашенные яйца.В таком случае-зачем ходить в церковь? Поесть можно и дома,кулич святей не станет,что его побрызгают водой.
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Да уберите из новостей этого гнусявого дебила!
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