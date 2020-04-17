 Якщо люди підуть на Великдень до церкви, захворіти на коронавірус можуть від 2% до 10% українців, - Зеленський

Про це президента України Володимир Зеленський заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас 4,5 тис хворих, із них 150 летальних. Ми бачимо одне: якщо велике скупчення, і хвиля може з'явитися саме після Великодня, ми можемо бачити страшну статистику - від 2 до 10 відсотків хворого населення", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, в цій ситуації медики можуть опинитися в ситуації, коли вони будуть змушені вибирати, кому з пацієнтів жити, а кому вмирати.

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"2 відсотки впродовж усього терміну - це вже більш-менш. Якщо 10 відсотків - це складна ситуація. А зараз ми ситуацію дуже непогано контролюємо", - додав президент.

Зеленський закликає українців залишатися на Великдень вдома, підкреслюючи, що це питання виживання.

"Терпіння. І хоч раз відреагувати не серцем, а саме розумом", - закликав він громадян.