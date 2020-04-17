EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Здоров'я
  4180  46
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3046) транспорт (477) Криклій (126) COVID-19 (3924) коронавірус (2661)

 Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше червня, - глава Мінінфраструктури Криклій

На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія громадський транспорт в Україні запрацює не раніше ніж у червні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Чиновник пояснив, що в травні в Україні спостерігатиметься пік захворюваності COVID-19.

"Коли хвиля піде на зниження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть", - пояснив Криклій.

Якщо, наприклад, відразу скасувати масковий режим, то це може викликати чергову хвилю захворюваності, передбачає міністр.

Читайте також: Не раніше травня, я б прогнозував червень-липень, - Криклій про те, коли запустять громадський транспорт

"Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активно працювати з громадським транспортом", - зазначив Криклій.

Нагадуємо, 12 березня в Україні почався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його до 24 квітня. В рамках карантину в Україні скасували міжміські пасажирські перевезення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189911
 
 
 Топ коментарі
 
а как на работу поедут в мае 500 тісяч новіх работников ?
 показати весь коментар
 
Хватит уже брехать"пик заболеваемости в мае",до этого был "пик заболеваемости в апреле".Лживые недоумки.
 показати весь коментар
 
Понятно как. На депутанах зебилах. Кого запрягут, а на ком так галопом поскачут Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 1772
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а как на работу поедут в мае 500 тісяч новіх работников ?
 показати весь коментар
 
 
Понятно как. На депутанах зебилах. Кого запрягут, а на ком так галопом поскачут Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 1772
 показати весь коментар
 
 
Пока транш недодадут карантин не снимут. Никакого пандемии и близко нет.
 показати весь коментар
 
Ну да. А что там смертность превышена в мире местами в 10 раз, это мелочи.
 показати весь коментар
 
по телевизору сказали нуну? где кладбища с этими смертниками. он в россии сто обоссанцев погибло на Донбассе так журналюги сразу клабище нашли, а тут тишина))) ну ты и лох)))
 показати весь коментар
 
Т.е. ты обвиняешь власти Италии, США, Британии, Франции в заговоре?
 показати весь коментар
 
а шо там в Ирландии например, или Аргентине, или Бразилии? каким то чудом хворь их обходит. Только на картинках вспышки есть, правда?)))
 показати весь коментар
 
А вот потому что будет не на чем ехать, эти места не появятся. Примерно такими словами и оправдаются.
 показати весь коментар
 
 
Не предлагаю чтоб в январе.Чтоб уж наверняка.Молодец.
 показати весь коментар
 
 
дебильная мармыза... слова соответствующие! что люди жрать будут, кретиний? Общественный транспорт в Украине заработает не раньше июня, - глава Мининфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 7382
 показати весь коментар
 
 
В Харкові, як працював так і працює і нікому до цього немає діла. Набиваються до дверей люди, поліція навіть не звертає уваги.
 показати весь коментар
 
 
холуи олнигархов бредят, что у всех людей есть личный транспорт..
 показати весь коментар
 
 
Сейчас овердохера развелось "аналитиков", с ни кому ненужными прогнозами относительно окончания эпидемии.Вот и ещё один подъехал,"эксперт" херов.
 показати весь коментар
 
 
так это стиль зелени.

32 чувака называют по одному румбу и какой-то в конце концов полюбасу выпадет.

а про остальных 31 скажут, шо пошутили или слова вырваны из контекста.
 показати весь коментар
 
 
напоминаем, карантин без ЧП или ВП не имеет никакого отношения к физическим лицам - гражданам Украины
 показати весь коментар
 
 
Именно.И нет порога заболеваемости по МОЗ(190.000),значит карантин незаконный.
 показати весь коментар
 
 
Да зачем горячку пороть давай уже с 01 января 2021 годп "для уверочки"
 показати весь коментар
 
 
Хватит уже брехать"пик заболеваемости в мае",до этого был "пик заболеваемости в апреле".Лживые недоумки.
 показати весь коментар
 
 
Вообще то чтоб узнать что это пик нужно несколько дней уменьшения заболеваемости (без мухлежа). Тогда будем знать что 4 дня назад был пик. До новых данных можно допускать что пик был сегодня.
 показати весь коментар
 
Хто ще не прогнозував пік? Де міністри спорту та культури.
 показати весь коментар
 
 
Владислав а вообще то в этом есть 3 плюса - люди будут экономить на транспорте, ходить пешком полезно и третье это ... ну я ещё не придумал.
 показати весь коментар
 
 
ну а третье - природа очистится и народ будет выживать за счет собирательства и охоты...
потому что предприятия закроются, ФОПы разорятся, и денег не будет вообще ни хрена..
 показати весь коментар
 
 
Охотиться они будут на себе подобных.
 показати весь коментар
 
 
А что делать, если до места работы 25 км? Это еще если предприятие возобновит работу.
 показати весь коментар
 
 
И третье: некоторые только во время карантина обнаружили что путь пешком занимает меньше времени чем на транспорте.
 показати весь коментар
 
голобородьки с пейсами - решили добить экономику Украины, ведь 70% так и не выйдут на работу..
 показати весь коментар
 
 
так народ попривыкает и ваще на работу болт забьет Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше червня, - глава Мінінфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 1042
 показати весь коментар
 
 
++++
А на работу я сегодня не пойду. Пускай работает железный паровоз - до паровоза я немного не дорос.
 показати весь коментар
 
 
А на работу я и завтра не пойду. Пускай работает железная пила. Не для того меня мамаша родила.
 показати весь коментар
 
Ви прослухали передачу "Тупий та ще тупіший".Далі буде...
 показати весь коментар
 
 
Влада свідомо знищує економіку України та прирікає народ на голод. Від голоду та зубожіння помре в рази більше людей ніж від коронавірусу. Якщо їх не зупинити, то України не буде.
 показати весь коментар
 
 
Поедешь ты на..й,а транспорт на маршруты.
 показати весь коментар
 
 
Даешь 4 года карантина!!! А потом еще 5 !!! 👏👏👏
 показати весь коментар
 
 
Я так понял, что министр кгммммм.... украинской инфраструктуры, сел на очень удобного коня: отключил транспорт и теперь только держит палец на кнопке включения рассуждая когда же будет пора включать, в июне или там августе например. Очень удобная знаетели работа, сидеть на чемто отключенном и решать когда же его включить. А может ли он, такой грамотный, ответить на вопрос, как, и на какие деньги будет жить страна, в которой люди 2 месяца тупо сидят по домам, и что нужно сделать, кроме как всем сидеть по домам, чтобы быстрее из домов выйти. А если не может и даже не задумывался, то нафик он тогда такой вертухай-запрещальщик нужен.
 показати весь коментар
 
 
Палец с кнопки можно убирать. Это как с не новым автомобилем. Осенью в гараж заехал, не факт что весной заведётся. Там может сейчас во всю контактный рельс в метро снимают. Или тралеи демонтируют.
 показати весь коментар
 
 
общественный транспорт в Украине заработает....если с него шины не начнут снимать, бо говорять шо, чем шина больше, тем вона горыть дольше... Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше червня, - глава Мінінфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 1866 Источник: https://censor.net.ua/n3189911
 показати весь коментар
 
Да нахрен он вообще этот гавеный транспорт!
(Директор вело-самокатного магазина)
 показати весь коментар
 
Так тогда лучше давай с Нового года, выплачивай всему народу бабло и будем сидеть дома.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору