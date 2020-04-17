 Громадський транспорт в Україні запрацює не раніше червня, - глава Мінінфраструктури Криклій

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Чиновник пояснив, що в травні в Україні спостерігатиметься пік захворюваності COVID-19.
"Коли хвиля піде на зниження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть", - пояснив Криклій.
Якщо, наприклад, відразу скасувати масковий режим, то це може викликати чергову хвилю захворюваності, передбачає міністр.
"Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активно працювати з громадським транспортом", - зазначив Криклій.
Нагадуємо, 12 березня в Україні почався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його до 24 квітня. В рамках карантину в Україні скасували міжміські пасажирські перевезення.
32 чувака называют по одному румбу и какой-то в конце концов полюбасу выпадет.
а про остальных 31 скажут, шо пошутили или слова вырваны из контекста.
потому что предприятия закроются, ФОПы разорятся, и денег не будет вообще ни хрена..
А на работу я сегодня не пойду. Пускай работает железный паровоз - до паровоза я немного не дорос.
(Директор вело-самокатного магазина)