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 На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС

На Київщині рятувальники практично кожну годину отримують повідомлення про займання трав'яного настилу. Зараз ситуація контролюється.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявила прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан.

"Упродовж доби (17 квітня) виявлялися займання трав'яного настилу, виїжджали підрозділи. Ситуація контролюється. Всі ділянки вже ліквідовано зараз", - зазначила вона.

Також Рубан додала, що 16 квітня рятувальники Київщини 27 разів виїжджали на гасіння сухостою, 17 квітня (станом на 18:30 - ред.) випадків було менше. Водночас в Іванківському районі сьогодні вогонь упритул наблизився до села Тетерівське. Також горіли господарські будівлі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189910
 
 
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Если источники зажигания удалены друг от друга на значительное расстояние, надо искать поджигателей.
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Как вариант - объявились пироманы. Но большинство случаев ежегодно из-за глупости и небрежности населения. Вывозят с участков не до конца прогоревший обрезанные ветки и сваливают за селом
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да - замечено - население мешает жить - нужно ужесточать законы...
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Население мешает жить в первую очередь самому себе каждый год, регулярно, в одно и то же время с этой традицией жечь сухостой.. И при чем тут законы? Я что-то говорила о них?
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27 очагов в сутки эта мадам считает слишком много для всей Киевщины?
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Сейчас Зеля у Шустера. Петики, милости просим.
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А кому нужна эта шестерка Коломойского? Он ничего не решает, только х...ем по роялю играет, когда скажут. Шут На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 6457
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А петики, набивающи посты - большие интеллектуалы? Ну-ну.
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Какой смысл шота писать,если сразу летишь в спам?Тем более у многих спам не открывается😂😂
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Т.е. петеботов со своим светочем Зебилом сравнил? На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 2962
Так Зебила даже Колома не опускал, поди. Браво На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 8052
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Обойдемся - потом ролик посмотрим. На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 9074
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такое впечатление, что твари специально жгут лес, чтобы еще больше запугать население и заставить всех сидеть взаперти
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Днем по Киеву еще было более-менее.Сейчас опять запах гари резко пошел.Скоро в доме дышать нечем будет.
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Что-то опять завоняло в комнате (Лесной массив, окна и остекление балконов закрыты). С утра воняло, к вечеру вонь почти ушла, терь снова вернулась.
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