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 За кордоном
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Все про:Корнілов (8) Нідерланди (542) Росія (26868) угода (156)

 Нідерландського політика Боде, який не хотів, щоб ЄС підписував Угоду про асоціацію з Україною, спіймали на зв'язках із РФ

Тьєррі Боде, лідер ультраправої партії "Форум за демократію", яка ініціювала референдум про підписання Угоди про асоціацію з Україною, зізнався в контактах з українофобом Корніловим.

Сайт розслідувань Zembla та радіостанція De Nieuws BV повідомили про зміст листування Боде в месенджері WhatsApp. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

В Україні Тьєррі Боде став відомий у 2016 році, коли він на чолі своєї організації (тоді ще не партії) став ініціатором проведення референдуму щодо угоди про асоціацію України та Євросоюзу.

У текстах, написаних чотири роки тому, Боде повідомляв про свої контакти з Володимиром Корніловим, якого сам Боде описував як "росіянина, який працює на Путіна", а також "дуже впливового діяча".

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Після того як Боде заявив у нідерландських ЗМІ, що Україна відправляє агентів для втручання у голосування на референдумі, колеги по "Форуму за демократію" запитали його про докази. "Інформація походить від Корнілова", – відповів на ці питання Боде.

Також Боде натякав на фінансову допомогу від Корнілова. Коли його організації бракувало грошей, Боде написав колегам: "Можливо, Корнілов заплатить?" Це та інші аналогічні повідомлення він супроводжував смайликами.

Володимир Корнілов є колишнім директором української філії російського Інституту країн СНД. В Україні за президентів Ющенка та Януковича він позиціонував себе як політолога та історика. У період референдуму 2016 року Корнілов відвідував Нідерланди, представляючи себе нейтральним експертом, але виступаючи проти ратифікації угоди між Україною та ЄС.

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Боде назвав свої тексти 2016 року іронічними. Так само відреагував на повідомлення в нідерландських ЗМІ і Корнілов, опублікувавши твіт із запитанням "Хлопці, ви це серйозно?" В інтерв’ю російському виданню Украина.Ру Корнілов сказав, що "справді давав йому якісь поради", тому логічно сприйняв би оплату від самого Боде.

Громадяни Нідерландів у 2016 році проголосували проти ратифікації угоди про асоціацію. Результати голосування не мали зобов’язувального характеру. Зрештою уряд Нідерландів ратифікував угоду, але додав позицію про те, що договір не гарантує Україні військової допомоги або майбутнього членства в Євросоюзі.

Згодом організація Боде, "Форум за демократію", стала політичною партією і здобула два місця на виборах до парламенту Нідерландів у 2017 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189909
 
 
 Топ коментарі
 
он больше похож на продажного жабоеда!!!
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Там їх два.
«Тьерри Боде, лидер ... признался в контактах с украинофобом Корниловым.Источник: https://censor.net.ua/n3189909»
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Ещё одного западного под@@йлувика кацапного поймали
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Там їх два.
«Тьерри Боде, лидер ... признался в контактах с украинофобом Корниловым.Источник: https://censor.net.ua/n3189909»
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Причем в плохом смысле этого слова, а может и в хорошем тоже.
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Яка несподіванка! А найвеличніший не пропонував, часом, Нідерландам призначити цього індивідума на посла в Україні?
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Re: ну что, *****, выспался ?Нидерландского политика Боде, который не хотел, чтобы ЕС подписывал Соглашение об ассоциации с Украиной, поймали на связях с РФ - Цензор.НЕТ 3598
Популярний допис!

Роберт B @ RobertBik 11м 11 минут назад
Пожалуй единственное место за
рубежом, где с энтузиазмом
встретили бы Путина - это
Нидерланды. И то, только один
город в них - Гаага! Нидерландского политика Боде, который не хотел, чтобы ЕС подписывал Соглашение об ассоциации с Украиной, поймали на связях с РФ - Цензор.НЕТ 3831
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Мне кажется вряд-ли найдутся, европейские политики импатизирующие России и идеям великого Пу за просто так. Пламенная поддержка покупается за деньги, украденные у российского народа.
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всех мерзавцев медленно выкопаем, главное что он уже как политик похоже умножен на нуль, нет будущего да и все партии откреститься от такого, чтоб не получить чёрную метку.
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"В конце концов правительство Нидерландов ратифицировало соглашение, но добавил позицию о том, что договор не гарантирует Украине военную помощь или будущее членство в Евросоюзе."

Именно за этот то пункт он и получил деньги на партию. В 2016 году, Боде был во главе только организации, а потом путинские деньжата и вуаля....
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Тьерри Боде, лидер ультраправой партии "Форум за демократию"Источник: https://censor.net.ua/n3189909- дальше можно и не читать, все эти партии на "подсосе" у *****!
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