 Нідерландського політика Боде, який не хотів, щоб ЄС підписував Угоду про асоціацію з Україною, спіймали на зв'язках із РФ

Сайт розслідувань Zembla та радіостанція De Nieuws BV повідомили про зміст листування Боде в месенджері WhatsApp. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

В Україні Тьєррі Боде став відомий у 2016 році, коли він на чолі своєї організації (тоді ще не партії) став ініціатором проведення референдуму щодо угоди про асоціацію України та Євросоюзу.

У текстах, написаних чотири роки тому, Боде повідомляв про свої контакти з Володимиром Корніловим, якого сам Боде описував як "росіянина, який працює на Путіна", а також "дуже впливового діяча".

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Після того як Боде заявив у нідерландських ЗМІ, що Україна відправляє агентів для втручання у голосування на референдумі, колеги по "Форуму за демократію" запитали його про докази. "Інформація походить від Корнілова", – відповів на ці питання Боде.

Також Боде натякав на фінансову допомогу від Корнілова. Коли його організації бракувало грошей, Боде написав колегам: "Можливо, Корнілов заплатить?" Це та інші аналогічні повідомлення він супроводжував смайликами.

Володимир Корнілов є колишнім директором української філії російського Інституту країн СНД. В Україні за президентів Ющенка та Януковича він позиціонував себе як політолога та історика. У період референдуму 2016 року Корнілов відвідував Нідерланди, представляючи себе нейтральним експертом, але виступаючи проти ратифікації угоди між Україною та ЄС.

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Боде назвав свої тексти 2016 року іронічними. Так само відреагував на повідомлення в нідерландських ЗМІ і Корнілов, опублікувавши твіт із запитанням "Хлопці, ви це серйозно?" В інтерв’ю російському виданню Украина.Ру Корнілов сказав, що "справді давав йому якісь поради", тому логічно сприйняв би оплату від самого Боде.

Громадяни Нідерландів у 2016 році проголосували проти ратифікації угоди про асоціацію. Результати голосування не мали зобов’язувального характеру. Зрештою уряд Нідерландів ратифікував угоду, але додав позицію про те, що договір не гарантує Україні військової допомоги або майбутнього членства в Євросоюзі.

Згодом організація Боде, "Форум за демократію", стала політичною партією і здобула два місця на виборах до парламенту Нідерландів у 2017 році.