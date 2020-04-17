 У разі непокори людей і їхнього скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.
За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 000 правоохоронців.
"Крім цього, в разі якихось додаткових дій або за необхідності буде залучатися більша кількість особового складу", — сказав Тандіт.
Він розповів, що за статистикою люди частіше ходять до церкви у західних регіонах, тому скупчення людей більш ймовірно будуть саме там.
"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюсь зі священиками різних конфесій, зокрема з очільниками церков. Можу сказати, що у цих областях ми план розробили", — зауважив радник глави МВС.
Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, й той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.
"Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення", — наголосив він.
Крім цього, радник МВС нагадав, що попереду ще мусульманські свята, до них правоохоронці також готуються.
вместо того, чтобы почитать из Библии "ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них".
(Матф.18:20)