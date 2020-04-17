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 Суспільство, Здоров'я
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 У разі непокори людей і їхнього скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС

В разі непокори людей та їхнього великого скупчення під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 000 правоохоронців.

"Крім цього, в разі якихось додаткових дій або за необхідності буде залучатися більша кількість особового складу", — сказав Тандіт.

Він розповів, що за статистикою люди частіше ходять до церкви у західних регіонах, тому скупчення людей більш ймовірно будуть саме там.

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"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюсь зі священиками різних конфесій, зокрема з очільниками церков. Можу сказати, що у цих областях ми план розробили", — зауважив радник глави МВС.

Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, й той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.

"Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення", — наголосив він.

Крім цього, радник МВС нагадав, що попереду ще мусульманські свята, до них правоохоронці також готуються.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189908
 
 
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Ваш это чей, пгостите шо интегесуюсь?
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НАСЕЛЕННЯ НЕ ПРОКОНТРОЛЮЄТЕ.ЄДИНИЙ ШАНС ПРОКОНТРОЛЮВАТИ СВЯЩЕННИКІВ.
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при открытии "торгового храма в Мариуполе" на востоке, он уже показал какой ,и чей он случай
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Давно попкорна не ел,вот собью охотку🍿
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Порушувати конституційні права людей - це злочин. Радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт має бути ув'язнений на тривалий термін.
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а провоцировать на умышленное заражение - це не злочин?
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А западенцы таскают плащаницу по улицам Львова и ничё...
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Власть всерьёз собирается дубинками бороться с вирусом? Они в адеквате? А может всё-таки коронавирус здесь не при чём?
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Да разве авокяну с его полицией это впервой???
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не могут батюшки без шоу, вера такая правильная
вместо того, чтобы почитать из Библии "ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них".
(Матф.18:20)
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