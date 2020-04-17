 У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.
За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 000 правоохоронців.
"Крім цього, в разі якихось додаткових дій або за необхідності буде залучатися більша кількість особового складу", — сказав Тандіт.
Він розповів, що за статистикою люди частіше ходять до церкви у західних регіонах, тому скупчення людей більш ймовірно будуть саме там.
"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюсь зі священиками різних конфесій, зокрема з очільниками церков. Можу сказати, що у цих областях ми план розробили", — зауважив радник глави МВС.
Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, й той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.
"Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення", — наголосив він.
Крім цього, радник МВС нагадав, що попереду ще мусульманські свята, до них правоохоронці також готуються.
чертей МП в Киеве, Одессе и тд... трогать не будут....
Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.Источник: https://censor.net.ua/n3189908
пока рабы жуют телелапшу, настоящие граждане Украины поддерживают конституционный процесс
В Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим.
Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.
Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим.Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в то же время в обитель после прохождения лечения от коронавируса уже возвратились шесть монахов и послушников.
«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души», - сказано в сообщении.https://glavnoe.ua/news/n357023806-v-kievo-pecherskoj-lavre-skonchalsja-esche-odin-monah
Кто способен работать - работает, либо на заработках.
А разное дерьмо - в попы и в ментуру.
Что тогда???
естественно, если постановление противоречит Конституции (как, например, постановления 211 и 255), оно является преступным, и в соответствии с ст. 60 Конституции является необязательным к выполнению
Злые против дураков
А тут... Така нагода влаштувати нацпровокації... "Жиди виганяють вкраїнця з церкви", "забирають українську землю, заберуть і церкву", "з вашої церкви зроблять бордель для геїв", "нищать церкву, нищать віру, знищать і армію!!! ЗРАДА - ГЕЙ, ЗРАДА-ГЕЙ, ЗРАДА-ГЕЙ,ГЕЙ,ГЕЙ!
і т.д.
Скоро на всіх телеекранах рашки... І всього світу.
Сдавайте бутылки на бухло,рывалюция
Мировая пришла ЧеКиздонская революция
чЛенин пионер камсамол ПАРТИЯ
Чувак,давай построим новый СССр
Нет сабака, кастрированная ГНИДА никада не станет снова гасудаством совецко сдохшим...
теж цікаво,яким чином ((
суки міліцейські тупорилі,замість того ,щоб арештувати сотню-другу упоротих московських попів для науки іншим,будете проти бабок використовувати сльозоточивий газ?