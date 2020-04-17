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 Суспільство, Здоров'я
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 У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС

В разі непокори людей та їхнього великого скупчення під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 000 правоохоронців.

"Крім цього, в разі якихось додаткових дій або за необхідності буде залучатися більша кількість особового складу", — сказав Тандіт.

Він розповів, що за статистикою люди частіше ходять до церкви у західних регіонах, тому скупчення людей більш ймовірно будуть саме там.

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"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюсь зі священиками різних конфесій, зокрема з очільниками церков. Можу сказати, що у цих областях ми план розробили", — зауважив радник глави МВС.

Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, й той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.

"Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення", — наголосив він.

Крім цього, радник МВС нагадав, що попереду ще мусульманські свята, до них правоохоронці також готуються.

Читайте також: Близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії чергуватимуть біля храмів у великодні вихідні, - Клименко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189908
 
   
 Топ коментарі
 
западенці в гундяївський сатанат не ходять, а наші церкви будуть закриті.....
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мусорини накаков раздухарился.. он и его мусорка понимают только команду фас))
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Быдло Шарикова придумало КоронВирус еще 2 месяц назад Верьте в телевизор...быдло...
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гениально! план пу по дестабилизации зелёные предатели выполняют.
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Кирюша, дестабилизация выгодна не только московитам, а и кое-каким силам внутри Украины
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сегодня пятница, сегодня подаю: держи талончик на 11.80, лахта
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короче будут пи**ть западенцев-бандеровцев...., как делали диды Зеленских..
чертей МП в Киеве, Одессе и тд... трогать не будут....

Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.Источник: https://censor.net.ua/n3189908
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западенці в гундяївський сатанат не ходять, а наші церкви будуть закриті.....
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я про западенців, а не запроданців
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Главное дубинки дизинфекторами обрабатывать.
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Выдаётся спирт полицаям, врезали по 150грамм подышали на дубинки и погнали хрестить вуйок ?
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Мусора я смеюсь вам в лицо))).Выхожу я на улицу в 7 утра и что вижу забитые пенсионерами АТБ,на улице тоже 60процентов их,половина без масок.В церковь они тоже пойдут.Применяйте корд.Они вас сумками забьют.)))Карантин ударил только по тем кто работает.
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Зачем эти реверансы: "силы", "применять"? Сказал бы просто: будем сильно пи...дить!
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Это же не толерантно и звучит не эстетично.
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это враги народа Украины и холуи олигархов))
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Плять... Все це абсолютно правильно. Але. враховуючи абсолютну безпорадність та імпотенцію влади, підозрюю, що під кінець року мудрий нарід буде вимагати Рюкзакяна на президентство...
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https://www.facebook.com/100040030622742/videos/227151178629235

пока рабы жуют телелапшу, настоящие граждане Украины поддерживают конституционный процесс
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Эрдоган замочит в сортире любую падаль........Кремлевскую или Мавзолейную...это вам не мышибрат Зеля.......и братан Патрушев
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Там, говорят, Никодим помер. Из Киево-Печерской лавры. В Почаеве тоже какие-то проблемы и умершие(кстати, Никодим оттуда приехал). То ли новая болячка, то ли старая. Но в общем там тоже готовятся к приему мирян. И их отпеванием.
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В Киево-Печерской лавре скончался еще один монах

В Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим.
Об этом в соцсети сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.
Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим.Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в то же время в обитель после прохождения лечения от коронавируса уже возвратились шесть монахов и послушников.
«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души», - сказано в сообщении.https://glavnoe.ua/news/n357023806-v-kievo-pecherskoj-lavre-skonchalsja-esche-odin-monah
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Умер Никодим и кацапский черт с ним.
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Резиновыми пулями и дубинками что ли? Слезоточивым газом? Чтобы ещё сделать чтобы сделать пересічних громадян здоровыми. Бедные полицаи, все о народе думают.
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Такие , скажем "угрозы", должен озвучивать сам ГлавПол, а не какой-то подстольный советник.
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не существует закона, который создает организацию "Национальная Полиция", потому максимум они могут рекомендовать, но не требовать
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Только в нашей стране в это время мы должны быть и врачами, и юристами, и учителями по совместительству. Без этого мы просто не выживем.
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Якщо вірунів одягти у вовняну одежу, а поліцаям роздати ********* палички, то мона буде добувати ліктрічество.
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Джидаи в Израиле себе тоже Песах пересрали, вроде по домам сидели. Шоб джидайская порода не выздыхала.
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Народ заслуживает палки, потому что столько лет терпел издевательства ....Наверное из Расеи пригласят ментов, свои то бить не будут отцов и матерей своих?
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Да прям таки. В ментовку на западной кроме разного отребья никто не идет.
Кто способен работать - работает, либо на заработках.
А разное дерьмо - в попы и в ментуру.
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А если Кабмин примет постановление расстрелять руководство МВД? Тоже нужно выполнять? Или если Кабмин примет постановление о "трех колосках", или о газовых камерах для евреев? В Кабмине ж могут всякие "оригиналы" тусоваться...
Что тогда???
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Выполнят! Не зря же на них налоги тратяться , наши....
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Кабмин Украины не является законодательным органом, его постановления носят рекомендационный характер
естественно, если постановление противоречит Конституции (как, например, постановления 211 и 255), оно является преступным, и в соответствии с ст. 60 Конституции является необязательным к выполнению
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Принц Салман всея Саудитов и турецкий Гитлер, Эрдоган сделают РАБссию ДЕРЬМОМ собачачим... У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 6104 У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 1747
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Пасхальная битва! У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 5285
Злые против дураков У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 3891
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Всё правильно.Умные дома сидят а Баранов надо палками бить
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так мусорня еще разбалуется.. почему мусор не на самоизоляции ? а?
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дубасить бабулек мусорскими дубинками, это мыролюбно, это почти по рузьки.
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Дубасить нужно попов, которые не закроют свою шарашки. До полусмерти дубасить, раз не понимают по-хорошему.
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якщо хтось ЗАГРОЖУЄ ЖИТТЮ ІНШих,то Поліція зобов"язана використовувати всі доступні засоби
У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 9038
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и новыми броневиками нацвардии закатать.
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Да вас мусорні галімой буде дільше чим нормальних людей, подонки аваківськи..Ви більше порушуєту умови безпеки, ви трутні..садисти і вбивці...
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Лишь бы палки были зелеными ...Приятнее будет 73% .....
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может проще заварить сваркой двери в церквях, или попов мордой в асфальт.
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Это крестный ход РПЦ в Киеве в 2018 году. В воскресенье посмотрим сколько гундяевцев соберется и как их полиция гонять будет
У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 2886
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Це вам не Польща, де якийсь священник ляпнув щось проти карантину, як моментально ієрархи гнівно затаврували його і сказали, що відповідальність за людей завжди була пріоритетом церкви, скасували масові заходи і сконцентрувалися на допомозі літнім людям. І всі віднеслися з розумінням.
А тут... Така нагода влаштувати нацпровокації... "Жиди виганяють вкраїнця з церкви", "забирають українську землю, заберуть і церкву", "з вашої церкви зроблять бордель для геїв", "нищать церкву, нищать віру, знищать і армію!!! ЗРАДА - ГЕЙ, ЗРАДА-ГЕЙ, ЗРАДА-ГЕЙ,ГЕЙ,ГЕЙ!
і т.д.
Скоро на всіх телеекранах рашки... І всього світу.
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До чого тут Польша, як директиви цим попам з мацкви йдуть, і ти це знаєш.
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В случае неповиновения людей....То что Конституция изнасилована извращенным способом, многократно , группой и по предварительному сговору , то ничё....
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КоронавиРУС,Карантин,Самоизоляция...
Сдавайте бутылки на бухло,рывалюция
Мировая пришла ЧеКиздонская революция
чЛенин пионер камсамол ПАРТИЯ У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 2759
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Оооо, я бы не советовал ,раскроить головы священникам или угрохать пару-тройку верующих это может привести к таким последствиям ,что будет уже не до вируса а бежать властям некуда ,поэтому я бы это решение пересмотрел ... У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 8261
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Шариков подходит к новому русскому и говриит..
Чувак,давай построим новый СССр
Нет сабака, кастрированная ГНИДА никада не станет снова гасудаством совецко сдохшим...
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Водомети зі святою водичкою. Поруч із водієм має сидіти піп.
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Cerkviam nemozno ukazat sto delat sami dolzny poniat, nasa vlast daze prikazat nemozet poskolku oni kak by Vatikanu prenodlezit.Tut popi poniali translirovali cerez TV ili feisbuk i cerkviax byli tolko pop cerez paschu i ne odnogo celoveka bolse
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У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС

теж цікаво,яким чином ((

суки міліцейські тупорилі,замість того ,щоб арештувати сотню-другу упоротих московських попів для науки іншим,будете проти бабок використовувати сльозоточивий газ?
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Иисус Йосифович заходит в храм Христа Спасителя и говорит,рюсскае быдло, а где крест,где меня распял Путлер...,в Грузии,Украине,Сирии,Ливии....
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А поліцаї не бояться стати інвалідами? У разі непокори людей і їх скупчення на Великодні свята поліція застосовуватиме сили спецпризначення, - МВС - Цензор.НЕТ 260
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Интересно ,а где столько мусоров взять?Та не ужто народ, эта зелёная обезьянья банда сможет остановить?Мдя ,похоже теперь зелёным макакам пришёл пипец .Как кто услышит -я из партии слуга народа -а ему сразу по пятаку лопатой!
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