 У командувача Нацгвардії Балана діагностовано коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.
Він зазначив: "Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров'я задовільний.
Генерал Балан від сьогодні перебуває на самоізоляції.
Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування.
Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі.
Обов'язки Командувача Національної гвардії виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк".
Рота.
ЧОМу ЗМІ зацікавлені в поширенні фейків? Мені цікаво чому при дворі негативних тестах на корону в Гектарів його всі записують в жертви корони?? Навіщо відверто брехати??
Тих, хто з влади захворіє, треба відправляти у відставку. Бо якщо чиновник не здатен забезпечити, організувати власну безпеку, то як йому довіряти життя країни?
не жалко....
от слова совсем..
Хворый не загнулся.
Зрячий не ослеп,
Спящий не проснулся.
Весело стучали трусливые сердца...
Отряд не заметил потери бойца,
Да и хрен с ним.
Не жалко.
Одними мусорком мусористым меньше будет.