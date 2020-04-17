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 Суспільство, Здоров'я
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 У командувача Нацгвардії Балана діагностовано коронавірус

У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана сьогодні підтверджено позитивний тест на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров'я задовільний.

Генерал Балан від сьогодні перебуває на самоізоляції.

Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування.

Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі.

Обов'язки Командувача Національної гвардії виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189905
 
 
 Топ коментарі
 
Проходить безсимптомно, а на людей з симптомами тестів не вистачає.
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И этому Куршевель боком выходит?
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Выздоравливайте генерал
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Проходить безсимптомно, а на людей з симптомами тестів не вистачає.
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Если симптомы уже есть то и тест не нужен.
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А нащо він той вірус шукав, якшо майже безсимптомно? Звичайна людина й уваги би не надала.
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в таких хенералів стільки, що коронавірус швидше виснажиться
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5-10 справжніх бойових, а решта - це, орієнтовно 1,5 тони лайна
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В Лаврі вже третя смерть, монах Ніколи нещодавно з Почаївської лаври перевівся. Схоже Почаїв є джерелом походження вірусу в Київській Лаврі
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Архимандрит Нектарий (Коваленко) умер от пневмонии, пробы на коронавирус не подтвердили наличие инфекции.

ЧОМу ЗМІ зацікавлені в поширенні фейків? Мені цікаво чому при дворі негативних тестах на корону в Гектарів його всі записують в жертви корони?? Навіщо відверто брехати??
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Ну верховна рада також вже скільки депутатів перехворіло? Чому ніхто не вмер? А тут так рішили полякати лаврою) змі молодці вміють фейкати. А скільки вже дупутатів писало що хворі і немає жертв)) цікава ситуація. Якраз перед пасхою вирішили провести компанію пропаганди ))
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С ***** православной наверное общался,инструкции получал?
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Ці всі боріси джонсони, балани і т.д. думають, що коронавірус їх боїться, бо вони займають грізне положення?
Тих, хто з влади захворіє, треба відправляти у відставку. Бо якщо чиновник не здатен забезпечити, організувати власну безпеку, то як йому довіряти життя країни?
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муссорок с НКВД имени Авакяна приболел...
не жалко....
от слова совсем..
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Мертвый не воскрес,
Хворый не загнулся.
Зрячий не ослеп,
Спящий не проснулся.
Весело стучали трусливые сердца...
Отряд не заметил потери бойца,
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А какого х*** ему сделали тест, если нет симптомов!!
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Мусор.
Да и хрен с ним.
Не жалко.
Одними мусорком мусористым меньше будет.
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Якщо що , поліцію не викликай. Не треба. Сам розберешся.
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Цілком можливо, хід влади, щоб підтримувати віру плебеїв в надзвичайну заразність корони а генерал собі відпочине 14 днів
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Генерал вирішив собі відпустку взяти 👍
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