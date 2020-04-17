 У командувача Нацгвардії Балана діагностовано коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Захворювання проходить майже безсимптомно. Стан здоров'я задовільний.

Генерал Балан від сьогодні перебуває на самоізоляції.

Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування.

Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі.

Обов'язки Командувача Національної гвардії виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк".